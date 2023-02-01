採用航天物料 鏤空熒光腕表 晶瑩剔透

【明報專訊】創新、復刻、環保這些詞語之間好像沒什麼關連，但卻統統是今年Hublot剛面世的新表的關鍵詞。品牌剛發表以航天技術中的SAXEM材料製成的全新顏色腕表、重塑1980年代推出的經典表款、為保護犀牛而設的慈善特別版……各個腕表看似獨立無關，卻突顯品牌在創新同時不會抹殺傳統，追求新科技同時也沒有忘記為環境保育出一分力。

Hublot在製表領域中持續探索新物料，最近便將常用於製造衛星及雷射器的SAXEM材料應用到表殼製作，推出熒光黃表殼腕表。品牌行政總裁Ricardo Guadalupe表示，在之前製作出透明綠色Big Bang MP-11 SAXEM腕表的祖母綠配色後，花了近3年時間才製成今次的Big Bang自動上鏈陀飛輪熒光黃SAXEM腕表。製作鮮艷亮麗熒光黃色透明表殼看似簡單，實際操作卻極為繁複，其難度在於在令材質呈現晶瑩剔透質感同時，還要確保其色澤持久。品牌便借助航天技術中的SAXEM材質實現這種具強烈熒光色調的酸性黃配色。

SAXEM材質呈現飽滿色彩

那究竟什麼是SAXEM？它全名為「藍寶石氧化鋁及稀土礦物」（Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral），由藍寶石基礎成分氧化鋁與銩（Thulium）、鈥（Holmium）和鉻（Chromium ）等稀土元素融合而成的複合礦物。這種特殊材質除有超強耐磨度，亦較藍寶石材質更璀璨奪目。SAXEM材質內部並無張力，能確保立方晶體結構穩定成形，不論從任何角度觀賞均能呈現飽滿色彩。新表表殼採用拋光SAXEM材質，表圈H形螺絲和表冠則用上拋光及微珠噴砂鈦金屬物料。腕表搭載HUB6035自動機芯，採用鏤空設計，微型擺陀設計能避免遮擋機芯，內部板橋亦以透明藍寶石製成。

除了熒光黃SAXEM表款，今年品牌以黃色為主題的表款還有為馬爾代夫白馬莊園（Cheval Blanc Randheli）開幕9周年而設的Big Bang Unico腕表及Big Bang One Click腕表特別版，採用莊園的灰褐色調表盤和表帶，配以鮮黃色拋光陶瓷表圈，是坊間少見的用色配搭。

彩虹表鑲七彩寶石

Hublot的腕表顏色一向豐富，其中一個定期推出的新款是彩虹表，今年新表的設計包括Big Bang Integrated Time Only大三針彩虹腕表和Big Bang Integrated計時彩虹腕表。從表殼至表圈再到表鏈，均以密鑲工藝鑲嵌七彩珍貴寶石和礦物，包括紅寶石、紫水晶、藍拓帕石、沙弗萊石，以及粉紅、橙色、藍色和黃色藍寶石。計時款表殼鑲嵌174顆寶石，表鏈768顆；大三針款表殼鑲嵌176顆寶石，表鏈748顆。表殼用上King Gold製作，此18K 5N黃金含有鉑成分，顏色偏紅而溫潤，配備黑色表盤，更突出彩虹色調變化。

新物料新顏色以外，品牌今年也回歸根本推出Classic Fusion Original腕表。採用珍貴的金色表殼搭配簡約橡膠表帶的設計，腕表在1980年剛面世時顛覆了傳統製表業界。新版表款備黃金、鈦金屬、陶瓷款式選擇，表殼有42、38和33毫米的尺寸。

保護瀕臨絕種犀牛

很多人知道Hublot一直支持運動和藝術，但其實它同樣重視環境保育。品牌數年來一直支持慈善組織SORAI基金會（Save Our Rhino Africa India），SORAI由品牌大使、前國際板球運動員Kevin Pietersen創立，致力保護瀕臨絕種的犀牛免受非法獵人的獵殺。位列「非洲五霸」之一的犀牛，是僅次於大象的陸上第2大哺乳類動物。但過去10年，犀牛數量急劇減少90%，每天有3頭野生犀牛被獵殺，全世界僅存數量不足3萬。雖然1977年《瀕危野生動植物種國際貿易公約》禁止了犀牛角商業貿易，但由於犀牛角每公斤單價比黃金還要高，很多非法獵人仍然持續獵殺犀牛。

品牌為SORAI推出限量100枚的第3代Big Bang Unico SORAI腕表，部分收益便直接用於贊助SORAI基金會，包括為直升機配備攝錄鏡頭、學校教育、支援實地巡查護林員等。腕表直徑44毫米表殼，搭載Unico自動機芯，亦可透過輕觸按鍵更換表帶。腕表採用拋光及微珠噴砂犀牛灰色陶瓷材質，鏤空表盤呈現日落時分火紅天空色彩，黃色、橙色、紫色和粉色是黎明時分天空的顏色，代表黎明帶來的希望。●

查詢：2781 2728

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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