showcase：新店裝潢與品牌風格一脈相承 阿部千登勢解構常規與傳統

【明報專訊】中環安蘭街曾經是一個時尚聖地，因為有不少較偏鋒的時尚品牌如Maison Margiela、Ann Demeulemeester、Rick Owens和sacai等都曾在這裏開設專門店。不過最近卻有點今非昔比，只因sacai遷出安蘭街並進駐置地廣場的BELOWGROUND，新店的裝潢比舊舖更能與品牌的風格一脈相承。

sacai位於置地的新店（圖）佔地1537平方呎，空間比舊舖寬敞得多。店內設計融入了品牌的混搭概念，並以工業混凝土、木板、復古木製擺設和柱子，以及波斯風格的地氈等拼貼而成。其中亮點是一系列與室內融為一體的訂製家具，由品牌長期合作伙伴——日本拼接和DIY設計團體GELCHOP製作，其中以接待櫃台延伸的波斯風格地氈，以及混凝土模仿軟熟咕𠱸的矮櫈最為突出，就像由sacai衣服相同概念演變而成的家俬。

適逢新店開幕，店內展示品牌的2023春夏男裝和春季女裝系列，設計師阿部千登勢再次以解構常規的形式應用在傳統輪廓和物料之上，讓平凡扭轉成不尋常的時尚。今季sacai一如既往跟不同品牌聯乘，例如與高端羊絨馳名的Loro Piana合作，採用獨有面料重塑parka大衣，或女裝束身連衣裙和連身褲。另一合作品牌為Thomas Mason，這個英國頂級襯衫布料品牌早於18世紀創立，並於1936年成為英國王室指定的高品質面料供應商，阿部千登勢則以襯衫物料製作男女裝的寬版型襯衫和短款睡衣。女裝鞋履推出交叉搭帶及膝的厚底羅馬款涼鞋，並和另一個英國老牌Clarks合作，推出全新聯名款sacai×Clarks Originals男女超厚底Wallabee鞋。

內斂用色 粗花呢突顯質感

另外，品牌再度與塗鴉大師Eric Haze合作，以塗鴉手寫One Kind Word和As One字樣作印花和刺繡，為黑、白和卡其色為主的春季女裝系列平添色彩。不過話說回來，阿部千登勢的設計功力始終超強，內斂用色以不同物料如堅挺的西裝絨料、灰黑色牛仔布及罕有使用的粗花呢等來突顯質感，輔以巧妙的拼貼與剪裁，少了繁密的圖案卻更具感染力。●

查詢：sacai 2285 9080 （置地廣場店）

editor's pick：限量版外套 新店獨家發售

相信因為防疫措施放寬，很多香港人早已或準備回鄉，這裏說的「鄉下」正是港人的外遊首選地——日本。往日本外遊很多人都不會錯過首都東京，若閣下是sacai鐵粉，更不會錯過品牌於東京表參道設立、為期至2月28日的Hello sacai期間限定店。一系列與BerBerJin、CityCountyCity、CASETiFY和NEW ERA合作的活動和獨家聯乘更是異常吸引。可幸香港新店開業，亦不讓Hello sacai期間限定店專美，推出了Sponge Sweat×Nylon Twill Hybrid限量外套，備有男裝（$6500）及女裝（$5900），以MA-1尼龍飛行員外套和有帽棉質衛衣拼貼而成，在新店獨家發售。未回鄉的鐵粉記得要保留「彈藥」，不要把錢全花在東京！●

文：溫兆明

模特兒：Alya K.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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