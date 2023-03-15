普普風浮世繪時空交錯 收藏在表盤上的名畫

【明報專訊】Roy Lichtenstein、René Magritte、Sandro Botticelli、葛飾北齋……他們除了都是知名藝術家外，還有什麼共通之處？幾名藝術家來自不同年代，其地域和藝術風格也各有不同，但他們的畫作卻不約而同，成為Swatch 2023年Art Journey Collection腕表的主題。

要了解這個以全球經典藝術品為主題的系列，最好就是從背後的主理人入手。Carlo Giordanetti是Swatch的創意總監，主力負責品牌有關藝術合作事宜，也是近年推出的Art Journey Collection的指揮人物。他說起Swatch從世界各地挑選文化藝術單位合作，當中不少都跟品牌有多年的合作關係，例如MoMA（紐約現代藝術博物館），Swatch的部分腕表在1990年代已成為館方的永久收藏系列，又或是Centre Pompidou（巴黎龐比度中心），品牌自1980年代開始已跟它有過數次合作，雙方關係就像愛情長跑一般。

「其他新的合作單位，則像是一種對未知的探索和注入新力量。這種不同單位的組合本身也很符合Swatch的不同面向——一方面有深具名氣的Louvre（羅浮宮）、MoMA、Centre Pompidou、Gallerie degli Uffizi（烏菲茲美術館），也包括一些較令人意想不到的名字，如Rijksmuseum（阿姆斯特丹國家博物館）、the Thyssen Museum（提森-博內米薩博物館）和the Fondation Magritte（馬格利特基金會）。」

腕表細節突出藝術元素

在鎖定合作單位後，品牌跟館方緊密合作，館方提供深入導賞讓團隊了解每件館藏的特點。在選擇作品時，除了較具名氣的館藏，品牌也會刻意選來一些意料之外、令人驚喜的作品。選定作品後，就來到Carlo形容最令人刺激的設計旅程：「深入研究作品和作者本身的意念和故事，在尊重其原本的創作概念上在腕表上重新演繹，並加入一點Swatch的風格。」每枚腕表也能夠讓人認出源自哪一件藝術品，仍然有原本的精髓，但同時間也讓人看到Swatch對這些作品的想法——在腕表細節中品牌會突出藝術品的某些元素，或是一些具啟發的部分。

《神奈川沖浪裏》現身腕表

在今年度推出的Art Journey腕表中，每個藝術家也跟Swatch的創意思維有對應之處。Pop art方面選上大師Roy Lichtenstein的作品；René Magritte的超現實主義作品，則帶點幽默感，Carlo表示其作品總令人意想不到，也經常在作品中提出反面（à contre-pied），這一點跟Swatch非常相似。至於重新演繹Sandro Botticelli經典作品Birth of Venus和Allegory of Spring，兩款腕表均突顯了畫作的主題；而葛飾北齋最知名的浮世繪版畫畫作《神奈川沖浪裏》則着重線條和構圖的運用。

「在欣賞這些作品時，我不會錯過Magritte 的"pipe"的趣味、Venus的構圖和葛飾北齋作品中的浪帶來的力量。要在當中選擇一枚最愛的腕表很難，但作為意大利人，能夠將Botticelli的傑作製成這些優雅的表款，令我很驕傲。而作為一個藝術收藏家，我也得承認，能夠有機會擁有Lichtenstein的作品很令人興奮。」今次的Art Journey Collection腕表將會分兩期推出，以Roy Lichtenstein和René Magritte 畫作設計的腕表會在明天（16日）推出，以葛飾北齋和Sandro Botticelli 為主題的腕表則會在4月13日公開發售。

「每枚腕表也是慶祝」

「藝術在Swatch剛成立時已是非常重要的一部分，而我們相信藝術是需要時間去醞釀，包括自由探索、發展新技巧新語言、尋求靈感和做實驗、和不同的藝術家交流……」所以除了歷來的腕表產品，品牌2011年在上海外灘黃金地段，將和平飯店南樓改建成The Swatch Art Peace Hotel（斯沃琪和平飯店藝術中心酒店），讓具潛質的藝術家免費入住，最多能同時容納18個駐場藝術家，讓他們創作、探索、發揮和表達自己。「我們很慶幸 Swatch Art Peace Hotel就算在內地封城期間也一直運作，駐場藝術家在酒店內感到安全，也認為那是個更好的機會，讓自己集中專注地創作新作品。當然現在我們也很興奮能夠再次歡迎來自世界各地的藝術家，而現時全球旅行逐漸復常，大家也急不及待到世界各地的博物館參觀，大家對藝術的喜好也跟Swatch一樣。」

今年適逢品牌誕生40周年，問他會否有特別的慶祝版腕表？他卻大賣關子。「每一枚Swatch腕表也是慶祝！因為在每枚腕表中我們也不忘品牌的DNA：創新、生活的樂趣、正面啟發。而在Art Journey中，每做好一件作品後，我們很自然又會想到將其他藝術品加入成系列的一部分。我們也期待以後與更多藝術單位合作和挑戰！」

查詢：2518 9913

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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