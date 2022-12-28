藍寶石水晶鏡面 抵禦深海水壓 占士金馬倫鍾情深潛腕表

藍寶石水晶鏡面——拱形的藍寶石水晶鏡面厚9.5毫米，可抵禦深海下的水壓（一般腕表的鏡面水晶約厚1至2毫米）。（品牌提供）

5代潛水表——Rolex一直致力推出潛水表，左一、左二為兩代Sea-Dweller，中間為實驗腕表，右一是Submariner，右二是最近發布的新作：Oyster Perpetual Deepsea Challenge。（品牌提供）

深海探險——占士金馬倫除了是電影導演，也鍾情深海探險，10年前Rolex為他製作了一枚深潛腕表，成為今次新表Deepsea Challenge的靈感。（品牌提供）

【明報專訊】臨近年底，不少猛片趁跨年檔期上映，事隔13年上映的續集電影《阿凡達：水之道》正是話題作之一。這次的故事由潘朵拉星球的陸地延伸至海洋世界，而事實上電影導演占士金馬倫亦同樣鍾情海洋世界，拍攝電影以外，一直對深海潛水着迷。他早在2012年駕駛深海挑戰者號（Deepsea Challenger）潛艇創下單人深潛紀錄，並找來Rolex設計深海下使用的腕表。事隔12年，Rolex亦發布以當時製作的實驗型腕表改良而成的新作：Oyster Perpetual Deepsea Challenge腕表。

一般來說，來到年底，各大腕表品牌也會保留實力，留待新一年才發表新作，Rolex卻選擇在此時推出Oyster Perpetual Deepsea Challenge腕表，應該也是為了跟《阿凡達：水之道》同步上映，帶起話題。

佩戴實驗腕表 下潛最深海溝

腕表的起源要回帶到10年前，在2012年3月26日，Rolex製作的實驗型腕表伴隨占士金馬倫在地球目前已知最深的馬里亞納海溝（Mariana Trench）下潛至10,908米（35,787呎）深。因為製作期只有數周時間，品牌在設計腕表的過程中面臨巨大挑戰。經測試後，實驗型腕表的水晶鏡面可抵禦水下15,000米（49,200呎）的壓力，等同表面承受17公噸壓力（等於約17架私家車壓在表面上）。腕表伴隨導演下潛7小時，其中3小時便是在海底拍攝圖片和收集樣本。

RLX鈦金屬表殼設排氦閥門

品牌在這次的實驗型腕表中收集數據，成為腕表的設計靈感。新推出的Deepsea Challenge名字呼應當時的潛艇，表殼直徑50毫米，由RLX鈦金屬製成，比2012年的實驗表輕30%。部分組件經過改良，例如水晶鏡面變得更為纖薄，確保腕表整體比例更協調，符合人體工學。腕表經磨砂處理，粒紋清晰可見。

作為專業的深潛腕表，表殼設有排氦閥門，當潛水員在高壓艙內減壓時，排氦閥門裝置可釋放表殼內多餘氣體，減少腕表內部累積的壓力，以免弄壞腕表。腕表保證防水深達11,000米，能夠在開放水域潛水、潛水器中或高壓艙內等各種環境下發揮出色性能。專利Ringlock系統表殼結構，讓腕表能夠承受深海的巨大水壓。表帶配備Rolex Glidelock延展系統及蠔式摺扣延展鏈節，令腕表可佩戴於厚達7毫米的潛水衣外。Chromalight夜光物料能夠散發持久藍色光芒，確保腕表任何環境下同樣清晰易讀。

高壓艙測試 模擬深海13,750米

為確保每枚腕表的防水性能，品牌特別跟Comex（Compagnie Maritime d'Expertises）緊密合作，建造特製高壓艙，模擬深海13,750米下的壓力。蠔式表殼內搭載3230型機芯，配備Chronergy擒縱系統、不受磁場干擾的Parachrom游絲以及Paraflex緩震裝置等數個專利部件，動力儲備長約70小時。腕表獲頂級天文台精密時計認證，平均誤差為每天正負兩秒以內，無論任何環境下也能準確報時。

推中古表認證計劃

新表以外，Rolex的舊表也同樣話題十足！品牌早前宣布推出中古表認證計劃，並由今個月（12月）起在瑞士、奧地利、德國、法國、丹麥及英國6個國家的寶齊萊精品店，率先發售官方認證的二手表，而包括香港在內的其他國家或地區中參與計劃的特約零售商，亦會於2023年春季起陸續開始發售認證二手表。認證計劃證明特約零售商出售的中古表為真品，涵蓋擁有3年以上合法銷售紀錄，店內亦會展示勞力士中古表認證Rolex Certified Pre-Owned的字樣，隨表則附上Rolex Certified Pre-Owned認證印章和保用證書，證明腕表為真品並能夠正常運作。品牌希望市場上流通的二手表經過品牌認可專業維修和保養，保持其性能和歷久常新。

查詢：2249 8888

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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