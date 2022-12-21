首間專門店登陸中環 簡約設計腕表 體現建築美學

【明報專訊】一個品牌要突圍而出，必須要確立自己的獨特定位。

H. Moser & Cie. 在短短10多年間大幅改革，其煙熏色表盤、100%瑞士製造零件、部分腕表大膽地棄掉品牌logo等設計，加上每年推出的話題概念表（如以芝士製作的腕表、種有植物的腕表等），令它在短短10多年間建立品牌的「身分認同」，重新吸引表迷。品牌剛在中環畢打街開設「全球首間專賣店」，「開設專門店一直是我的願望，事實上Moser在150年前曾在俄羅斯開店，所以嚴格來說，說香港專門店是『全球首間專門店』又不是完全正確。」品牌CEO Edouard Meylan笑着更正。

新店開張的功臣，自然是品牌CEO Edouard Meylan。H. Moser & Cie.（下稱Moser）創立於1828年，總部位於瑞士萊茵河畔諾伊豪森（Neuhausen am Rheinfall）。可惜2000年後品牌出現危機，2012年轉手後改由Edouard Meylan出任CEO，他決定大幅改革，不再生產市場上其他品牌都在做的相近表款，捨棄人有我有的款式，敢於創新，確立自己的獨特性，例如全部零件部件100％瑞士製造，大約一半表款的表盤都沒有品牌Logo等，事實上，大部分購買奢華腕表的客人都是「買logo」，能夠如此大膽，特立獨行，是巿場上的少數。

新店像走進一間藝廊

「香港是我們的重點市場，品牌2013年已在這裏設置分公司，能夠在畢打街這個頂級商業地段開設品牌全球第一家專賣店，的確非常高興，也期待能與更多品牌粉絲和朋友建立更深厚關係。」 他說：「除了香港外，也曾考慮上海、迪拜、美國等地，最後機會來到，香港成為首間新店。因為是第一間店舖，品牌也需要構思一個完整概念，讓之後的新店也可以沿用。我們的腕表雖然很複雜，但有種簡約美學，所以在店舖上也想有這種感覺，帶點藝術感，展示高級精品同時卻低調，像走進一間藝廊。店內設計也有參考品牌在今年Watches & Wonders表展會場的設計元素，像是一種延伸。」

店面設計貫徹品牌極簡主義和現代優雅風，高樓底的設計令空間猶如收藏腕表珍品的展覽廳。簡約灰色牆壁搭配懸浮的深藍色玻璃陳列櫃，方便大家以多角度仔細鑑賞腕表。歷史牆上以品牌一貫的幽默趣味方式展現其3大特點——近200年的悠久歷史、身為實力雄厚製表品牌具備自製機芯及配件的能力，以及瑞士傳統的獨立家族集團經營模式，既顯示品牌傳統，也融入現代創新和叛逆的一面。專門店牆面的直線與縱橫交錯的吊燈設計線條利落，與品牌的簡約建築美學同出一轍。店內的VIP房間，則以流線形設計為主的深藍色厚實梳化與圓形桌子，展現品牌的藝術觸覺。

勇於挑戰 曾推「芝士表」

Moser今次開店的另一拍檔是masterpiece by king fook，原以為兩個品牌合作深厚，原來兩者只是首度合作。景福集團行政總裁沈美蓮表示是從腕表收藏家中認識Moser，在2022年1月時才初次和Moser總部接觸，到6月簽訂合作，數個月內便開張，趕及在聖誕前開舖。「景福一直致力蒐羅兼具優越工藝與出眾設計的頂級腕表及珠寶品牌，發現Moser跟我們的理念相近，在保留傳統的同時銳意融入現代元素，由哲學到經營理念均不謀而合。相比起一些已經well-established的品牌，我們希望能引入更多有自己特質的後起之秀。」

她表示，在疫情下景福的生意不跌，反而有雙位數字增長，因為品牌並沒有只依靠遊客，而本地消費者更因長期留港而更願意消費，同樣疫情亦令租金下降，因而促成開舖。「我認為Moser很勇於建立自己的特徵，例如煙熏色表盤，並不是跟大趨勢設計腕表。品牌的管理層年輕、勇於挑戰，經常借作品表態：例如有一年推出的概念『芝士表』，以處理過的瑞士製芝士製成表殼，強調100%瑞士製造——反問業界對瑞士製作腕表的執迷，當不同地方都可以製作腕表零件，為什麼要堅持瑞士製造？」在品牌的系列之中，她個人最喜歡Endeavor系列，因為感覺較dressy，容易配襯不同場合造型。

為慶祝新店開幕，品牌特別展示首次到港的Endeavour系列三問報時陀飛輪水藍色概念腕表。腕表搭配飾有錘擊紋理的水藍色大明火琺瑯表盤，將音簧和音錘放置於表盤一側，為設計焦點。店內亦同時展示其他品牌經典，例如向1920年代汽車和火車頭流暢設計致敬的Streamliner系列，獨特的一體式精鋼鏈帶設計集美觀外形與堅固耐用的卓越性能於一身。

「Streamliner雖然推出時間最短（2020年面世），已成為現時品牌最好賣的系列，但最經典的Endeavor系列銷售也高於30%，所以可以說我們的發展很平均。我們也在繼續改革，例如將部分系列中原本實色的表盤logo改成半透明設計。來年我們不會參與表展，但將會推出一枚用上品牌從未使用的新物料製成的萬年曆腕表。」Edouard充滿信心地說。

■H. Moser & Cie.專門店

地址：中環畢打街1-3號中建大廈地下G11號舖

查詢：2887 5518

專屬App結合元宇宙

新店剛開張，Moser隨即宣布推出專屬App應用程式，結合實體、數位和元宇宙，從驗證、保養到各種客戶服務，客戶均可透過Aura SaaS平台上追溯。在Moser的元宇宙空間（www.h-moser.com/moserlounge）中，訪客可了解品牌和製表廠的歷史，空間被設計成瑞士小木屋。品牌亦為此推出限量50枚的Endeavour系列大三針Genesis腕表（圖E，27,000瑞士法郎，約226,061港元），採用3D列印的鈦金屬表冠和表圈呈現幾何像素外形，是概念表三部曲中的第一個作品。

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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