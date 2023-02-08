Watch News：腕表上愛的食譜

【明報專訊】Swatch今年為情人節炮製全新菜式！俗話說，想抓住一個人的心，首先要抓住他/她的胃。品牌以此為靈感設計出Recipe for Love腕表，透過9個可以自由搭配的表環和刀叉形狀的指針，提升設計趣味。表帶背面印上紅白相間的格紋圖案，從餐巾和枱布汲取靈感。9個表帶環上寫着不同的料理成分：性感的熱情、一撮魔法、4L驚喜、一匙感動、一匙快樂、一大杯調情、兩大份幸運以及200克的吻，再加上一頂廚師帽，令人會心微笑。腕表設有情人節專屬包裝，在紅白格紋包裝盒背面，有一句發自內心的話：「用愛、魔法、調情與信任填滿心房。讓快樂融合，與性感和柔軟的觸感相輝映。最後，以吻為點綴其中。烘烤時間視需要而定：一晚，或是一生。」

至於Love to Go Around New Gent和Purest Love Gent腕表則以LOVE字為設計靈感。藍色的Love to Go Around腕表中，3個LOVE字代替時標銘刻於腕表的金屬拉絲表盤。在白色的Purest Love腕表上，3個LOVE字則刻在紅色鏡面表盤上，而12時位置的O字更特別改以心形圖案呈現，指針換上箭形，代表丘比特的愛情之箭。

另外，品牌最近也在尖沙嘴K11 MUSEA開設期間限定店，當中設有Bioceramic MoonSwatch專區，系列共11款型號代表着太陽系中不同的行星或天體，鼓勵用家放膽思索、勇敢飛航、探索宇宙。店內亦展出Swatch×Dragon Ball Z，農曆新年系列以及訂製腕表Swatch×You 系列，讓大家為情人挑選合心水的禮物！

查詢：2518 9794

文：張曉冬

[Watchout]