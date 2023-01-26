jewellery news：萌趣金兔擺件 飽滿圓潤

【明報專訊】不少人喜歡在新年添置賀歲金飾，寓意富貴豐足，兼具保值作用。今年送虎迎兔，金兔擺件自然是首選。英皇鐘錶珠寶推出的足金金兔擺件，以999.9足金鑄造，備有5錢、1両及2両選擇，可愛金兔背上刻有福字，寓意來年幸福及財富滿載。周生生則在足金可愛小兔以外，加上錢幣為設計主題，製成不同飾物如戒指、耳環及吊墜等。金兔造型飽滿圓潤，捕捉到兔子的萌趣表情。

經歷全球經濟放緩，豐衣足食及家肥屋潤自然是大家的新年期望，除了以兔子為主角的擺設外，景福珠寶特別為新年準備一系列以吉祥美食、蔬果及常見物品作主題的迷你足金擺設。各款維肖維妙的精緻足金擺設突破傳統設計，新奇有趣，可為家居或辦公室作時尚的佈置點綴。中國人喜歡以滾水和開動中的風扇寓意風生水起和財源滾滾，品牌也特別準備了999.9足金電飯煲擺件及999.9足金電風扇擺件。兔子以外，獅子為百獸之尊，也是過年時常見的吉祥物，六福珠寶便在金獅加上紫、綠、紅等色調，代表吉祥、健康、守護、富貴等。

黃金雖然保值，但未必適合日常穿戴。Swarovski Zodiac Rabbit系列，便將珍珠元素與鑲滿Swarovski水晶的白兔和胡蘿蔔吊墜融合，打造靈動可愛的頸鏈和手鏈。其中半紅繩手鏈上的白兔可愛有趣，精緻的設計適合出席不同場合。●

查詢：Swarovski www.swarovski.com

六福 2311 7887

周生生 www.chowsangsang.com

英皇 www.emperorwatchjewellery.com

景福 2822 8573

文：張曉冬