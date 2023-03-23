Giorgio Armani Made to Measure 量身訂造手工西服

Giorgio Armani向來以精良剪裁、上乘質料的奢華男裝聞名。 品牌重新定義了現代成衣，開創出一個舒適而考究的男裝時代。 2006年品牌推出了Made to Measure 量身訂製服務，強調時裝設計的初衷， 是為每一個個性不同的人製作舒適合穿的服飾， 同時將品牌精神與訂製工藝融為一體。

Made to Measure（MTM）最初僅在品牌全球少數精品店提供， 現階段已擴展至幾乎所有Giorgio Armani的精品店，都提供此服務。當顧客前往試穿MTM套裝時， 經驗豐富的員工會協助和引導顧客選擇各種材質的布料， 以及個性化的裡襯、鈕扣款式以及服裝輪廓。此外， 客人可以選擇翻領款式、口袋位置、單排扣或雙排扣、 褶襇或非褶襇的西褲等細節，甚至可以飾以個性化的服飾標籤。 服務猶如帶領客人走進設計師的工作室，親自參與設計過程， 製作出獨一無二的服裝。

奢華優質面料選擇

在面料方面，客人可在眾多奢華質料中挑選， 其中包括用特殊織法織成的羊毛，其觸摸感較茄士咩更柔軟； 當中既有傳統經典布料（威爾士王子格紋、人字紋和千鳥格紋等）， 還有更多已用於Giorgio Armani現有成衣系列服裝的季節布料（如 Armani 格子和細紋布料）。作為一種真正稱得上奢華的體驗， 客人還可以選用駝馬毛（Vicuña）布料， 此為一種由駝馬的毛絨紡織而成的珍稀布料， 這種駝馬則屬於美洲駝族系，生長於南美洲地區。

另外，品牌亦不斷推出新款的獨特布料，例如新加入 Giorgio Armani DENIM，當中結合了意大利裁縫文化和品牌DNA。 為量身訂製牛仔褲進一步增強顧客的穿衣品味， 可以選擇不同的布料、不同顏色的鈕扣和內袋襯裏。Giorgio Armani DENIM訂製牛仔服飾亦配有刺繡標籤“GIORGIO ARMANI FOR…”作辨識。

女裝 Made to Order服務

至於女性顧客，則可以享受奢華的訂製服務。 從2017秋冬季開始，Giorgio Armani Made to Measure系列加入了 Made to Order服務，為女性顧客提供個人化 Armani 精選的經典服裝， 當中包括在成衣系列中的最具代表性的Deconstructed sweaterjacket。

Info:

Giorgio Armani的意大利西裝裁縫師，近日專程由米蘭來港， 為本地男顧客提供 Made to Measure 量身訂造服務：

日期：3月24日至25日

地點：Giorgio Armani遮打大廈店

查詢：2805 0068

日期：3月26日至27日

地點：Giorgio Armani廣東道店

查詢：2302 6888

文：劉詩言