the buzz：波蘭情侶檔藝術聯乘 布上插畫 散發香港情懷

【明報專訊】處身人煙稠密的香港,以急促步伐面對忙碌的工作,每天為生計奔波,很容易讓人忽略身邊事物,周邊的光景再美麗,也沒時間細心欣賞。在波蘭情侶檔藝術家Mateusz Kolek和Pat Guzik的眼中,香港卻是精彩處處,有動有靜,有熱鬧有寂寞,細看兩人的創作,不但讓香港人充滿親切感,還勾起了對這個地方久違了的感覺。

波蘭情侶檔藝術家Mateusz Kolek和Pat Guzik,男的是插畫師,女的是永續時尚設計師。2017年,Pat贏得在香港舉行的Redress Design Award,因而與Mateusz一同來港展開旅居生活。其間Mateusz透過畫筆,把在這裏見到的「光怪離奇」事與物記錄下來,推出個人畫冊Alone Together,透過作品展示出他眼中的香港。Mateusz的畫風既玩味又迷幻,作品流露的獨特氣息,亦吸引到Harvey Nichols的目光,邀請Mateusz與女友Pat一同展開名為I wonder when it all began藝術聯乘企劃,以Mateusz的原創插畫為創作藍本,推出由Pat設計的專屬時裝系列。

鍾情《花樣年華》美學格調

藝術聯乘的靈感主題圍繞香港特色,從中可見充滿本地情懷的一事一物,對於我們來說盡是熟悉又親切的畫面。能夠把一個城市如此觀察入微,相信必定對這個地方充滿「感覺」。Mateusz表示:「也許在港人的眼中是平常不過的事物,不過香港的每一個角落都為我帶來靈感。」他一連說出香港予他的多個印象,「這裏人人都很忙碌地生活,城市被高樓大廈包圍着,每條街道都很擠迫,從白天到晚上的景色都很美麗。旺角街頭燦爛的霓虹燈、從佐敦到太子的咖啡店與小店……到處也充滿活力」。Pat則表示,她很喜歡王家衛的電影作品,尤其鍾情《花樣年華》。兩人亦因此嘗試把電影中的美學格調呈現在作品中。「創作期間,我們總會想着電影中的畫面,想展現出近似的氣氛,部分創作的靈感更是源自電影場景。」Mateusz補充。即使近年香港電影業在低潮後漸有起色,但不得不承認,王家衛依然是少數能將電影作品超越語言和文化限制的導演。

在訪問中,Mateusz多次以The city that never sleeps來形容香港,不過他並沒有被無休止的生活嚇怕,反而懂得發掘這座城市另一面的可愛之處。「雖然生活在忙碌的大城市中,但有時候只需要花費數十元乘搭渡輪,已經可以到離島走走,我們最喜歡的是長洲,那兒的景色很美麗,可以坐下來吃海鮮,享受慢活寫意的節奏,我亦會把當中所見畫下來。」也許一個地方的美食能把人心留住,對於Mateusz和Pat來說,他們也喜歡香港和這裏的美食。Mateusz說:「我最喜歡食叉燒和魚蛋麵!」在旁的Pat插嘴:「我很喜歡香港的甜品!不似波蘭甜品般過甜,食起來不會太膩。」兩人笑說,回波蘭前,必定會增加身體磅數。●

Harvey Nichols×ZtoryTeller

Pop-up限定店

金鐘太古廣場店

日期:即日至2月20日

時間:上午11:00至晚上8:00

地址:金鐘道88號2樓

查詢:3968 2268

中環置地廣場店

日期: 2月22日至3月7日

時間:上午11:00至晚上8:00

地址:皇后大道中15號

查詢:3695 3388

