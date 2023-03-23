Giorgio Armani Made to Measure 量身訂造手工西服

Giorgio Armani向來以精良剪裁、上乘質料的奢華男裝聞名。品牌重新定義了現代成衣，開創出一個舒適而考究的男裝時代。2006年品牌推出了Made to Measure 量身訂製服務，強調時裝設計的初衷，是為每一個個性不同的人製作舒適合穿的服飾，同時將品牌精神與訂製工藝融為一體。
Made to Measure（MTM）最初僅在品牌全球少數精品店提供，現階段已擴展至幾乎所有Giorgio Armani的精品店，都提供此服務。當顧客前往試穿MTM套裝時，經驗豐富的員工會協助和引導顧客選擇各種材質的布料，以及個性化的裡襯、鈕扣款式以及服裝輪廓。此外，客人可以選擇翻領款式、口袋位置、單排扣或雙排扣、褶襇或非褶襇的西褲等細節，甚至可以飾以個性化的服飾標籤。服務猶如帶領客人走進設計師的工作室，親自參與設計過程，製作出獨一無二的服裝。
奢華優質面料選擇
在面料方面，客人可在眾多奢華質料中挑選，其中包括用特殊織法織成的羊毛，其觸摸感較茄士咩更柔軟；當中既有傳統經典布料（威爾士王子格紋、人字紋和千鳥格紋等），還有更多已用於Giorgio Armani現有成衣系列服裝的季節布料（如 Armani 格子和細紋布料）。作為一種真正稱得上奢華的體驗，客人還可以選用駝馬毛（Vicuña）布料，此為一種由駝馬的毛絨紡織而成的珍稀布料，這種駝馬則屬於美洲駝族系，生長於南美洲地區。
另外，品牌亦不斷推出新款的獨特布料，例如新加入 Giorgio Armani DENIM，當中結合了意大利裁縫文化和品牌DNA。為量身訂製牛仔褲進一步增強顧客的穿衣品味，可以選擇不同的布料、不同顏色的鈕扣和內袋襯裏。Giorgio Armani DENIM訂製牛仔服飾亦配有刺繡標籤“GIORGIO ARMANI FOR…”作辨識。
女裝 Made to Order服務
至於女性顧客，則可以享受奢華的訂製服務。從2017秋冬季開始，Giorgio Armani Made to Measure系列加入了 Made to Order服務，為女性顧客提供個人化 Armani 精選的經典服裝，當中包括在成衣系列中的最具代表性的Deconstructed sweaterjacket。
Info:
Giorgio Armani的意大利西裝裁縫師，近日專程由米蘭來港，為本地男顧客提供 Made to Measure 量身訂造服務：
日期：3月24日至25日
地點：Giorgio Armani遮打大廈店
查詢：2805 0068
日期：3月26日至27日
地點：Giorgio Armani廣東道店
查詢：2302 6888
文：劉詩言