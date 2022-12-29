jewellery news：平面布料圖案變立體珠寶

【明報專訊】Dior珠寶藝術總監Victoire de Castellane一直從品牌時裝中擷取一個又一個精彩靈感，例如2018年面世的Dior Dior Dior系列以蕾絲為題，2020年的Tie & Dior系列從紡織印染效果得到啟發，2022年1月的Galons Dior系列則以精緻編織為素材，最新推出的Dior Print系列將平面布料的圖案變成立體的珠寶，變化出35組珠寶，方格紋、間條、漸變紮染色彩、幾何線條和印花圖案等時裝常見元素，均被轉換成寶石製作的版本。系列早前在上環荷李活道兩依藏博物館展出。

在設計師眼中，每種印花就像一塊微型布料，以巧手變成玲瓏耳環、捲曲絲帶般的波浪形頸鏈、花卉裝飾戒指等。因為要將圖案比例由大幅的布料縮小至細小的珠寶，工匠要調整鑲嵌寶石的方式及寶石排列密度。其過程就如訂製時裝的剪裁一樣，需要多次微調，而在寶石鑲嵌時，位置稍有變動的話，其弧度、圖案及線條也會扭曲，工序更為複雜。

Victoire在多件作品中運用了花卉及間條元素，其中一款頸鏈猶如將3種金色絲帶交纏，做工難度高，工匠要借鏡鐘表製作技術來處理精密的鏈節，絢麗印花主題以巧妙排列的彩色寶石呈現，令人歎為觀止。另一條頸鏈的花蕊位置鑲嵌一顆8.02卡馬達加斯加淡紫色藍寶石，寶石色澤及品質特別出眾。●

查詢：2524 8277

文：張曉冬