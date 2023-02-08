送上情人節腕表 珍惜相處時刻

透視機芯——Rado True Square真我系列開芯機械腕表採用鏤空表盤的設計，透視R734自動機芯，另有黑色版本。$21,500（品牌提供）

【明報專訊】今時今日，不少節日已淪為「消費節」，以各種名目鼓勵大家購物。情人節快到，自然也有各種禮物輪流登場，不過事實是不少情侶在日常生活和各種紀念日時已為對方送上不同禮物，實在也不用刻意等到情人節。

節日的本意是提醒我們珍惜眼前人，時常保持感謝珍惜的心，如果真的想送禮，不妨為對方挑選一枚腕表，記錄跟情人相處的每時每刻。

Montblanc自訂情侶款

Montblanc繼續開拓智能腕表製表技術，推出為現代商務生活設計的全新Montblanc Summit 3智能腕表。新表配備手工製作的輕質鈦金屬表殼，靈感來自品牌製表傳承的多款表盤設計，配搭手工製作的小牛皮或橡膠表帶。Summit 3搭載最新版本的Wear OS by Google和多種應用程式，滿足佩戴者對不同功能的需求。系列共有3個不同設計，分別為鈦金屬灰色、雙色或黑色表殼，表盤方面則有Geosphere、Bohème或1858系列的經典設計，結合精美外觀和先進技術，為用家提供實用資訊，例如每天的運動/健身進度等。情侶可以選購同款智能腕表，再按照個人喜歡自訂表盤和功能，是不錯的情侶表選擇。

Cartier表鏈表殼緊密連繫

說到情侶間喜歡的品牌，Cartier應該穩佔一席。除了開宗明義的Love系列首飾，Tank也是品牌同時深受男女歡迎的中性腕表系列。2023年品牌推出新版Tank Française系列腕表，忠實地延續系列的雋永風格，演繹法式風情。Tank Française在1996年首度面世，開創先河地將金屬表鏈與表殼融為一體。品牌推出的新款也貫徹設計，兼顧美學和人體工學，簡化腕表的線條，去除多餘裝飾，令一體式金屬設計更鮮明。腕表備有精鋼和黃金鑲鑽或無鑽款，連貫的表鏈與表殼就像情侶關係一樣緊密連繫。

Omega花卉圖案添浪漫

今年情人節，Omega為女士挑選飾有獨特印花圖案的腕表。De Ville Mini Trésor腕表以18K Moonshine金鑄造，饒富特色的Toile de Jouy表帶綴飾紅色花卉圖案，帶出女性的浪漫情感。26毫米表殼兩旁鑲飾美鑽，表冠延續了腕表的花卉主題，紅色液態陶瓷花朵圖案中綴有單顆美鑽，閃爍悅目。拱形表盤採用米白色大明火琺瑯，置有打磨18K Moonshine金指針及玫瑰紅色轉印羅馬數字刻度。腕表內置4061機芯，表背鑲嵌金屬塗層處理藍寶石水晶，締造鏡面效果。腕表享有品牌5年全球保養，內外同樣經得起時間考驗，是愛情的最佳見證。

Breguet首推情人節表款

今年是Breguet首次為情人節推出特別版腕表。Classique Phase de Lune 9085腕表飾有白色珍珠貝母和紅寶石，品牌的標誌數字與6顆紅寶石在表盤上交替排列，配搭兩枚傳統鏤空藍鋼指針。珍珠貝母表盤綴以精緻機刻雕花圖案，由品牌工藝大師以巧手精工細作而成。金質月相由手工捶打製作，懸掛於飾有金色星辰的午夜藍漆面夜空，在6時位置顯示月亮周期。30毫米的白金表殼和表耳鑲嵌共66顆明亮式切割鑽石。表盒隨附一條紅色皮帶和額外一條珠光白色皮帶，配合腕表的快速更換系統，只需按下表帶背面的按鈕，毋須任何工具即可輕鬆更換。

Rado透視內「芯」世界

誰不想了解情人的內心世界？Rado True Square真我系列開芯機械腕表採用鏤空表盤的設計，透過精細切割和打磨的窗口，大家可看到內裏「跳動」的R734自動機芯。機芯內部每件無時無刻精細運作的微小零件，除了精準顯示時間，也見證情侶間的每個甜蜜時刻。腕表雖然採用方形表殼，卻具有柔和的弧形邊角，材質輕盈溫暖，表殼形狀貼合手腕，黑白雙色的設計，可組成一對情侶表佩戴。

查詢：Breguet 2522 1788（英皇） Cartier 8105 5008 Montblanc 2320 9215 Omega 2518 9883 Rado 2518 9939

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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