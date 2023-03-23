high jewellery：從維多利亞時期到當代 100款古董珠寶慶百周年

18K黃金頸鏈--此18K黃金頸鏈同樣出自1970年代的Aldo Cipullo之手，配搭圓環形青金石和方形窩釘切割虎眼石，現在看來依然有型。（品牌提供）

Love系列--Aldo Cipullo是Cartier大受歡迎的Love系列珠寶的設計師，他在1970年代推出的18K黃金Nut & Bolt手鐲採用螺絲上鎖設計，可說是Love系列的前身。（品牌提供）

【明報專訊】記者因工作關係經常到訪酒店，近年本地就有不少新建成的酒店，但相較年資深、有歷史的酒店，他們可以發掘的故事也就更多。正如屹立中環60年的香港文華東方酒店， 極負盛名，而當年開幕時引入的一些獨特品牌，至今仍然活躍，像今年剛成立100周年的金星珠寶（K. S. Sze & Sons） ，正是最早進駐文華東方的品牌之一。

今時今日金星珠寶位於香港文華東方酒店的閣樓層，但在1963年酒店開業時（當時名為文華酒店），金星是7個最早進駐品牌之一，樓高兩層的店面面向馬路，好不威風。金星珠寶品牌總監Karen Mak說，品牌由施剛巽於1923年在上海創辦，「在1940年代已進駐當地4大百貨公司（永安、先施、新新、大新）」。後來因戰亂來港，起初在中環開設一個小檔口，再在中建大廈開設地舖，到60年前進駐香港文華東方酒店，後來交由兒子接手。「施剛巽經常到外地跟不同珠寶商如Harry Winston交流，當時流行的珠寶以歐美設計為主，但金星則有不少加入珍珠、玉、翡翠的款式。那時外國人來到香港都喜歡入住文華東方酒店，在改編成同名電影的Crazy Rich Asians小說中，便曾提到金星珠寶是香港必到的珠寶店。」

卓別靈戴安娜張德培也是客人

多年來品牌有不少名人客，例如Charlie Chaplin，戴安娜王妃也曾託人到店內蒐羅珠寶，而張德培亦曾在溫布頓網球賽中佩戴品牌設計的珠寶。「以往多屆港督政要，也會安排貴賓參觀珠寶店，利豐集團家族則是品牌的長期客戶。我們有不少客也是一代傳一代，有些老奶奶年輕時已經是客人，後來帶女兒一起來，然後連女兒也成為母親，外孫女也繼續來。在坊間當然有很多高級珠寶品牌，但在特定場合，例如結婚、周年紀念，大家會想要一些個人化的設計，而我們因為認識客人很久，更了解他們的需求，可以為他們訂做首飾。」

Buccellati金匠王子首飾矚目

扎根香港又歷史悠久的珠寶品牌不多， 金星早前便趁這個機會舉辦The Wonder of 100 Vintage Jewelleries展覽，跟相熟客戶、生意拍檔、收藏家蒐羅了100款不同地區及時期獨一無二的古董珠寶。從維多利亞時期到當代，每件古董珠寶印證着不同年代的歷史文化。古董珠寶常給人只適合在特別場合穿戴或是只能作為藝術收藏的感覺，這次選來的珠寶，則刻意展出既具投資價值也適合日常佩戴的款式。

品牌產品總監Gloria Wong介紹，焦點展品之一是Buccellati的珠寶。其中1960年製的Buccellati鑽石手鐲為開口款式，以人手打造，鑲嵌大大小小的切割鑽石，並蓋有M. Buccellati印章，外形設計利落大方。「品牌以高品質手藝聞名，其中由創辦人Mario Buccellati製作的首飾極為珍貴難得。」Mario Buccellati引入當時罕有的紋理雕刻技術，以人手在首飾表面逐條拉出有高度細膩感的綿紡特殊效果。意大利當時不乏馳名的珠寶工藝，但被譽為「金匠王子」的Mario是當時最好的工匠，作品每處也可看到其精緻手工，遠看高雅華麗，近看卻優雅細膩，吸引世界各地王室貴族訂購。

手帕形態 可拆式鑽石胸針

另一件珠寶則來自較少人認識的法國品牌René Boivin。鑽石雙夾胸針深受女士追捧，此作品在1937年製作，「設計靈感來自手帕的形態，運用了橢圓形和圓形切割鑽石為中心，再以長方形切割鑽石分隔組成，此胸針可分拆成兩個獨立胸針佩戴」，淨鑽石總重量約20卡。René Boivin 是1890年代於巴黎成立的品牌，其原創設計以雕塑風格聞名，當中設計最大膽的珠寶是在1930至1940年代生產，品牌在1930年代初期深受裝飾藝術風格（Art Deco）影響，偏愛球形和橢圓形的設計，在這次胸針上也可看到。「現時不少珠寶品牌也喜歡推出可多種方法佩戴的珠寶，但René Boivin在當時已構思出這種設計，在當時來說非常創新。」

而說到珠寶，又怎可能沒有Cartier？始創於1847年的法國品牌享有「珠寶之王」稱號，曾被多國王室委任為指定珠寶供應商，包括已故英女王伊利沙伯二世。由於歷史悠久，它自然成為古董珠寶界中備受追捧的品牌。活動中展出了數款Cartier古董珠寶，包括藍寶石配鑽石花束型胸針、耳夾及手鏈，以18K金扭成支架，再由多粒明亮型切割鑽石、圓形及梨形切割藍寶石排列成每片花瓣，盡顯雍容華貴的氣派。●

查詢：K. S. Sze & Sons 2524 2803

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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