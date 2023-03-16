showcase：由冬到夏的意大利之旅 尋找輕鬆愜意穿衣態度

【明報專訊】什麼是Bel Paese？大家可能知道這是一種著名的意大利芝士，又或是經常看見一些意大利餐廳以此命名。其實Bel Paese是意大利文「美麗的國家」的意思，是人們對意大利的暱稱，呼應其溫和的氣候、豐富的文化底蘊和自然環境。來自意大利的Loro Piana精心巧製的服飾，亦非常設合Bel Paese輕鬆愜意的生活態度。

Loro Piana的2023春夏系列，就像游走意大利各名勝的一個旅程。由皮埃蒙特（Piedmont）到埃奧利群島（Aeolian Islands），途中經過托斯卡納（Tuscany）、利古里亞（Liguria）和薩蘭托（Salento）。旅程由冬天過渡至盛夏，沿途體現氣候更迭，地方亦因而變化出不同的優美景致。系列以多樣的風格和質感，展現悠然的生活質感，衣飾設計將飄逸柔美與踏實幹勁兩種氣質溫柔融合，柔軟質感和獨特用色，既煥發陽光活力，亦展現大地渾然天成的美妙色調。精巧的提花工藝和純色材質，落在完美剪裁的西裝外套，或是飄逸的刺繡連身裙，兩者混搭的造型令系列瀰漫慵懶隨性的感覺。

由羊絨到亞麻面料 風格多樣

由於系列概念是由晚冬到盛夏，用料和服飾亦隨之而豐富多樣，例如剪羊毛背心、粗呢絨斗篷和大衣、羊絨西裝外套搭配寬鬆長褲；品牌經典的中性外套則經過重新設計，例如備有多個口袋和連帽等功能的Horsey和Traveller外套，或相對簡約的Bomber和Roadster外套，襯以飄逸的印花真絲連身裙、羊絨長袖上衣和半截裙，讓女士顯得英姿煥發。夏日首選的亞麻面料，則包括幼紗和粗花呢，純亞麻或與棉、羊毛混紡的單品，採用的都是充滿自然氣息的大地色系，例如胡桃色、烤榛子色、乾草色、麻繩色和牛軋糖色，搭配濃烈的巖苔蘚色和海軍藍色，還有熱情洋溢的紅泥色、菠蘿雪葩色、日光黃色等，為系列增添輕鬆愜意。●

查詢：Loro Piana 2868 9623（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Alia（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：柔軟小牛皮手袋

Loro Piana推出全新的Bale手袋系列，其設計靈感源於品牌家族1970年代末的創業故事。品牌為尋找最佳的天然面料行遍各地，最終在蒙古和內蒙古的嚴寒高地找到精緻的羊絨，至今仍由牧羊人以羊毛綑的形式交付，而bale正是羊毛綑的英文。手袋以精良細膩的工藝，配合天然光滑紋理或荔枝紋的柔軟小牛皮，呈現有如羊絨般的質地。可調校長度的肩背帶採用環繞包身的環形設計，象徵用於繫緊羊毛綑的繩帶。手袋設計簡約利落，與品牌服裝一樣予人優雅動人的氣息。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]