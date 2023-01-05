brand focus：手工編織 頂級山羊絨 披上喀什米爾傳統工藝

【明報專訊】創立於2018年的The Little Shop位處銅鑼灣利園商場一期，店如其名是一間面積不大的小店，但因其用心匯聚世界各地的各類精品，令小小店舖予人洋洋大觀之感。各式工藝細膩的珠寶飾品、手工配飾、藝術及生活設計作品均令人目不暇給。其中引入多時，來自印度喀什米爾的品牌Yaser Shaw的披肩，更可說是一種古老稀珍工藝珍品。

最頂級天然面料 保暖又透氣

羊絨（cashmere）是一種奢華面料，卻因為經過多年來發展和普及化，今天在快時尚商店也能找到數百元的羊絨製品，價錢與大品牌的差距可以是10倍或以上，可想而知羊絨級別和種類繁多。若數頂級羊絨面料，大家可會聽過Pashmina喀什米爾山羊絨？Pashmina是波斯語「羊毛」的意思，這種被譽為最頂級的山羊絨，取自Changthama品種山羊脖子及腹部的細毛，纖維直徑是人類頭髮的1/6，是已知最頂級的天然面料之一，其特性是異常保暖又可透氣，因此有「鑽石纖維」之美譽。與內蒙產的Cashmere相比，Pashmina的纖維更精良優質，若以全手工編織更是非常耐用。

品牌同名創辦人兼設計師Yaser Shaw來自印度喀什米爾，在早於品牌創立的1840年起，其家族已傳承了傳奇的喀什米爾的傳統技術（Kashmiri Himalayan），就是以Pashmina喀什米爾山羊絨及傳統刺繡工藝製作披肩，他是家族第5代傳人。品牌的披肩編織和刺繡均全為手工製作，工作室分工仔細，分別有織布工匠、紡紗工匠、染色工匠和刺繡工匠，他們植根於喀什米爾，發揚世襲自他們高祖父母的工藝技術。其傳統是婦女染紡，男子織繡，技藝代代相傳。品牌的披肩至今仍沒有工業化生產，因此也保育了社區的傳統生活方式。每條傳統的喀什米爾的羊絨披肩，均用上獨特複雜的製作工藝，全部至少共15個步驟，由收集羊絨開始均以手工揀絨，另包括脫色、紡紗、織坯布、漂染和刺繡等工序。

工匠為每條披肩繡上自己名字

Yaser Shaw的披肩除用料得天獨厚外，其刺繡更是源於古老波斯宮廷匠人的傳統工藝，喀什米爾繡花是一種不用繡繃的徒手刺繡，針腳（繡出線條的長短）只有1毫米。一條100×200厘米的刺繡披肩，需時少則數月至一年；如果是複雜的圖案，更需要3至5年時間。由於全手工和製作經年，所有披肩都是獨一無二，售出後也不能為另一名客人訂製完全相同顏色和刺繡圖案。

工匠會為每條披肩繡上自己的名字，如同畫家在自己畫作上簽名一樣。刺繡工匠很多都是年逾半百的匠人，這種傳統刺繡工藝原本只是傳男不傳女的高難度技術，但來到這一代，女生亦可繼承上一代的手藝。

不折不扣慢時尚

了解到品牌的披肩是如此古老稀珍的工藝，不禁令人擔心現代社會的發展和文化會否帶來不良的影響？Yaser Shaw說：「品牌從根本上堅持傳統的價值觀，尤其質量是不可妥協的。我們是不折不扣的慢時尚，環顧當今時尚界沒有任何類似的東西和紡織品可以與我們媲美。試問誰會花幾個月甚至幾年來完成一件產品？這些產品每一件都具有無可爭議的品質，背後的故事本身亦是獨一無二之處。」

他續道：「現代社會和文化的發展對我個人產生了一定的影響，我還發現喀什米爾地區的人們會到大城市尋找機會。不過就品牌的生產方式而言，並沒有太大改變，我們的工作室甚至不用電力。喀什米爾就像現代社會旋風中的一座孤島，變化緩慢，傳統依然是我們的核心。」

獨特藝術品 披肩承載歷史

不過說起現代社會的發展，便聯想到環境惡化的問題，這對喀什米爾地區和品牌的可持續發展又有何影響？「影響暫時很緩慢，卻恐怕會愈來愈快。而且不幸的是，基於喀什米爾地區敏感的政治和地理位置，我們能作出應對環境惡化的方法很有限。只能說Pashmina喀什米爾山羊絨的產量將會愈來愈少，價錢亦只會上漲，這就是為什麼我總是告訴客戶，他們購買的不止是一條披肩，更是一段歷史和獨特的藝術品。」

Yaser Shaw同為品牌設計師，負責刺繡圖案的創作，題材大都是圍繞喀什米爾山谷的美景和故事，並注入較現代感的顏色、紋理和風格。「除了從傳統文化藝術得到啟發外，我還因為經常出差工作而閱讀很多書籍，並會與來自不同行業的人士交流，當中包括我的客戶。我會從他人身上學習，並在新事物中找尋靈感。」

作為喀什米爾傳統技術的第5代傳人，Yaser Shaw當初繼承家族事業，是出於自願還是一個不能自主的決定？他有否開始栽培自己的繼任人？「我自小在家裏耳濡目染，很年幼已對製作披肩充滿熱情，繼承家族事業對我來說是非常自然的事。目前我還未開始培養繼任人，我想一切都順其自然吧。而且我還年輕，不着急，哈哈！」他補充：「假若子女有其他的發展意向，我依然會尊重他們的決定。」

似乎現代社會文化沒有影響傳統工藝的嚴謹和精緻，自由開放的思想卻薰陶了Yaser Shaw。無論如何，Pashmina喀什米爾山羊絨及傳統刺繡工藝均為珍貴的文化遺產，我們只希望這種稀珍工藝能夠長存不息，讓後世可以繼續欣賞古人留下的文化瑰寶。●

查詢：The Little Shop 2808 4438 （利園商場一期）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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