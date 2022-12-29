high jewellery：花形切割鑽石綻放光芒 珠寶首飾隱藏神秘符號

【明報專訊】提起LV，大家總會想起它的monogram印花手袋。從行李箱起家，品牌的領域卻從來不局限於皮包手袋；時裝、家品、香水以外，品牌最近將焦點集中在腕表和珠寶，並推出腕表及珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof 設計的第4個高級珠寶系列。雖然珠寶腕表上沒有密密麻麻的monogram，卻處處流露品牌的視覺元素。

最近在港展出的Louis Vuitton Spirit系列珠寶中，Francesca Amfitheatrof將有關奇異生物的神話傳說帶到21世紀，她認為現今女性就像灰燼中展翅重生的鳳凰，又或噴出火焰的飛龍，透過設計帶出這種令人意想不到的力量、活力和樂觀積極精神。

V字箭頭 指引方向

Francesca在許多設計中也採用大小不同的三角形和代表Vuitton的V字，她形容V字也像一個箭頭，是人類最早期創造的符號，用於指引方向，不斷驅使我們向前。珠寶匠花上合共3年時間，收集重逾65卡的珍貴沙弗萊石，還有匹配成對的斯里蘭卡藍寶石、哥倫比亞祖母綠、莫桑比克紅寶石和無瑕純美的鑽石等。此系列刷新了品牌的紀錄，總數125件，為歷來最多，由位於巴黎Place Vendôme工場內的資深工匠以40,000多個小時心血製成。

當中的Liberty主題珠寶包括22件，其中奪目的盔甲狀頸鏈背後藏着神秘信息。品牌以方形和三角形特別切割鑽石鑲嵌出Damier格仔圖案，並加上品牌行李箱的鉸鏈元素，結構複雜，展現立體幾何美感，並配上多顆精挑細選的哥倫比亞祖母綠（最大一顆重8.90卡），品牌獨有monogram flower切割的2.60卡D色VVS1美鑽和一顆重18.08卡斯里蘭卡藍寶石。Grace的主題則圍繞鳳凰，頸鏈上有以特別切割長方形鑽石拼湊而成的V字元素，鏈墜鑲嵌一顆來自東非的65.26卡沙弗萊石。

Radiance頸鏈結合黃金和鉑金，每塊鱗片均以人手逐一鑲嵌，形成立體有致的凹面格紋，緊貼肌膚。仔細拋光的黃金組件以錐形結構連接，頸鏈主石為一顆10.99卡橙色石榴石，明亮鮮橙色綻放懾人光芒，同款手鐲、吊墜、耳環和兩枚戒指同樣鑲嵌橙色石榴石。Destiny頸鏈採用虛實對比的結構，以鑲嵌鑽石的三角形框架配搭monogram flower切割鑽石，點綴多顆莫桑比克紅寶石，中間一顆重逾10卡紅寶石更採用祖母綠形切割，極為罕有，該紅寶石可拆下來轉成戒指主石。

吉祥物Vivienne化身報時荷官

高級珠寶以外，品牌也帶來新表。品牌吉祥物Vivienne這次走入表盤上的奇幻世界，以跳時方式顯示時間。Tambour Slim Vivienne Jumping Hours系列包括3枚手工裝飾的腕表，分別採用38毫米玫瑰金、黃金、白金表殼，表冠均綴以玫瑰切割鑽石。玫瑰金腕表配以恍如繁星夜空的深藍色砂金石表盤，襯托以占卜師造型示人的Vivienne。黃金腕表上，Vivienne搖身一變成荷官，表盤用上少見的矽卡岩重現賭桌的亮麗綠色。白金款式則採用貝母表盤，襯托正在表演馬戲的Vivienne。

表盤上只有一支分針，但在Vivienne雙手旁邊分別設有隱藏於裝飾細節的小視窗，每隔60分鐘，顯示小時的數字便會在兩個小視窗之間即時轉換，以交替跳時方式輪流顯示小時，而顯示上一個小時的小視窗會轉換成配合腕表主題的神秘符號。每款腕表均配以由品牌日內瓦La Fabrique du Temps製表工場構思和製作的新機芯。

「量子」發光腕表

Tambour Spin Time腕表自2009年面世以來一直是品牌男裝表的hot item，設計將小時顯示變成立體的動態顯示，重新構想跳時複雜功能。最近推出的新版本名為Air Quantum，在物理學中Quantum（量子）是最小的物理單位。在腕表上，當佩戴者按下按鍵後，小時方塊會亮起神秘光線，此設計取材自深海生物的發光特點，結合製表藝術與微電子科學，利用12顆微細的發光LED從內部照亮腕表的時間顯示組件。小時方塊的製作物料由以往的鋁換成熔融石英，熔融石英需要以更高的溫度製作，而其純淨特性，正正令它適合傳遞LED光線。腕表亦特別換上啞黑色DLC類鑽碳塗層，配以對比鮮明的熒光綠色和黃色，藍寶石表背則有金屬效果圖案，將品牌monogram圖案變成電路板。●

查詢：8100 1182

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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