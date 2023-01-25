四芒星表盤 呼應1960年代「雙Z」標誌 鏤空腕表 細看高振頻機芯

粉紅配色——除了品牌的經典金屬深藍色，DEFY Skyline 36毫米款分別有粉紅色和粉綠色表盤，各有普通精鋼款和表圈鑲嵌鑽石款式。鑲鑽款$94,200（品牌提供）

四芒星表盤——DEFY Skyline Skeleton腕表的41毫米精鋼表殼棱角分明，表盤用上四芒星圖案設計，呼應1960年代品牌的「雙Z」標誌，分別有藍色和黑色兩款選擇。$86,300（品牌提供）

【明報專訊】踏入新一年，大家自然期待有什麼新表面世。Watches & Wonders表展還要多等兩個月，Zenith卻在1月中率先在新加坡舉行的LVMH Watch Week 2023發布全新DEFY腕表，搶飲頭啖湯！

在Zenith的定位中，DEFY系列代表着革新傳統機械腕表的設計，陸續發展成不同功能和設計風格的表款，今年最先面世的有4個新款。

品牌行政總裁Julien Tornare表示，去年面世的DEFY Skyline腕表在短短1年內成為最受歡迎的產品線，是因為其鮮明造型、獨特機芯設計，加上靈活百搭的設計，令它成為大家的心水運動風格精鋼表鏈表款，於是新表亦以DEFY Skyline為主打，推出Skeleton鏤空腕表，中型尺寸36毫米中性版本和系列首個品牌專門店限定款式。至於向來以探險挑戰為靈感DEFY Extreme腕表，就帶來以冰川為主題的新作。

運動精鋼表 加推鏤空款

DEFY Skyline Skeleton鏤空腕表的結構，從現代城市的建築和景觀汲取靈感而來。41毫米精鋼表殼的造型棱角分明，鏤空表盤外形為四芒星，呼應1960年代品牌的「雙Z」標誌。琢面表圈線條利落，經重新設計的十二邊形就像時標的延伸。刻度圈鑲貼巴頓式時標，連同中央時針和秒針一樣覆有Super-LumiNova超級夜光物料，方便讀時。6時位置的1/10秒針以恆定速度持續跳動，每10秒旋轉一圈。鏤空表盤分別有黑色和藍色的設計，機芯主夾板、橋板及鏤空星形擺陀均配以與表盤相同的顏色，營造一致感覺。結合啞光、緞光打磨及拋光潤飾的表面，令機芯更有層次感。

透過正面和透明藍寶石水晶玻璃表背，可看到鏤空版本的El Primero高振頻自動上鏈機芯3620 SK。這款機芯採用跟El Primero 3600型計時機芯類似的佈局結構，振頻為5赫茲，直接以擒縱結構驅動1/10秒針。機芯雙向上鏈擺陀同樣帶有星形圖案，提供60小時動力儲存。腕表設有表帶快速更換系統，只需按動表殼背面按鈕即可更換。精鋼表鏈經過緞光打磨，邊緣倒角並拋光，可與隨附的橡膠表帶互換。

中性尺寸配粉嫩色系

繼之前推出的41毫米款式後，DEFY Skyline系列今次加推了36毫米新尺寸，中性比例同時適合男女佩戴。新表共有3種顏色選擇，包括來自41毫米版本的金屬深藍色，和首次在DEFY系列登場的粉紅色和粉綠色。腕表保留了較大尺寸款式的琢面精鋼表殼及十二邊形表圈，除了普通精鋼款，亦有表圈鑲嵌鑽石款式。腕表搭載Elite 670型自動機芯，完全上鏈時可提供50小時動力。

至於原本的41毫米DEFY Skyline款式，則有首次推出的品牌專門店限定版本，表盤採用碳灰色設計，綴以玫瑰金鐫刻圖案，並設有玫瑰金指針和時標。鐫刻在表盤上的品牌四芒星標誌同樣覆以玫瑰金，腕表內部配搭El Primero 3620型高振頻自動機芯。專門店限定款式搭配精鋼表鏈，另附送飾有星空圖案的黑色橡膠表帶，配精鋼摺疊式表扣。此款腕表只於品牌專門店和網上商店獨家發售。

玉髓呈現冰川景致

品牌其中一樣引以為傲的賣點，是其功能可靠的El Primero機芯，無論在任何環境下也能精準報時。DEFY Extreme系列正是向此致敬，以極端環境為設計主題，在腕表中糅合天然寶石，呼應不同環境地貌。繼2021年推出DEFY Extreme Desert腕表，兩年後帶來了第二個版本，取材自荒涼空曠的冰川景致。鈦金屬表殼上設有保護按鈕的組件和十二邊形表圈，兩者均以玉髓製作。玉髓是一種半透明晶體，其淡藍色調就像冰川。寶石經過仔細切割和拋光，每枚的色彩和紋理構造方面也有細微差異，令這限量50枚的DEFY Extreme Glacier腕表變得獨一無二。透過鏤空表盤，大家可細究內部El Primero 1/100秒高振頻自動上鏈計時機芯的結構。腕表搭配黑色Velcro魔術貼表帶和一條白色橡膠表帶，可透過快速更換系統輕易互換。

查詢：2111 4126

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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