微調游絲 提高腕表精準度 小元件 大躍進

日曆功能——腕表設有日曆功能，其中「10」字字形跟其他不同，換上以Speedmaster系列標誌的獨有斜體字體顯示。（品牌提供）

刻上 logo——全新Si14矽游絲在外形上的最明顯分別是，尾部一分為二的特別結構，游絲上也細緻地刻了Ω logo。（品牌提供）

矽晶圓物料——游絲用上矽晶圓（silicon wafer）物料，以深反應離子蝕刻（Deep Reactive Ion Etching）技術製成。尾部設有兩個小凹位，擺輪組裝好後，會對應到擺輪橋板上轉動式的微調機關。（品牌提供）

Super Racing腕表——Speedmaster系列Super Racing腕表是第一款裝設Spirate系統的表款，表盤外圍設有特色賽車風格分鐘刻度圈，黑色陶瓷表圈上綴有黃色大明火（Grand Feu）琺瑯工藝製成的測速計刻度。$91,800（品牌提供）

微調游絲系統——Omega剛發表了正申請專利的微調游絲Spirate系統，可透過擺輪橋板上轉動式的微調機關（圖中右上方寫上0.1s/d F<->S的轉鈕），改變擺輪擺動的速度，令腕表每日誤差降低至0秒至+2秒。（品牌提供）

【明報專訊】若要提及對鐘表品牌的辨識度，Omega可能是其中一個最街知巷聞的品牌，無論是登陸月球、James Bond、奧運，又或是George Clooney、Nicole Kidman、Eddie Redmayne等荷李活巨星，都跟品牌關係密切。其實在威水歷史和星級代言人以外，品牌多年來均一直不斷研究提高腕表的精準度——從機芯中最小型零件之一的游絲結構着手。

從破紀錄的海洋深潛到登陸月球，Omega寫下了腕表界獨一無二的履歷，這些精彩故事背後均有賴腕表的精準度，如果腕表不夠精準可靠，根本不能勝任這些充滿挑戰的任務。隨着科技發展和大家對腕表的追求更高，品牌也以自家方法改良機芯設計，提高腕表的性能及設計。

同軸擒縱、矽游絲、防磁 步步精準

1999年，品牌採用了英國製表巨匠George Daniels發明的同軸擒縱系統（Co-Axial Escapement），此技術改良了常見的槓桿擒縱系統，將原本用來截停和傳輸能量的擒縱叉分拆成兩個部分，零件的接觸部分由原本的面變成點，大大減低接觸時的摩擦，亦減少腕表抹油潤滑的次數，減低腕表隨時間流逝時精確度下降的情况。

到2008年，Si14矽游絲成為同軸擒縱系統的核心元件，其厚度雖然只有人類頭髮的三分之一，但卻強韌無比，還有避震作用，而且不受磁場影響，令腕表走時更準確。5年後，品牌在Si14矽游絲以外，用上其他非鐵磁材質製作8508同軸機芯，推出Seamaster系列Aqua Terra >15,000高斯（Gauss，磁場單位）腕表。磁場會影響具鐵磁性金屬製成的零件如游絲、齒輪等的運作，一部筆記薄電腦的磁場約為1200高斯，而大約1000高斯磁場已經能令普通的機械表停止運作。防磁達15,000高斯的腕表可說是在日常生活中完全防磁。

因為品牌大部分腕表也搭載防磁同軸擒縱系統機芯（除了少數經典型號如1861、321機芯等），Omega在2015年更推出了Master Chronometer認證，腕表必須先通過COSC天文台認證，再經由瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）283個步驟的嚴格流程，作防磁測試、防水測試、模擬實際使用情况等，其每日誤差需在0秒至+5秒以內。

每日誤差僅0秒至+2秒

一口氣數完多年來提升腕表精準度的戰績，今年品牌再次將焦點回到矽游絲上。矽游絲在腕表界應用至今已有10多年，還有其他提升空間嗎？Omega的答案卻不在於物料本身，而是矽游絲跟周邊結構的連接。

正申請專利的新設計名為微調游絲Spirate系統，其用到的全新Si14矽游絲在外形上的最明顯分別，是尾部一分為二的特別結構（游絲上細緻地刻了Ω logo）。每條游絲均用上矽晶圓（silicon wafer）物料，以深反應離子蝕刻（Deep Reactive Ion Etching）技術製造而成。游絲尾部設有兩個小凹位，在擺輪組裝好後，會對應到擺輪橋板上轉動式的微調機關，可細微調節游絲的接合點，改變擺輪擺動的速度，令腕表每日誤差降低至0秒至+2秒。

向>15,000高斯腕表致敬

第一款裝設Spirate系統的是Speedmaster系列Super Racing腕表，不少細節也向2013年推出的精密防磁Aqua Terra >15,000高斯腕表致敬。表背鑲有藍寶石水晶鏡面，清楚展示新機芯運作。表盤外圍設有特色賽車風格分鐘刻度圈，黑色陶瓷表圈上綴有黃色大明火（Grand Feu）琺瑯工藝製成的測速計刻度。3時位置設小時和分針計時盤，9時位置為小秒針。

蜂巢紋理的表盤設計取材自一枚珍藏在品牌博物館內可抵禦高達160,000高斯磁場的概念型號腕表。6時位置設日曆窗，每月第10日均以Speedmaster系列標誌的獨有字體顯示，呼應今年是「>15,000高斯」技術面世10周年。正如早前研發的同軸擒縱、矽游絲、防磁技術均成為後來產品的新標準，相信Omega之後也會陸續推出更多搭載Spirate系統的新表！

查詢：2518 9883

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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