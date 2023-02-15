「冼樸」衛星轉頭 開合拼出時數 表上奇遇記 行V字舉手禮

9年合作--Lang & Heyne Friedrich II Remontoir腕表The Lavish Attic特別版，表盤上的9字時標換上紅色，象徵品牌跟零售商9年來的合作。精鋼版參考價59,600歐元起（約501,553港元起）（品牌提供）

【明報專訊】舉起手掌向前，中指靠攏食指，無名指靠攏尾指——在經典科幻電視劇集《星空奇遇記》（Star Trek）中，冼樸（Spock）經常擺出這火神星舉手禮，代表Live long and prosper之意，最近有獨立腕表品牌也以此為靈感，並應用到新表的小時顯示系統！

Urwerk其中一個最標誌的腕表表款是UR-110腕表，在2011年贏得日內瓦鐘表大賞的最佳設計腕表獎。腕表用上「衛星小時系統」，將12個時標分散到3個立方體衛星轉頭的其中4面，3個轉頭按軌道在表盤上公轉，指示相對分鐘。衛星轉頭會適時自轉90度，顯示下一個正確的小時時間。品牌創辦人兼設計主管Martin Frei非常喜歡UR-110系列的設計，但也明白腕表要繼續演進。在構思最新面世的UR-120時，他着眼於更薄、更流暢及更優雅的設計，改良了整個衛星小時系統，每個衛星轉頭由以往的單一立方體，改為兩個長方體部分組成，比之前纖薄，運作更流暢。

分岔衛星轉頭 一分為二

鐘表零售商The Lavish Attic最近將UR-120帶來了香港。UR-120的小時顯示模式靈感來自《星空奇遇記》，一分為二的衛星轉頭就像當中角色「冼樸」常做的V字手勢，各自沿着本身的軸心轉動。新表的技術重點自然是這個全新分岔轉頭，由UR-20.01自動機芯驅動，中央的卡羅素旋轉框架系統連着3個轉頭，當轉頭走過腕表右側的60分鐘位置，繼續移動至表盤左邊時就會變身，分岔成兩個呈V字形的長方體，並沿軸心轉動後再合體，拼合出另一個小時數字。

品牌另一名創辦人兼首席製表師Felix Baumgartner解釋：「決定要研製分岔衛星轉頭時我們都非常興奮，而面對的最大挑戰是動力問題。」分岔的轉頭由一條豎琴形的彈簧控制打開或閉合，因為既要做到開合同時又會轉動，當中的動力分配極為複雜。他們自行研製這條彈簧，研發過程中需反覆測試，始能確定彈簧的形狀及厚度。「新的設計提升了易讀程度，因為轉頭上的小時數字比UR-110大了約35%。」

深灰色外形 精鋼表圈噴砂打磨

UR-120表殼長44毫米、闊47毫米、厚15.8毫米，微拱形表鏡中央是最厚的位置，表圈不見一顆螺絲一條坑紋，線條平滑流暢。表殼由形狀經特別設計的上下兩個部分緊扣而成，由表殼側的螺絲鑲緊。6時位置表耳內設有一條彈簧鑲緊表帶，令佩戴時更貼服手腕，表帶用上小牛皮物料壓上尼龍織紋，柔韌舒適。第一款現身的UR-120腕表披上深灰色外衣，表圈為噴砂打磨精鋼，表背為噴砂打磨鈦金屬，表背小窗可見調節擺陀上鏈速度的星形扁平渦輪葉。

刻上地球自轉公轉速度

品牌同樣以科幻為靈感的還有另一枚腕表UR-100V UltraViolet。紫外線並不能被肉眼察覺，腕表就是想探索紫色這種邊緣而帶點神秘特質的顏色。腕表同樣搭載漫遊衛星時間顯示系統，卻將時間與宇宙空間概念結合：當小時轉頭連着分鐘指針滑行至60分鐘位置後，會繼續沿着兩個刻度推進：9時位置的刻度顯示20分鐘內地球赤道自轉了555公里，3時位置刻度則顯示地球繞太陽公轉的速度，在20分鐘內移動了35,740公里。表盤有藍色夜光小時數字及綠色夜光公里刻度。

德國製造 鈦金屬機芯

Urwerk以外，The Lavish Attic也常常引入不少高質獨立品牌，例如來自德國的Lang & Heyne，去年更聯合富藝斯拍賣推出品牌獨一無二的Friedrich II Remontoir原型表。這是Lang & Heyne首次將恆定動力裝置於其第6代機芯，並以鈦金屬作為機芯的主要材料，最後拍出$819,000的佳績。由於鈦金屬的硬度和特性，較難被製作及加工，因此多數製表商也不會以用它製作細小機芯零件。

Friedrich II Remontoir腕表的設計看來簡單卻非常精密，極簡外形內不乏亮眼細節。表盤及時標均塗有夜光塗料Super-LumiNova，配搭低調優雅的黑色琺瑯表盤。為了慶祝品牌與The Lavish Attic合作9周年，品牌也接受預訂共18枚的Friedrich II Remontoir腕表The Lavish Attic特別版，可挑選精鋼、玫瑰金、白金、鉑金物料。表盤上的9字時標換上紅色，象徵雙方的長久合作。●

查詢：The Lavish Attic 2116 3755

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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