showcase：誇張比例 不失簡約線條 一身火鶴花 走進奇異世界

【明報專訊】我們熟悉的火鶴花，由於形狀似飛翔的鶴以及其鮮艷奪目的火紅色而得名。Loewe的2023春夏時裝騷場地，就屹立一株巨型的火鶴花（圖），而系列中極具超現實意象的服飾，亦以大大小小和不同顏色的火鶴花為設計元素，呈現奇異的美感和隱約的情慾意味。

火鶴花原產於美洲的熱帶雨林，外形與一般花卉比較確實帶點超現實的感覺。其結構由花梗、苞片及肉穗花序組成，但其實真正的「花」並不是那片紅色如花瓣的苞片，而是中間肉穗花序中的粒粒小點。火鶴花呈火紅色，有着如飛翔的鶴般形狀，這種形狀不像其他花卉那樣「正常」，而更像自然界的一件藝術品。此外，其苞片也有些許扭曲和變形，結合中間一柱黃色的肉穗花序，更帶有奇異的美感和情慾意味。

展現超現實風格

火鶴花從生理結構到色彩形態都充滿驚奇和魅力，以至Loewe的創意總監Jonathan Anderson於今個春夏系列，以火鶴花為設計靈感。系列試圖將繁雜意念變得簡化清晰，並以解構重組及具實驗意味的手法，着重於服裝的線條、顏色及形態，以精準的剪裁誘發強大感染力，就像火鶴花的精妙形態和構造，讓系列令人聯想到奇異和情慾的魅力。除了騷場中央的巨型裝置，火鶴花在服飾中亦大量地呈現，例如大小若上半身的立體火鶴花胸衣；吊帶裙一邊的襟針裝飾；以及綴於鞋面上的火鶴花，誇張比例和疑幻疑真的質感，令系列的超現實風格撲面而來。當然，來到店內售賣的commercial pieces，則將立體的火鶴花變為印花圖案，效果雖不能同日而語，但卻依然震撼。

系列中其他服裝外形以縮減、收緊等手法處理，例如撐裙外形的比例誇張，線條卻不失簡潔利落。連身短裙、皮外套和獵裝外套呈梯形，而且短得如縮水一樣。Shirtdress和衛衣連身裙則異常寬鬆，袖子幾近長及觸地。系列另一得意之作，就是如像素方塊的上衣和褲子，感覺如突然打破之前火鶴花帶來的情慾意味，走進另一個虛擬的奇幻世界。●

查詢：Loewe 2522 0996 （置地廣場店）

editor's pick：「煎餃」手袋散發優雅

鞋袋配飾一向是Loewe的強項，2023春夏系列中，鞋履就有如膨脹了的胖胖尖頭鞋、綴以密集泄氣氣球裝飾的高踭鞋。手袋方面，Puffer Goya手袋則有延續上季的脹卜卜款，以及打褶亮面款，連經典袋款Puzzle也推出了像素方塊印花版本。不過手袋這類搖錢樹的款式真不嫌多，今季品牌再有全新的Paseo手袋系列。

若Loewe的Flamenco手袋像一顆燒賣，那Paseo的造型就似足長長的日式煎餃，但其簡潔而純粹的結構和柔軟的小牛皮質感，卻令袋款同時散發優雅和婉約之美。Paseo備有悅目的深牛油黃、酒紅、淺紫、綠寶石及卡其綠等顏色，部分款式更有火鶴花裝飾作點綴。手袋尺碼則有小號、標準和超大號。●

文：溫兆明

模特兒：Gertruda S. （QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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