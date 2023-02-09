men's fashion week‧Special：2023秋冬男裝時裝周 百變男裝 融會剛柔元素

【明報專訊】男裝時裝周的風頭一向被女裝比下去，是因為女士更愛買衫，女裝的市場比男裝大得多？還是女裝的設計更天馬行空，能塑造成如夢幻神話般華麗、詭異和荒誕，美得妙不可言？難道男裝除了沉悶保守，就是無人問津的古靈精怪？答案當然並非如此，現今男士愈來愈「姿整」，擴大了男裝市場的空間，再看2023秋冬男裝時裝周，就更能了解男裝其實也非常百變多樣。

Saint Laurent

注入女裝設計 優雅浪漫

最近歐美社會爭議得火熱的其中一個議題，就是跨性別（Transgender）。一般人的常識是，人類生理上以男女兩個性別為主，但「進步」人士則認為性別（Gender）可解釋為我們在社會上表現出的性別身分，例如長髮、溫柔等傳統想像為女性的特質，其實是一種社會面向上的性別。於是思想偏向激進的時尚界紛紛為男士提供嫵媚的設計，一來為迎合社會現象，二來亦為男裝設計注入前衛新意，只是出來效果是「騎呢」玩味居多，少有像來季Saint Laurent嫵媚得來又大氣非凡的設計。

品牌男裝其實已多季未有舉辦時裝騷，創意總監Anthony Vaccarello特別為來季選址於巴黎Bourse de Commerce - Pinault Collection美術館的圓形展廳發表全新系列。將男裝元素融入女裝設計的手法由來已久，品牌創辦人Yves Saint Laurent便是其中一位開風氣之先的設計師，來季Anthony Vaccarello則逆向取材女裝於男裝之上。系列開首的蝴蝶結透視雪紡女式襯衫，直接帶出男裝嫵媚纖弱的一面，其他造型如漆皮長褸、樽領連身裙、西裝襯以曳地的薄紗披風等，都做到令人讚歎的優雅利落，感覺浪漫迷人。●

Dior Men

水意象貫穿系列

Kim Jones創作來季的Dior Men時有兩大靈感來源，其一是Yves Saint Laurent於1958年為品牌創作的首個系列，當時年僅21歲的Yves Saint Laurent接任去世的Mr. Dior，這個系列象徵着品牌新的生命力。另一個則是英國詩人T. S. Eliot的詩《荒原》（The Waste Land），全詩以水的意象貫穿。這些在系列中演繹成變化、動感、靈活和流暢的概念，並在男裝中融會剛柔的元素，以傳統英國裁縫技術結合高級時裝的tailleur﹙套裝﹚。至於動感和靈活，則體現在現代感、實用和多變的服裝上，例如航海風實用外衣、修長的漁夫罩衫、仿雕塑風格的傳統針織，配合裁縫技術展現造型和垂墜感的上衣，以及長度及膝的半截裙和闊褲管短褲等，將陽剛與嫵媚、正裝與休閒裝完美融合。●

Gucci

奢華工藝 寬鬆慵懶剪裁

去年11月Alessandro Michele離開Gucci，2023秋冬男裝是首個沒有創意總監主導的系列。品牌內部設計團隊聲稱利用各類經典男裝原型，為系列建構一個框架，透過奢華工藝和顛覆的即興手法，改寫男裝類型的定義。系列整體剪裁寬鬆慵懶，西裝加入可拆式元素，讓穿衣者自由拆除西裝衣袖，或將長褲變成短褲。運動服造型注入品牌1980年代作品的舞蹈元素，而鐵騎士造型則向2000年代早期的典藏服飾致敬。全新物料因剔透光澤而取名Crystal GG，以釉彩革新字母織花塗層帆布，運用在多款衣飾之上。

設計團隊明顯承襲Alessandro Michele的風格，卻把那種極繁主義的美學大為淡化，是否意味這就是品牌管理層想要調整的風格？似乎還是要等待候任創意總監Sabato De Sarno上任後，在9月發布的首個系列才有分曉。●

Loewe

化繁為簡 玩味設計

「Less is more」是Loewe 2023秋冬男裝的創作取向，來季Jonathan Anderson將一切化繁為簡，聚焦於輪廓和簡化的色調，讓系列豐富面料的材質如羊皮紙、天鵝絨、銅、鋼、皮革、絲緞和羊毛等成為矚目亮點。

系列靈感啟發自當代藝術家Julien Nguyen的作品，Jonathan Anderson創作出充滿藝術氣息的設計，當中沒有任何印花和多餘細節，而是着重於衣服的廓形。貫徹超現實主義作風，如雕塑般的大衣陣容，尤其予人深刻印象，多件看似簡單的羊毛大衣外套，似乎完全沒有接縫；部分大衣設計看似被充分膨脹；還有採用沒有鈕扣的deep V形開口剪裁，模特兒可從領子中掏出一隻手來，猶如「行走中的藝術品」；另外也有運用絲緞布料製成的外套及上衣，散發光澤視效。

要數系列中最具玩味的設計，相信是那件看似鈴鐘下襬的毛絨外套，線條誇張獨特，當中採用皮革及羊毛，突顯品牌在皮革製品方面的高超技藝，設計簡約卻讓人一見難忘。●

Louis Vuitton

融入藝術元素 充滿童趣

雖然Louis Vuitton前男裝創意總監Virgil Abloh逝世已有一段時間，不過品牌至今還未覓得人選擔任創意總監一職。來季2023秋冬男裝系列，LV找來美國紐約街頭品牌KidSuper的Colm Dillane擔任客席設計師，讓他構思概念，並由Louis Vuitton男裝時裝工作室接掌設計。

系列名為Louis Lifewear，以法國電影製作人Michel Gondry和Olivier Gondry執導的電影短片Growing Up揭開序幕，影片描繪男孩由出生、童年、青春期到青年時期的成年過程，騷場則以數個相互連接的房間作背景，象徵男士不同階段的生活樣貌。

來季是品牌男裝時裝工作室操刀設計的第2個系列，在加入Colm Dillane的創意下，保留着Virgil Abloh的DNA，時裝騷開首的數套西裝與大衣上印製的Fantastic Imagination?字樣，預示這會是一個充滿各種想像力的系列。當中注入了Colm Dillane簽名式的藝術畫作元素，包括油畫印花、繽紛色調、大幅人像等，充滿童趣與街頭愉快氣氛。其中一個造型更滿佈書信，每張紙張均印上工作室成員以各自國籍語言親筆書寫的掃描圖樣，把每個人的生活痕迹留下來，呼應系列主題。來季呈現的童真與超現實主義，不禁讓人想起Virgil Abloh，他的首季LV男裝系列同樣是天真無邪的孩子初次體驗外面世界的概念。●

Sacai

解構主義 游走街頭與正裝之間

阿部千登勢筆下的Sacai服飾，向來都是反叛的象徵，她從來不受框框局限，來季以探討轉型為主題，將過去、現在和未來的品牌特色呈現在系列中，游走街頭服飾與正裝衣著之間。

2023秋冬系列繼續大玩不同材質拼貼，當中帶來了不少外套款式，像是A字形大衣及防風外套等，均以重新解構、拼貼、剪裁等方式呈現，不流於傳統，而且具強烈視效。除了一貫的解構主義外，與Moncler聯乘的服飾亦是來季一大亮點。阿部千登勢將兩個品牌的元素融合，例如將一件羽絨服變成「掛飾」般孭在背上，並襯以剪裁精緻的西裝，一改大眾對羽絨厚重的印象。天橋上亦可見Sacai與Carhartt的聯乘，阿部千登勢重新將Carhartt的工裝外套解構重組，如將MA1軍褸、工裝大衣和針織設計拼接一起，在視覺上增添層次。另外還有一款輪廓相近的淺藍色外套，她將面料改為針織，塑造出截然不同的感覺。●

Givenchy

層層疊造型 大玩解構美學

Matthew M. Williams自2020年入主Givenchy以來，便開始玩轉各種材質與顏色，2023秋冬男裝系列也不例外。來季依舊是他的拿手風格，將高訂思維加入設計中，結合其擅長的街頭風格，形成強烈視覺效果，塑造率性不羈、個性張揚的形象。

甫開場，幾位男模穿上由高訂工坊製作的黑色西裝，剪裁既合身又充滿結構感，縫合位置刻意不留褶邊，令整體輪廓更顯修長，展現品牌高貴優雅的靈魂。隨後造型是Matthew M. Williams簽名式的街頭服飾設計，經典西裝輪廓演變成oversized大衣配搭短褲與長靴，並透過層層堆疊的服飾展示來季創意：短身連帽上衣下，竟然還有4層layer，每層的長度均恰到好處；及膝短褲內亦襯上撞色長褲，造型層次分明。緊接而來的是一套接一套層次豐富的造型，Matthew M. Williams將男裝的不同元素拆開重組，大玩解構美學，在造型中堆砌不同尺寸hoodie、運動服、皮毛大褸、人造蛇皮、迷彩服飾等，並隨意加入半截裙、格紋蘇格蘭裙和沒有扣鈕的連身褲，把美國穿衣文化帶進巴黎時裝屋。●

Prada

極簡輪廓刷存在感

自Raf Simons宣布揮別同名時裝品牌後，讓人關注他會否將重心完全放到與Miuccia Prada共同執掌的Prada上。2023秋冬男裝系列，主張服裝至上主義，Miuccia Prada及Raf Simons兩人以Let's Talk About Clothes為題展開對話，將服裝的實穿度放在首位，系列中沒有浮誇的設計，取而代之的是極簡輪廓。

雖說回歸到衣服本身，但整體卻不失趣味。模特兒身上沒有恤衫，而是運用各種圖案面料製成可拆卸的衣領，在視覺上塑造出恤衫的「存在感」。兩名設計師亦將擅長的復古與未來主義糅合其中，例如以白色棉料製成背心，頗有1960年代盛行的未來太空主義風格。來季即使簡化了衣服上的多餘細節，卻不代表拿走了品牌的風格，天橋上依然可見品牌招牌美學，將重心放在衣服的輪廓，例如將MA-1飛行軍褸的線條擴大，以及誇大比例的軍褸帽子，與模特兒裸露胸膛的其他造型形成極大對比。他們透過服裝的結構，探索時裝的極端變化，強調矛盾美學。●

Fendi

透視露肩 化身嫵媚男

出自女性設計師手筆的男裝，是否會帶有一種女性嫵媚特質？Fendi 2023秋冬男裝系列，由品牌第3代當家、品牌配飾兼男裝創作總監Silvia Venturini Fendi執掌設計，當中以模糊傳統男女裝界線為特色，重塑品牌經典男裝風格。

系列靈感源自城市入夜後的頹廢氣息，系列多個造型都刻意展現男士性感一面，天橋上可見透視針織衫、露出肩膊的斜肩剪裁背心及恤衫，斗篷則以女性化方式包裹上身，為剛陽男裝注入幾分陰柔氣息。秋冬系列當然少不了大褸上陣，來季亦以破格設計帶來新感覺。毛氈大褸及斗篷配以用於手袋的O'Lock拉鏈，再以外套、針織衫及恤衫配搭成不同造型，塑造優雅貴氣味道；當中還有採用噴塗連毛羊皮和搖粒絨大衣及背心，大玩陰影視效。至於色系方面，來季大膽選用紫色襯托啡色、灰色及黑色，將鮮明用色糅合至冬日衣著中，讓男士冬日衣櫥不再死寂沒趣。

對於這位為品牌創造過無數經典手袋的設計師來說，來季配飾亦是焦點所在，當中不得不提她的拿手好戲——Baguette手袋。經典袋款的名字源自法棍麵包，Silvia Venturini Fendi決定將Baguette手袋以本來「面貌」示人，以法棍麵包為造型，設計出毛絨版的Baguette手袋，除了可以手提、任意與其他袋款疊搭外，還變身成為雨傘套，玩味又實用。為呼應整體頹廢奢華氣息，品牌特別為男模化上妖冶妝容，一雙雙紫色調煙熏眼妝，讓人看起來格外冷艷嫵媚。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵: lifestyle@mingpao.com

[Men Matters]