自動調校 顯示正確日期 萬年曆腕表 窺探精密設計

優雅低調——因為集合多項功能，萬年曆腕表表盤一向給人複雜和眼花撩亂的感覺，Vacheron Constantin的女裝Traditionnelle超薄萬年曆腕表卻用上清新的粉藍或粉紅色為主調，感覺優雅低調。（品牌提供）

【明報專訊】自從Watches & Wonders表展由從前的1月延至3月底舉行，新表發布周期也有所改變，不過，也不是所有品牌均等到3月才公布新作，漸漸地，有些選擇一年兩次展出新表，有些甚至發布多次，更有一些是不定期突發推出新作。趁新一年開始，為大家介紹一些去年表展以來面世的萬年曆腕表作品。

萬年曆機芯的複雜之處，在於不同月份和年份之間的不規則變化。機芯需要像一個微型計算機一樣，根據不同月份、天數和將閏年自動調校，以顯示正確日期。太陽年的長度約為365.2425天，一年為365天的曆法和實際地球圍繞太陽的時間短約差不多6個小時。凱撒大帝在西元前46年推行Julian Calendar，每4年為2月增加一天作為補償，但這樣一樣會出現過度補償的情况，於是教宗格列高利13世在1582年取消了某些閏年。而沿用至今的Gregorian Calendar，則定下規則：可被4整除的年份為閏年，而同時可被100整除的年份則為平年（如1900年、2100年），但如果同時可被400整除，該年則為閏年（2000年、2400年）。

首枚運動表款萬年曆

LeCoultre & Cie（即Jaeger-LeCoultre前身）在19世紀末已開始研發首批萬年曆懷表，要將如此精密複雜的機械裝置設於細小的鐘表之內，可謂困難重重。品牌此後推出過不少萬年曆表款，最新的Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕表則是該系列首款萬年曆。設計參考Mariner Memovox潛水響鬧腕表外形，採用漸變深藍色漆面表盤。新研發的868AA型機芯提供南北半球月相顯示，配備系列標誌的旋轉內表圈。

日期、月份和星期顯示分別設於9時、12時和3時，年份位於月份顯示窗內。月相顯示設於6時位置，以逆跳南半球月相顯示圍繞傳統的北半球月相顯示。4個小表盤稍微凹下，並採用不同質感修飾，帶來光影變化效果。表盤中央設有細小的顯示窗，在晚上8時至凌晨4時會轉換顏色，提醒使用者不可在此時段內調校日期或日曆顯示，以免弄壞機芯。腕表用上鏤空指針設計，指針和時標覆以夜光塗層，確保任何情况也能清晰讀時。腕表用上全新表帶更換系統，只需按壓內嵌於表耳間的按鈕，便可輕鬆更換表帶，精鋼款腕表配搭3鏈節精鋼表鏈和紋理橡膠表帶。

「左手版」腕表話題作

2022年底，Patek Philippe一口氣發布了8款新表，當中的話題作是編號5373P-001，兼備萬年曆功能的單按鈕雙追針計時表。它是專為慣用左手人士和收藏家而設的「左手版腕表」（表冠設於左邊，方便戴在右手時調校），由編號5372P單按鈕雙追針計時表重新演繹而成。5373P配搭鉑金表殼，兼具運動風格與當代氣息。品牌在2005年開始訂立計劃，自行設計、研發和生產全系列計時機芯，CHR 27-525 PS人手上鏈機芯便在2010年面世，加入了超薄年曆模組，機芯僅厚7.3毫米，是品牌歷來最纖薄的雙追針計時萬年曆機芯。但隨着5372P腕表停產，5373P成為配搭CHR 27-525 PS Q機芯的僅餘腕表款式。

5373P的鉑金表殼直徑38.3毫米，大小與編號5372P腕表相同，表冠（備有綜合計時秒單一按鈕）由原本的表側3時位置改到9時，雙追針計時功能按鈕則罕見地設於表側8時位。指針式日期設於12時，小三針在3時，月相在6時位，60分鐘計時位於9時，月份和星期顯示窗設於表盤的左右兩邊。閏年顯示則位於10時半位置，日/夜顯示器設於1時半位。表盤採用炭灰色調，加添垂直磨拭加工效果，邊緣展現漸變效果。表盤用上立體阿拉伯數字連同白金切面時分針指示時間，月相顯示每122年才有1天誤差。

三枚計時針：計時秒針，追針秒針和60分鐘計分計均漆上紅色，清晰易讀。表冠上備有單一按鈕，執行啟動、停止和重設的計時功能，8時位置長方形按鈕則可操作追針秒針，作分段計時之用。黑色表帶展現織物紋理，並添上紅色縫線，貫徹腕表的運動氣息。5373P亦和品牌其他鉑金製作的表款一樣，在表圈外圍上鑲有一顆圓鑽，新表的鑽石鑲在表側的12時位置。

雙向旋轉表冠調校日月年

Panerai的腕表通常以簡單報時功能為主，但近年明顯推出更多具備不同功能的表款，例如月相和萬年曆等，PAM1269 Luminor Goldtech Calendario Perpetuo萬年曆腕表便是其中之一。新表搭載P.4100自動上鏈機芯。調校方式簡單，可雙向旋轉表冠設定星期、日期、月份與年份，毋須透過校正鈕和特殊工具，而且任何時間皆能調整，不怕在月底或午夜時調校而影響機芯運作。GMT指針與時針和分針同軸轉動，9時位置小表盤設日夜指示和小秒針。帶有煙熏效果的藍寶石水晶玻璃表盤，透視星期盤與日期盤的運作，表背亦有月份、年份、閏年和動力儲存指示。44毫米表殼用上Goldtech紅金材質，表冠護橋、表背和表扣以外的表殼部分經過拋光處理，黑色仿舊鱷魚皮表帶呈現霧面質感。

女裝萬年曆耳目一新

萬年曆是機械表的3大複雜功能之一，一直以來也是以男士為主要對象。Vacheron Constantin的新款Traditionnelle超薄萬年曆腕表卻特別針對女士而設，搭載1120 QP機芯，表盤呈現所有曆法資訊，以4年為周期顯示星期、日期及月份，並帶有閏年指示，在2100年之前毋須作任何調校。表殼直徑36.5毫米，厚度只有8.43毫米。新表也是系列首款採用可快速替換表帶的設計，設有18K白金和18K 5N粉紅金表殼兩款，分別搭配藍灰色和白色珍珠貝母表盤，月相顯示部分的月亮和繁星與表殼物料呼應。表圈和表耳鑲嵌76顆鑽石，表冠點綴一顆圓鑽。柔和的色調設計，減少了平時萬年曆表款的複雜機械感，讓人耳目一新。

查詢：Jaeger-LeCoultre 2899 2284 Panerai 8200 3033 Patek Philippe 2317 7866 Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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