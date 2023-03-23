the buzz：展現女性獨特一面 永續時尚 唯美結合現實

經典剪裁--Cecilie Bahnsen與THE OUTNET合作的系列採用品牌經典剪裁，並配以耐看的黑、白、淺粉紅及黃色；當中的面料更是來自品牌以往的服裝系列，如圖中的Karmen連身裙（$6212），便採用輕盈的matelassé提花凸紋雙層織物。（品牌提供）

【明報專訊】時尚產業為環境帶來負面影響，除快時尚以外，網店亦會為環境帶來傷害。網購貨品需要大量包裝物料而帶來廢棄物，為求快捷送貨亦要採用碳排放量比貨櫃船運高逾百倍的空運；另一方面亦因為要應付快速的消費模式，導致過度生產等問題。THE OUTNET是市場上少數肩負起環保責任的網購平台，除了以銷售品牌的「過季」服飾以減少浪費，同時亦會向消費者推介可持續品牌，早前便與來自北歐的Cecilie Bahnsen合作，推出升級再造服裝的別注系列。

相信不少人對創辦人兼創意總監Cecilie Bahnsen及其同名品牌感到陌生，來自丹麥的她，畢業於倫敦皇家藝術學院女裝碩士學位，曾在2017年贏得丹麥時裝大獎（Danish Design Fashion Award），以及入選LVMH青年設計師大獎總決賽8強位置，實力毋庸置疑。她筆下的作品，甚具個人風格及辨識度，娃娃袖、網紗、荷葉邊細節，加上簡潔用色，為品牌建立起鮮明形象，出道短短數年，已在時尚圈嶄露頭角。

「人情味」現代美學

每當提起北歐時尚風格，似乎長期與別致的極簡主義聯繫在一起。事實上，北歐風格並非一味走簡約路線，以Cecilie Bahnsen為例子，曾在時裝品牌Erdem、John Galliano、Dior工作過，擅長將薄紗結合不同面料，以設計立體結構的蓬蓬裙和娃娃袖等浪漫元素而聞名，把法式浪漫糅合北歐設計思維。Cecilie Bahnsen怎樣形容自己的設計美學？「我的設計美學是從浪漫及女性主義而來，突顯當中的動力及力量。這種現代感性，亦來自斯堪的納維亞（Scandinavian Design）的簡約主義和實用主義。」

Cecilie Bahnsen所說的「斯堪的納維亞」風格，起源於1930年代的丹麥、芬蘭、挪威、冰島和瑞典，由於當時處於兩次世界大戰之間，其特點講求實用功能，將現代主義設計思想與傳統設計文化互相結合，強調設計中的人文因素，避免過於刻板，因而產生出一種具「人情味」的現代美學，就如Cecilie所形容，是一種「現代感性」的風格。

不盲目追隨潮流 可長期穿著

身為女性設計師，Cecilie Bahnsen筆下的設計不但極為女性化，她的創作理念亦由始至終都是從女性出發。「我相信我的品牌能夠從一個獨特的角度看女性的衣著，並透過我們的創作，把她們的獨特個性展現出來。」每當她見到女性在日常中穿著自家品牌服飾，會讓她思考服裝與人之間的關係，同時讓她釐清品牌的目標並非要盲目追隨潮流，而是創作出消費者願意長期穿著的作品，讓她們在夢幻與現實之間找到平衡。

這解釋了Cecilie Bahnsen的設計，即使走浪漫唯美路線，亦不失實用度的原因，透過運用優質面料，設計成可以輕易穿搭的服飾。從品牌的造型照可見以連身裙配搭長褲和運動鞋、或是把簡約的針織上衣套入鬆身的半身裙等造型，就是簡約中見不平凡。另外，她對工藝亦相當重視，經常在服裝上使用大量刺繡、串珠，並由工匠親手縫製，創造出如高訂般的服飾。「我和團隊總因為能夠把高級時裝的複雜細節，融入日常服飾之中而感到自豪。」她舉例品牌的Selena上衣、Fryd手袋、SaraUma鞋和Uma連身裙都是其簽名式的服飾（圖）。

環保概念融入時裝

當今時尚界重視環保理念，Cecilie Bahnsen亦是奉行upcycling主義的設計師，過往曾使用多餘布料設計出Encore系列，主張不應該浪費任何一塊布料，堅守盡用資源的美德。她表示：「我覺得自己也頗投入於把環保概念融入時裝，我和我的團隊都致力以此目標為創作的基本條件，我們會以最佳的方法創作美麗的作品，同時盡量減低對環境及人類的影響。」

在這次與THE OUTNET合作的系列中，部分服飾便是以過往剩下的物料升級再造而成。Cecilie Bahnsen說：「我們在工作室中升級再造過往剩下的物料，為這些矜貴而獨特的物料注入新生命，讓優雅的剪裁以美麗的形式再現人前，把雋永的感覺真實表現出來。」她亦承諾將會繼續走這條永續時尚的方向。品牌除了繼續致力於縮減廢物，同時亦透過精心創作，讓設計能獨立於潮流以外，又能適合日常穿搭，讓穿者可長久保存而又歷久常新的服飾，這無疑就是一種對環保時尚的回應。●

查詢：Cecilie Bahnsen www.ceciliebahnsen.com

THE OUTNET www.theoutnet.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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