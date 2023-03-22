書寫腕表典故 經典款重現 自製機芯 表盤添跑車色彩

【明報專訊】不少人都說自己喜歡古董表、復古表款，但真正有多少人能懂得欣賞當中的細節？世界高級腕表收藏家兼Breitling官方品牌歷史專家Fred Mandelbaum最近推出《Premier腕表的典故》（Premier Story），書中記錄了Premier系列的豐富歷史。品牌亦適逢其會，重塑面世80周年的Premier系列，並推出跟4款傳奇跑車合作的Top Time經典汽車系列表款，全部均換上品牌自製01型機芯，為經典表款全面升級。

Top Time在1960年面世時，因為其獨特的設計風格，多次登上各大雜誌版面和大銀幕，連風靡全球的特務占士邦也在1965年的電影《鐵金剛勇戰魔鬼黨》（Thunderball）中佩戴了一款Top Time腕表。到近年，品牌也與電單車品牌如Deus Ex Machina和Triumph Motorcycles合作推出Top Time經典汽車系列表款。今年的新作則呼應4款跑車設計，包括與福特（Ford）合作推出全新雷鳥（Thunderbird）表款，以及新版福特野馬（Ford Mustang）、雪佛蘭科爾維特跑車（Chevrolet Corvette）和眼鏡蛇跑車（Shelby Cobra）計時腕表。

採用經典跑車顏色標誌

1954年，Ford Thunderbird在戰後的首屆底特律車展亮相，這款開篷車搭配豪華設計、堅固構造及引人注目的尾翼，其中最具收藏價值的車款是最初的兩代：2座位的Classic Bird（1955-1957）和4座位的Square Bird（1958-1960）。第1代Ford Mustang則在1964年至1974年間生產，結構精巧，為美國1960年代型格車款代表，在當時的電影中亦見其身影，此車款目前仍在生產中。1963年至1967年生產的第2代Chevrolet Corvette是品牌最受歡迎的跑車款，其魟魚（Sting Ray）車款的靈感源自1959年的賽車原型，無論在公路上或賽道上均表現優越。而在1960年代初期，Le Mans賽車冠軍Carroll Shelby構思一款糅合英國設計與美國賽車工程技術的汽車，即Shelby Cobra眼鏡蛇跑車，成為唯一一款贏得歐洲國際汽車聯盟世界製造商錦標賽（European FIA World Manufacturers' Championship）系列賽冠軍的美國跑車。

新面世的4款腕表採用了這些經典跑車的顏色和標誌，配搭Breitling自製01型機芯。Ford Thunderbird型號配備紅色表帶和利落白色表盤，表盤上青綠色的「雷鳥」標誌和紅色計時指針備受矚目。Ford Mustang型號的綠黑配色表盤上，指針和表圈加入了紅黃色點綴。Chevrolet Corvette表款用上紫紅的主色調，Shelby Cobra表款則用上標誌藍白色。表底那面，則可看見鏤空藍寶石水晶底蓋內的精緻機械結構，機芯提供70小時動力儲存和5年保養，並獲得瑞士官方天文台COSC認證。表身配搭穿孔設計皮革賽車表帶、測速刻度，以及對比鮮明、宛如復古儀表的squircle方圓形小表盤。

經典計時表新演繹

計時表是品牌的精髓，但大家或者不知道，現時以兩枚獨立按鈕控制計時功能的設計是源自Breitling：品牌第2代傳人Gaston Breitling推出了首款在2時位置設有獨立按鈕的腕表，後來其兒子Willy在腕表4時位置新增第2個按鈕，確立了當今表壇最常見的計時表款式。

1943年，品牌第3代傳人Willy設計了一系列優雅大方的計時表，搭配上等材質、頂級飾面和一流機芯，並以Premier命名。Fred Mandelbaum在書寫剛出版的《Premier腕表的典故》一書時（Watchprint出版，59瑞士法郎，約502港元），破例獲得查看品牌檔案的權限。書中內藏精美攝影圖像，包括前所未見的古董腕表相片，除了記述腕表歷史，也讓大家了解如何鑑定古董表款，透過指針外形、標誌和序號確定腕表年代。有關機芯的章節則揭示Premier機芯由1943年至2023年之間的演變。

前年品牌重新推出了Premier Heritage腕表系列，今年趁Premier面世80周年，再增添6個新成員。新款Premier B01 Chronograph 42計時表保留了早期Premier元素，包括光滑固定表圈、雙刻度表盤、流線形長方形按鈕和精緻阿拉伯數字。表殼直徑為42毫米，表盤設有同色調小表盤，3時和9時位置分別為分鐘計時器和小秒針。精鋼款配搭全新三文魚色、藍色、綠色、黑色和奶油色表盤，另有18K紅金款配奶油色表盤，同樣配搭01型自動上鏈機芯。●

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文：張曉冬

美術：劉若基

編輯：陳淑安

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