the buzz：打開衣櫃 思考如何讓舊衣重生

香港得獎作--2022年度「Redress設計大賽」的最佳香港設計師獎項，由林智富（Patrick Lam）奪得，他運用剩餘布料和棄置的棉、毛氈和耐用尼龍服裝樣辦，製成oversized外套、襯衫和長褲。（Redress提供）

【明報專訊】時尚世界每季推出吸引的新裝，讓穿者看起來時尚，兼提升自信與形象，卻同時是污染全球環境的「幫兇」之一。環保慈善機構Redress創辦人Christina Dean，打從10多年前起，已身體力行在香港推動減少時裝廢物，她估計「香港每日棄置的衣物數量多達170公噸」！這驚人的數字猶如警號，提醒大家在不斷買、買、買的同時，亦是時候打開衣櫃，思考如何讓衣物重生、重著與回收。

初次認識Redress與Christina，是因為2013年舉行的「365挑戰」計劃。當年記者有份參與為Christina塑造環保再生衣著造型，見證她整整一年365日，每天身體力行穿著二手舊衫或升級再造（upcycling）衣服，展示回收衣服的無限穿搭可能。印象中，她既充滿毅力，又有擇善固執的精神。

從記者到時尚環保先鋒

在成為時尚環保先鋒之前，成長於英國及在南非生活的Christina曾是一名記者，專責撰寫有關亞洲環保議題的文章。從工作研究中，她驚訝當年社會大眾仍然缺乏環保意識，便激發起參與解決時尚紡織廢物污染問題的念頭。「我對所有環保範疇都感興趣，卻首選時裝，因為打扮能反映一個人的態度，你如何選衣服，反映了你如何跟世界連繫，我想透過衣服啟發別人以可持續方式生活。」隨丈夫來港生活的她，於2007年在香港成立非牟利環保團體Redress，希望透過啟發消費者，減少業界帶來的浪費。

設置回收箱 發售舊衣物

10多年一路走來，Christina與她的團體一直致力減少衣服對環境造成的負面影響，除了透過全年回收計劃，亦與知名時尚品牌合作，於店內設置回收箱，方便顧客捐贈任何品牌的衣服。「很多時候，當大家看膩某些衣服，無論怎樣改造、配搭或找裁縫修補，還是無法再愛上它們。對於這類舊衣，千萬不要隨便扔掉，應以環保方式處置它們，可考慮跟朋友交換、在實體或網上寄賣店放售、放入舊衣收集箱等，當然亦要視乎衣服的品質而定。」從舊衣收集箱而來的衣服，團隊會透過專業眼光和時尚觸覺，把重新整理的二手衣飾，放置在定期舉行的期間限定店內出售，推動循環時尚經濟。

自2018年起團隊每年均舉辦「GET REDRESSED衣物關注月」，鼓勵大眾及各機構支持環保時尚。去年10月，他們與企業及學校合作，在全港各區設置多個衣物收集箱，收集市民的舊衣物。直至10月底，Redress共收集了接近17公噸衣物，在堆積如山的衫堆中（圖），有不少是全新衣服、配飾及鞋履，讓人不得不關注過度消費問題。隨後在11月，團體邀請不同企業及社區的單位組成義工團，參與一連3日的「衣物分類馬拉松」，為活動收集得來的衣物分類，分別放在Redress的期間限定店內出售，或把可穿著的衣服送往本地慈善機構，同時亦會把破爛及曾穿著的內衣回收或降級再造。

設計大賽推動可持續時尚

除了回收減廢的活動與工作，Redress亦是個推動可持續時尚的平台，例如出版書籍及舉辦設計大賽等，透過不同層面教育大眾減少時尚浪費。Christina曾與兩名同事合力撰寫Dress [with] Sense一書，內容靈感來自其「365挑戰」的體驗，從環保角度分析購買、穿著、護理及棄置衣物的實用知識。「我親身體驗過，即使是破爛、過時的衣服，只要經過修補、清潔、配搭，一樣可以重新回到時裝循環之中。」這本環保衣著「指南」更有英、法、韓及俄羅斯文版本，成為世界不同地方相關行業的參考書籍。

自2010年起，Redress亦開創了可持續時裝設計比賽「Redress設計大賽」，鼓勵設計生力軍透過可持續及循環再造的設計方式，改變時尚產業長久以來產生污染的做法。打從2011年在港首次舉行以來，規模一年比一年盛大，如今更發展成為世界上最大型的可持續時裝設計比賽，吸引來自不同國家的新進時裝設計師參與其中，推動循環時裝系統。●

查詢：The Redress Closet 2861 0360（深水埗鴨寮街）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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