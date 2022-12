holiday Special：在家過節或狂歡玩樂 與摯愛共度 閃亮聖誕

(E)Dolce & Gabbana短身雙排扣西裝外套$5648(from The Outnet),(F)Saint Laurent迷你水晶十字架胸針$4900、(G)螺旋胸針套裝$4200(both from Farfetch),(H)Tiffany & Co. x Arsham Studio限量版Tiffany Lock手鐲 售價待定,(I)Prada飾水晶Loafers $15,500,(J)Balmain x Chivas XV限量版蘇格蘭威士忌$798 ,(K)Joyce x 8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA美食盛宴禮盒$5388(品牌提供)