showcase‧CNY collections Special：應節衣飾 催旺自己 新春時尚 福兔迎祥

【明報專訊】每逢農曆新年,人們總變得比平時有更多禁忌及講求意頭,例如某個生肖流年不利、就算吉星高照都會做些什麼去化解或開運。但說實話,過去兩、三年因疫情關係,大概全人類也在行衰運。人們屢次以為疫情快將雨過天青,卻又再突然烏雲密佈,未來的不確定令人不知所措。因此哪管你是什麼生肖,趁來年癸卯兔年,何不先從衣飾入手為自己冲喜。各大時尚品牌均為春節推出期間限定系列,無論主題是春暖花開還是福兔迎祥,相信總能找到催旺自己的應節時尚佳品。

Gucci

玩味手法演繹靈動兔子

早前Alessandro Michele宣布離開Gucci,時尚界一片惋惜。任職品牌創作總監7年的他,將Gucci的品牌形象從看膩了的性感,演化成一種詭異得令人有點起雞皮,卻又引人入勝的時尚,而且甚得業界和時裝迷的肯定和愛戴,確實是個不可多得的天才設計師。

Alessandro Michele為品牌執掌的最後一個系列,是2023春夏的Gucci Twinsburg,而先行推出的兔年限定別注系列,則由品牌的設計團隊負責。雖然不是Alessandro Michele親自操刀,卻依然保持其極繁主義的繽紛與魅力。系列包羅服裝、手袋、鞋履、配飾、珠寶和腕表,女裝最突出的是一組印花絲綢襯衫及半截裙,看似斯文大方卻又帶點稚氣與浪漫,男裝則是饒富運動氣息的時髦服飾。整個系列均佈滿不同風格的兔子圖案,例如在絲綢上以色塊表達的兔兔和荷花,毛衣上的提花兔兔,以及塗鴉風格的兔兔圖案等,各種玩味的手法均演繹出兔子的聰敏和靈動,其他結合斑斕色彩和不同材質設計的配飾,則滿載喜氣洋洋的節日氛圍,包括飾有人手上色條紋的特別版Gucci Diana手提袋,換上珍稀皮革、呢絨和飾釘的Gucci Horsebit 1955肩袋。

系列廣告企劃以一片花海為布景,盡現春回大地和生機勃發的氣息。當中還有不同品種和顏色的可愛兔兔為配角,在整個拍攝過程均由國際檢驗集團Bureau Veritas在場監察,確保兔子得到善待和安全。●

查詢:Gucci 2524 4492 (置地廣場店)

Burberry

兔耳連心 黑白型格

Burberry為農曆新年推出新春團拜限定系列,以特別設計的兔子圖案貫穿大部分單品,兔子印花採用背靠背和兔耳連成心形的設計,突顯玩味調皮的個性。系列包羅女裝、男裝和童裝,設計均如出一轍。用色當然包括應節的紅色單品,整體則以型格的黑白為主。

系列包括醒目的棒球外套,飾以TB專屬徽標和新禧兔年印花的刺繡,其他可供混搭的單品有嵌花針織寬鬆羊毛針織衫和連帽運動上衣,女裝的下身有飄逸精紡絲質混紡印花半截裙,男裝則襯以慢跑褲和短褲,全部飾以TB專屬徽標。配飾除了特別版的Lola手袋和Freya手提袋,還有為系列畫龍點睛的兔耳冷帽和童裝的兔耳鴨舌帽,即時為造型增添童趣。●

查詢:Burberry 2868 3511 (歷山大廈店)

Anteprima

兔子尾巴 袋中點綴

Anteprima的Wirebag一向造型多變,其中Animale系列中的Hello Kitty、大熊貓、狗狗等造型袋款更是誇張又可愛。踏入農曆新年,品牌再推出兩款以兔子為靈感的Wirebag,分別是特別版的Pecchia Tote和Mini Standard Wirebag。

兔子的長耳朵有趣地成為Pecchia Tote的手挽帶,閃爍的淺金色加上袋背的立體毛球圓尾巴,能在簡約的穿搭中成為亮點。另一款可供手挽和附有肩背帶的Mini Standard Wirebag,設計亦以兩片兔耳朵和立體毛球圓尾巴作點綴,備有淺金色和優雅的棕色,加上其尺寸與真實的兔子相近,拿上手感覺玩味,像極兩隻可愛的小灰兔。●

查詢:Anteprima 2167 7386 (ifc店)

Marni

抽象萌兔 粉嫩柔和

Marni推出的2023兔年限定系列,雖然都以兔子為主題,但品牌創意總監Francesco Risso受到啟發的不是來自十二生肖的兔,而是從意大利藝術家Flaminia Veronesi的水彩兔子畫作中取得靈感。Flaminia Veronesi的畫風粗獷,筆下的兔子卻因粉嫩用色而顯得可愛萌氣。

系列的男女裝飾均以柔和的粉色為主調,兔子圖案則像一團團抽象的色塊,四周點綴別致心形,為白色有機棉T恤、連帽上衣、直腳牛仔褲、柔軟多彩的馬海毛針織圓領衫及背心添上柔和創意的裝飾。配飾如Milano小牛皮半月形肩袋和Dada Bumper運動鞋同樣加入柔和粉色,令系列煥發和暖春意。●

查詢:Marni 2845 7632 (置地廣場店)

Diesel

深棗紅牛仔風迎春

Diesel雖然早在1978年成立,但一直以來卻保持叛逆和自我的輕狂風格,獲每一代年輕人的認同,尤其Z世代熱愛1990年代的時尚風格,品牌的牛仔衣飾便正正滿足其口味。

品牌推出的農曆新年限定系列,有牛仔背心、襯衫款長裙及連帽衛衣等單品,全部繡上寫有「S.E. Year of the Rabbit For Successful Living」兔年特別版的Diesel標籤,其他單品還包括T恤、鴨舌帽、襪子和內褲等。系列與眾不同之處是用上洗水的深棗紅色,與新年常見的大紅色來個反叛型格的強烈對比。新版本的深棗紅色亮面配金色的Oval D 1DR掛肩袋,展現青春的大無畏精神和霸氣。●

查詢:Diesel 3101 2880(時代廣場店)

Fendi

紅白標誌 簡潔奪目

穿上奪目鮮明設計的服飾,總讓人看起來精神奕奕。Fendi推出的農曆新年別注系列,靈感源自Marc Jacobs為Baguette手袋誕生25周年系列設計的Fendi Roma標誌,經重新演繹後,換上了白色和紅色主調,象徵新年的吉祥喜慶。

系列中的長袖短版運動衫、針織半截裙,均用上Marc Jacobs重新設計的全幅特大紅白配色Fendi Roma標誌,而棉質平織布衛衣、T恤的正面亦飾有相同標誌,簡潔卻奪目。經典的Peekaboo I See U手袋佈滿奪目的Marc Jacobs版白色和紅色Fendi Roma標誌 ,搶眼又應節,襯絕紅噹噹的新春衣櫉。●

查詢:Fendi 2524 1339(置地廣場店)

Moschino

趣怪賓尼兔當主角

兔年來臨,幾乎各個家喻戶曉的兔子卡通人物也獲邀亮相新年聯乘系列。由創意總監Jeremy Scott帶領的Moschino,便將代表美國流行文化角色賓尼兔當主角,帶來了包括23件時尚單品的聯乘系列。

Jeremy Scott運用絲網印刷和刺繡的方式,在各款服飾上重現賓尼兔的趣怪表情動作,像是從魔術帽中拉出自己、吃紅蘿蔔、眼中帶笑的經典形象,看起來喜氣洋洋。系列中的針織外套、百褶裙、絲質長褲等,均飾有精緻的金色鏈條和絲帶印花;當然亦少不了充滿玩味的配飾,包括拳擊手套造型皮革手袋、兔耳高跟鞋等,當中一款加上人造毛皮兔耳朵的經典biker手袋,貼題又突出。 ●

查詢:Moschino 2907 2033(利園商場一期店)

Maje

新春插畫 浪漫風情

源自法國的Maje,向來甚受少女歡迎,精緻脫俗的風格設計,呈現出巴黎神秘浪漫的風情。2023年新春限量系列,品牌推出一組粉嫩用色的針織毛衣、羊毛大衣,以及法式連身裙等,給團圓時刻注入時尚溫暖的色彩。為了糅合法式浪漫情懷和中國傳統元素,品牌找來定居巴黎的中國插畫家Jiayi Li合作,透過她筆下朦朧細膩的畫風,為新春限量系列創作一個獨特的宣傳企劃。Jiayi Li的新春插畫取材自上海美術電影製片廠製作的《大鬧天宮》和《九色鹿》等動畫作品,靈感源自動畫的鮮艷豐富色彩。她嘗試將中國神話故事中栩栩如生和充滿詩意的場景帶到Maje,捕捉慶祝春節的畫面。●

查詢:Maje 2234 7396(ifc店)

Ferragamo

花叢白兔 優雅詩意

自Maximilian Davis入主Ferragamo後,從品牌標誌到設計,都不難看到他革新品牌的野心。在2023農曆新年系列,他更帶來令人意想不到的設計。他讓兔子化身成系列的靈魂,以不同形式貫穿整個設計。在花叢樹影圖案印花的襯托下,白兔形象顯得維肖維妙,為新年喜慶氣氛增添一份優雅的詩意。

當中甚為獨特的,是將猶如寶石似的兔子紅眼睛圖案加入到白色的上衣、真絲恤衫、Trifolio手袋和圍巾等設計中,既延續Maximilian Davis筆下的簡約主義,同時展現出前衛設計視覺。看起來靈動有神的眼睛,似乎亦承載着Maximilian Davis對未來的期盼。●

查詢:Ferragamo 2110 0668(海港城店)

Dolce&Gabbana

白兔蝴蝶花卉 春意盎然

很多人也重視農曆新年的傳統,例如於家居擺放年花,寓意花開富貴。Dolce&Gabbana在癸卯兔年,推出的農曆新春限定系列,便以「萬物復蘇,如沐春風」為主題,從自然秩序中找尋靈感,汲取農曆新春的生肖兔與迎春水仙為主要設計元素,呈現出生生不息的蓬勃力量。

貫徹品牌的華麗奢華格調,系列帶來多款雪紡長裙,充滿女性嫵媚氣息。為呼應春意主題,系列以黑色、薰衣草紫與胭脂粉作為主色調,並用上活潑調皮的兔子作為印花,點綴於精緻花卉、多彩蝴蝶的錦緞、雪紡、針織和府綢等面料上,唯美意境流露春意盎然的感覺。配飾與鞋履以生肖兔為主角,當中的DG Daily印花帆布購物袋,綴飾形象可愛的兔子印花,為實用的袋款增添趣味;高跟涼鞋亦配上了印有兔子圖案的軟緞綁帶,為粉紅色鞋身注入童趣。當中的運動鞋亦甚具看頭,其中新款Portofino運動鞋飾有立體感十足的兔子裝飾細節,為新春佳節注入可愛歡樂氣氛;Airmaster拼接材質運動鞋,亦注入了粉嫩春意用色,方便配搭喜慶感的新春造型。另外還有立體花卉造型的首飾,包括頸鏈、耳環及頭飾等,塑造出花團錦簇的感覺。男士服飾方面同樣聚焦兔子圖案,包括藍色基調的兔子印花尼龍外套、兔子印花棉質襯衫,以及兔子圖案拼貼牛仔褲等,呼應女士高貴優雅的「兔年」造型。●

查詢:Dolce&Gabbana 2877 5558(置地廣場店)

文:溫兆明、劉詩言

編輯:陳淑安

