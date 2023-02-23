jewellery：珠寶運動品牌矚目聯乘 傳奇「藍剔」運動鞋誕生

球星演繹--NBA球星LeBron James早前穿著Nike×Tiffany & Co. Air Force 1 1837聯名鞋款現身，並穿上背後擁有Tiffany & Co.和Nike兩個品牌logo，正面印有不少紐約元素的棒球褸，可會是兩個品牌的後續聯乘？（品牌提供）

【明報專訊】提起Tiffany & Co.，大家會即時想起珠寶首飾，但它剛成立時其實更像一間時尚精品店（select shop），19世紀中時，甚至能在店內找到Patek Philippe（簡稱PP）的腕表，當時更是PP在美國的第一家官方零售商。這段淵源也延續至2021年PP的5711表款停產時，最後面世的終極版本更是用上Tiffany招牌顏色表盤，印上Tiffany名字的版本。雖未敢說開創聯乘先河，但Tiffany對於自家欣賞的牌品，她亦非常樂意與各方締結「良緣」，最新聯乘對象是人所共知的Nike。

珠寶以外，Tiffany多年來一直推出不同範疇的生活產品，包括籃球、滑板、欖球等運動用品。而品牌跟美國的球壇盛事Super Bowl亦有淵源，每年超級碗均能引起極大迴響，諸如連年創新高的天價廣告時段，每年不同的一線巨星半場表演（halftime show）助興，但不變的是自賽事1967年首次舉行以來，Tiffany一直為其設計鑄造象徵美式足球界最高殊榮的文斯隆巴迪盃獎盃，至今不變，見證品牌與運動界的緣分。今年為慶祝Nike Air Force 1經典鞋款誕生40周年，兩大品牌首度聯乘，推出Nike×Tiffany & Co. Air Force 1 1837運動鞋，將於美國時間3月7日面世。

賀Air Force 1誕生40周年

兩個品牌的合作充滿幽默感，以A Legendary Pair為題，除了代表Nike Air Force 1這傳奇鞋款，也代表Nike和Tiffany兩個傳奇品牌的合作。聯乘運動鞋款以黑色麂皮製作，鞋身綴上Tiffany Blue顏色的Nike Swoosh勾形標誌，兩邊鞋踭上方飾有銀色聯乘裝飾，備有Nike鞋款的尺寸美國鞋碼3.5M-18M（即腳長21.6cm至33.9cm）。運動鞋將於Tiffany紐約旗艦店Tiffany Flagship Next Door及品牌的SoHo專門店、Nike SNKRS應用程式和北美地區指定Nike特約零售店發售，零售價為400美元或2799港元。

限量版純銀配飾

雖說Nike×Tiffany & Co. Air Force 1 1837是兩個品牌合作的製成品，但怎樣看也覺得Nike佔的DNA比Tiffany要多。Tiffany自1837年成立以來，一直以鑄造銀飾和珠寶聞名，並創立了美國現行的純銀標準（銀純度為1000分之925）。所以除了運動鞋外，Tiffany也特別推出一系列以此鞋款為靈感的限量版純銀配飾，以展現品牌的風格與工藝。產品包括純銀哨子、純銀鞋抽、鞋刷和Nike×Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶扣，全部也跟聯乘運動鞋相關，售價由250美元至475美元（約1960至3724港元），只限在品牌美國網站發售。

今次的產品宣傳照也跟A Legendary Pair一樣大玩食字，例如將形似牙刷的鞋刷放在玻璃杯中，寫上Don't Forget the Tongue，提示大家刷鞋跟刷牙一樣，不以忘記刷舌頭（鞋舌）；Bells and Whistles在英文中解作沒什麼作用的花俏裝飾物，品牌卻在哨子的宣傳照上加句We Made the "Bells and Whistles" Whistle，幽自己一默。●

查詢：3462 7148

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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