Watch News：攀登白朗峰測試「零氧」腕表

【明報專訊】白朗峰是阿爾卑斯山的最高峰，以此為名的Montblanc也和登山探險有深厚的緣分。Reinhold Messner是備受全球推崇的攀岳專家，是史上首個攀登全球14座最高山峰的人，也是第1個不使用輔助氧氣獨自登上聖母峰的登山者。現年70多歲的他交棒給兒子Simon Messner，Simon在2022年8月，戴上Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen限量版腕表攀登白朗峰。

在登上海拔4810米的旅程中，他測試腕表及其零氧結構。對於需要在嚴酷環境使用設備的探險者來說，無氧設計有許多優點。機芯內部零氧氣不僅能消除高海拔溫度劇烈變化時可能出現的起霧現象，還可以防止氧化。沒有氧氣下，所有元件的使用壽命會更長，在長時間使用後仍能保持準確。

腕表配備42毫米青銅表殼和雙向旋轉滾花陶瓷表圈。表盤上方的北半球和下方的南半球分別以逆時針和順時針旋轉，提供晝夜指示，讓佩戴者讀取世界不同地點的時間。3時位置設有日期，9時位置則有雙時區顯示。指針及時標均有夜光顯示，方便在黑暗環境下讀取時間。表盤用上藍色冰川圖案的設計，表底蓋以Montblanc的3D雷射鐫刻技術刻上效果逼真的白朗峰影像。

查詢：2320 9215

文：張曉冬

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