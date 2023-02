jewellery：珠寶運動品牌矚目聯乘 傳奇「藍剔」運動鞋誕生

【明報專訊】提起Tiffany & Co.,大家會即時想起珠寶首飾,但它剛成立時其實更像一間時尚精品店(select shop),19世紀中時,甚至能在店內找到Patek Philippe(簡稱PP)的腕表,當時更是PP在美國的第一家官方零售商。這段淵源也延續至2021年PP的5711表款停產時,最後面世的終極版本更是用上Tiffany招牌顏色表盤,印上Tiffany名字的版本。雖未敢說開創聯乘先河,但Tiffany對於自家欣賞的牌品,她亦非常樂意與各方締結「良緣」,最新聯乘對象是人所共知的Nike。

珠寶以外,Tiffany多年來一直推出不同範疇的生活產品,包括籃球、滑板、欖球等運動用品。而品牌跟美國的球壇盛事Super Bowl亦有淵源,每年超級碗均能引起極大迴響,諸如連年創新高的天價廣告時段,每年不同的一線巨星半場表演(halftime show)助興,但不變的是自賽事1967年首次舉行以來,Tiffany一直為其設計鑄造象徵美式足球界最高殊榮的文斯隆巴迪盃獎盃,至今不變,見證品牌與運動界的緣分。今年為慶祝Nike Air Force 1經典鞋款誕生40周年,兩大品牌首度聯乘,推出Nike×Tiffany & Co. Air Force 1 1837運動鞋,將於美國時間3月7日面世。

賀Air Force 1誕生40周年

兩個品牌的合作充滿幽默感,以A Legendary Pair為題,除了代表Nike Air Force 1這傳奇鞋款,也代表Nike和Tiffany兩個傳奇品牌的合作。聯乘運動鞋款以黑色麂皮製作,鞋身綴上Tiffany Blue顏色的Nike Swoosh勾形標誌,兩邊鞋踭上方飾有銀色聯乘裝飾,備有Nike鞋款的尺寸美國鞋碼3.5M-18M(即腳長21.6cm至33.9cm)。運動鞋將於Tiffany紐約旗艦店Tiffany Flagship Next Door及品牌的SoHo專門店、Nike SNKRS應用程式和北美地區指定Nike特約零售店發售,零售價為400美元或2799港元。

限量版純銀配飾

雖說Nike×Tiffany & Co. Air Force 1 1837是兩個品牌合作的製成品,但怎樣看也覺得Nike佔的DNA比Tiffany要多。Tiffany自1837年成立以來,一直以鑄造銀飾和珠寶聞名,並創立了美國現行的純銀標準(銀純度為1000分之925)。所以除了運動鞋外,Tiffany也特別推出一系列以此鞋款為靈感的限量版純銀配飾,以展現品牌的風格與工藝。產品包括純銀哨子、純銀鞋抽、鞋刷和Nike×Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶扣,全部也跟聯乘運動鞋相關,售價由250美元至475美元(約1960至3724港元),只限在品牌美國網站發售。

今次的產品宣傳照也跟A Legendary Pair一樣大玩食字,例如將形似牙刷的鞋刷放在玻璃杯中,寫上Don't Forget the Tongue,提示大家刷鞋跟刷牙一樣,不以忘記刷舌頭(鞋舌);Bells and Whistles在英文中解作沒什麼作用的花俏裝飾物,品牌卻在哨子的宣傳照上加句We Made the "Bells and Whistles" Whistle,幽自己一默。●

