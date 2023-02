Watch News：腕表上愛的食譜

【明報專訊】Swatch今年為情人節炮製全新菜式!俗話說,想抓住一個人的心,首先要抓住他/她的胃。品牌以此為靈感設計出Recipe for Love腕表,透過9個可以自由搭配的表環和刀叉形狀的指針,提升設計趣味。表帶背面印上紅白相間的格紋圖案,從餐巾和枱布汲取靈感。9個表帶環上寫着不同的料理成分:性感的熱情、一撮魔法、4L驚喜、一匙感動、一匙快樂、一大杯調情、兩大份幸運以及200克的吻,再加上一頂廚師帽,令人會心微笑。腕表設有情人節專屬包裝,在紅白格紋包裝盒背面,有一句發自內心的話:「用愛、魔法、調情與信任填滿心房。讓快樂融合,與性感和柔軟的觸感相輝映。最後,以吻為點綴其中。烘烤時間視需要而定:一晚,或是一生。」

至於Love to Go Around New Gent和Purest Love Gent腕表則以LOVE字為設計靈感。藍色的Love to Go Around腕表中,3個LOVE字代替時標銘刻於腕表的金屬拉絲表盤。在白色的Purest Love腕表上,3個LOVE字則刻在紅色鏡面表盤上,而12時位置的O字更特別改以心形圖案呈現,指針換上箭形,代表丘比特的愛情之箭。

另外,品牌最近也在尖沙嘴K11 MUSEA開設期間限定店,當中設有Bioceramic MoonSwatch專區,系列共11款型號代表着太陽系中不同的行星或天體,鼓勵用家放膽思索、勇敢飛航、探索宇宙。店內亦展出Swatch×Dragon Ball Z,農曆新年系列以及訂製腕表Swatch×You 系列,讓大家為情人挑選合心水的禮物!

