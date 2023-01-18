手工雕刻 精湛工藝 靈活兔子表盤上跳躍

枝葉裝飾--Vacheron Constantin工匠先在兔年腕表的表盤上以手工雕刻枝葉裝飾圖案，之後再在上方填上不同顏色。（品牌提供）

蒔繪工藝--限量88枚的Chopard L.U.C XP兔年蒔繪腕表的表盤，均出自具有百年歷史的山田平安堂工坊，由漆藝大師小泉三教繪製而成。蒔繪工藝的特點是採用產自日本漆樹（Toxicodendron vernicifluum）的生漆原料，在漆層之間灑入金箔。（品牌提供）

【明報專訊】還有數天便到農曆新年，不少腕表品牌也乘機推出特別版腕表，慶祝新一年來臨。在細小的腕表上，工藝大師以蒔繪、琺瑯、雕刻等工藝，勾勒出活靈活現的兔子，祝願大家跟兔子一樣靈活，充滿生命力。

Chopard 蒔繪玉兔

L.U.C XP兔年蒔繪腕表採用18K玫瑰金表殼，來自Chopard開創的符合倫理道德標準供應鏈。表盤上呈現一輪皓月下機敏靈動的玉兔，展現中國神話中以「玉兔」指代月亮的傳統。融入金粉與珍珠母貝微粒的蒔繪表盤由日本工藝大師小泉三教運用具有百年歷史的古老技藝製成，每枚均需花上不少於160小時。在桂枝掩映下，呈現一灰一褐的雙兔圖。桂花是產自亞洲的灌木植物，氣味芬芳，而中國文化中更以「蟾宮折桂」來比喻加官晉爵，事業有成。

Breguet 浮雕琺瑯

從兔子調皮與機智的特質汲取靈感，Breguet結合工匠精巧琺瑯工藝和手工雕刻技術，在2023中國農曆新年限定版Classique 9075腕表表盤上塑造出6隻姿態各異、栩栩如生的兔子，所有圖案均以手工雕刻而成。中央圖案鐫刻於琺瑯下方，白兔則以浮雕形式鐫刻在琺瑯之上。工匠先在表盤上塗覆多層琺瑯，並將其放入800℃的烤爐中燒製，同時使用不同色調琺瑯令製作難度提升，因為過程中不能出現任何瑕疵，而且每種顏色必須保持均勻。

Piaget 金線輪廓

自2012年以來，Piaget每年都會慶祝農曆新年推出限定新表，今年來到系列第12枚，繼續結合鐘表和琺瑯工藝，推出系列的最後一個生肖：象徵希望的兔子。品牌自2006年起開始跟琺瑯大師Anita Porchet合作，並為品牌推出的生肖表系列操刀。她用上大明火掐絲琺瑯技術，先在腕表表盤上以金線勾劃出兩隻兔子的輪廓，再逐層塗上漸變的灰白色調為兔子上色燒製。腕表配搭直徑38毫米18K白金表殼，搭載品牌自製超薄手動上鏈430P機芯，配備黑色鱷魚皮表帶。

Ulysse Nardin 內填琺瑯

兔在12生肖中排行第4，兔與12地支配屬卯， 故稱「卯兔」，在時辰中，卯時代表清晨5時至7時，晨光初露代表蓬勃生機與希望。在Ulysse Nardin靈兔生肖腕表上，一雙靈兔望向太陽初升，蘊含對農曆新年的美好願景。工匠巧妙運用內填琺瑯（champlevé）工藝，直接在表盤上雕刻出凹槽，再填入琺瑯釉調和液作高溫燒製。太陽內散落的溫暖金色與外在散發的萬丈光芒輝映，靈兔身上則渲染成不同毛色，細心留意會發現每座山脈和綠色梯田也有細緻紋理和層次。

Vacheron Constantin 剪紙花卉圖紋

中國的剪紙藝術與瑞士文化中著名的剪影藝術（Scherenschnitt）有異曲同工之妙，這些藝術工藝也成為Vacheron Constantin Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國12生肖傳奇系列腕表的亮點。金質表盤以手工雕刻雕成的枝葉裝飾圖案源自中國傳統花卉圖紋，採用半嵌入式設計，深淺不同的浮雕圖案精心組合，恍如懸浮在表盤上。2460 G4機芯為表盤中央預留充足的空間，位於4個角落的顯示窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期。中央的鉑金或粉紅金生肖兔圖案由手工雕刻技藝精心雕琢而成。

TAG Heuer 紅金指針

紅色在不同文化中也有喜慶的意思，TAG Heuer Carrera系列兔年限量版腕表便以紅色為設計主調。腕表以計時表為藍本，刻度和時分針用上鍍18K 5N玫瑰金拋光設計，覆以紅色塗漆。Calibre Heuer 02機芯由品牌表廠自行開發製造，設垂直離合機制與導柱輪。表背設計經精心構思，藍寶石水晶玻璃表鏡中間印上一隻紅色兔子（圖），四周鐫刻One of 500與Limited Edition字樣。●

查詢：Breguet 2522 1788（英皇）

Chopard 2973 0611

Piaget 2530 2188

TAG Heuer 2375 0836

Ulysse Nardin 3470 0009（東方）

Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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