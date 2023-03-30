life&style 2023 FW秋冬時裝周特集‧fashion week Special：明星名人參與2023秋冬時裝周 台上台下時尚風景

Gucci的2023秋冬時裝騷裏，出席嘉賓包括（左起）A$AP Rocky、三吉彩花、Dakota Johnson、Florence Welch、NewJeans成員Hanni、Julia Garner等，各人各有獨特個性，再身穿品牌不同風格的衣飾，比天橋上的系列更具睇頭。（品牌提供）

無論是剛到埗Saint Laurent騷場外的藝術家Nadia Lee Cohen（左）、在騷場中央的Rosé（中），還是坐在front row談笑風生的Steve Lacy、Zoë Kravitz和Dua Lipa（右，圖左起），均展現與系列不相伯仲的時尚風景。（品牌提供）

女性風姿--LV時裝騷front row一字排開的型格美女，分別為（左起）Emma Laird、Rayssa Leal、谷愛凌、NewJeans的Hyein、劉亦菲、Samara Weaving、Devon Ross和Chiara Ferragni，她們展現不同的女性風姿，同時代表不同地區和領域對時尚的影響力。（品牌提供）

【明報專訊】觀察時裝周多年，明星名人一向都是吸睛的坐上客，近年他們的參與愈來愈多，以至其可觀度與時裝騷本身幾乎分庭抗禮。明星名人在他們所屬領域佔有重大影響力，尤其演藝娛樂的歌影星，能將高級時裝帶入不同階層。他們大多具獨特的個性氣質，身形卻不像模特兒異於常人般高䠷纖瘦，能將時尚演繹得更有參考價值。品牌會為他們精心打扮，無論是機場造型、參與時裝騷前的酒店房換裝準備、進場接受鎂光燈洗禮和front row等場景，均能有效展示品牌今季甚至來季的衣飾，可觀程度又怎不直逼時裝騷？

小松菜奈誇張眼妝俏臉 印象深刻

在2023秋冬時裝騷舉辦前，Chanel先聲奪人發布一系列照片和短片，女主角是芸芸品牌大使其中一名——日本女星小松菜奈。創意總監Virginie Viard似乎看中小松菜奈的獨有氣質，讓她演繹來季以山茶花為題而又帶有1960、70年代英倫風尚的系列，騷場亦以小松菜奈在遊樂場坐旋轉木馬的短片投影成騷場巨型背景，令來季除衣飾外，最令人印象深刻的，就是小松菜奈一張化了誇張眼妝的俏臉。Louis Vuitton來季探討何謂法式風格，天橋上，系列定義這是匯集四方並將多元文化包容的風格。天橋下，則由多名明星及KOL親身演繹何謂French chic，無論在進騷場前或坐上front row，均訴說着多元的法式時尚故事。

另一邊箱，Saint Laurent來季以tailleur-jupe（女士剪裁套裙）及肩線剪裁利落的powersuit反映當下女性強悍一面。台下嘉賓及品牌大使BLACKPINK的Rosé則展現不同風姿，品牌為來賓發布的相片，效果不是匆匆拍下的snapshot，而是充滿聖羅蘭式時尚冷酷的黑白照，效果有型得令人窒息。2023秋冬季的Gucci，是Alessandro Michele離任而Sabato De Sarno還未上任的一個系列，在欠缺創意總監領導下，與之前Alessandro Michele具隱喻和奇幻創意的設計比較，顯得有點乏善足陳，幸好有A$AP Rocky、Dakota Johnson和韓國女團NewJeans的Hanni等撐場，各人本身個性迥異，穿品牌不同風格的衣飾，顯得比來季系列更有睇頭。Loewe的多名品牌代言人也出席來季的時裝騷，韓國女團NMIXX的機場造型，似足大學生grad trip旅行在機場的留影，天真爛漫得與Loewe有點格格不入，幸好有湯唯「補飛」，穿上來季主打的一條「模糊」印花長裙，手持全新Paseo手袋，完美演繹品牌時尚又藝文的獨特風範。●

Dior

黑白灰色系 重新演繹1950年代風華

在Dior的2023秋冬系列裏，創意總監Maria Grazia Chiuri選擇向1950年代致敬，創作靈感來自那年代的3名時尚女性，包括Édith Piaf、Juliette Gréco和Catherine Dior。前兩者是歌手，後者則是Mr. Dior的妹妹，亦是Miss Dior的原型。時裝騷以簡潔的白襯衫、黑色鉛筆裙開場，隨後出現大量的黑色套裝，並運用黑、白、灰色系來增添層次，聚焦於簡約色系的手法，亦呼應了Dior在創立品牌之初，考量到顧客實際搭配需求，透過簡化色彩重新演繹1950年代風華。一如過往季度，品牌與藝術家合作搭建騷場空間，這次由葡萄牙藝術家Joana Vasconcelos發揮創意，創造出以北歐神話Valkyrie女武神命名的Valkyrie Miss Dior裝置藝術，懸浮空中的水滴形裝置相當奪目，把騷場變成一個奇幻空間。●

Burberry

重塑戰馬騎士圖案

當Daniel Lee告別Bottega Veneta轉投Burberry 後，幾乎整個時裝界都在期待他會如何令品牌改頭換面。他首個操刀的系列強調品牌講求的「英國精神」傳統，重塑典藏庫中的熟悉元素，像是把標誌的戰馬騎士圖案「帶回來」，將它直接印在連身裙及斗篷上，向品牌接近170年的歷史致敬。所謂「新官上任三把火」，帶領品牌進入新時代的Daniel Lee，捨棄了前創作總監Riccardo Tisci創造的TB字母，並將系列重點聚焦於自己擅長的設計手法上。向來喜歡大玩比例的Daniel Lee，不但將品牌經典的米黑紅白色格紋放大並且斜放，亦換上黃、藍、紅、紫等新色系，為簽名式設計帶來脫胎換骨的感覺。●

Moschino

不規則裙襬 Punk頭登場

2023秋冬季是Jeremy Scott最後操刀的Moschino系列。天橋迎來了不太一樣的Jeremy Scott，系列以Punk為主題，模特兒頂着看似海膽的mohawk雞冠頭登場，時裝騷開首的幾件黑色千鳥格套裝，靈感顯然從品牌典藏庫中擷取而來，展示出Jeremy Scott少見的嚴肅。1980年代的Moschino破壞優雅的Chanel斜紋軟呢套裝裙襬邊緣，開創出怪誕時尚；來到2023年，出自Jeremy Scott手筆的套裝設計，雖然保留當年前衛的不規則裙襬，卻加入了融化效果的千鳥格紋印花、服裝飾邊和金屬飾品，向超現實主義大師達利（Salvador Dalí）的經典畫作《記憶的堅持》致敬，像是向我們生存的扭曲世界作出控訴。●

Prada

關懷價值融入細節

在Prada的設計中，時裝並非僅僅由審美觀主導，還應該反映出對生活的關注和對現實的回應。來季圍繞Taking Care主題，Miuccia Prada與Raf Simons將關懷價值觀融入每個細節中。設計以繭式廓形為主，不僅暗喻溫柔關愛與守護，同時也重新塑造了經典外套，展現出兩名設計師的前衛美學。面料選擇方面，皮革與麂皮單品從防護服中汲取靈感，為服裝增添了一份堅韌氣質。此外，代表情感的花卉亦在系列中擔任重要角色，喚醒人們對精湛工藝的熱愛，也體現了Prada對於關懷二字的理解。一款卡其色上衣，流露些許軍事風格，卻配上了象徵愛情的純白裙襬結婚禮服，展現出對美好生活的期盼。●

Miu Miu

上班族衣飾 顛覆常規

無論是Prada還是Miu Miu，Miuccia Prada向來喜愛透過時裝設計這個媒介來啟發人們的思考。來季2023秋冬系列，她以Ways of Looking為核心概念。Miuccia Prada說：「這個系列的重點，是從個人的角度來看待時尚。」在Miu Miu的世界觀中，女生應追求個人風格，不應受傳統束縛。系列重新構思上班族的衣著，Miu Miu女孩可能因為趕時間而來不及梳理頭髮，亦可將絲襪和內衣外穿，勇敢向世界展現獨特風格和態度。在眾多非典型的造型中，數套珠片原子褲造型甚為注目，模特兒上身是正常的針織衫或外套，下身則大膽的僅穿彩色絲襪和短如內褲的原子褲，如此顛覆常規的造型，不但顯示出Miu Miu女孩一貫的幽默風格，亦詮釋出Miuccia Prada嶄新的穿衣思維。●

Vivienne Westwood

延續旅程 家的感覺

Vivienne Westwood於去年12月29日與世長辭，相信品牌上下包括其丈夫Andreas Kronthaler依然心感悲痛，但品牌的發展，以至對Westwood理念的傳承仍要繼續。

2023秋冬季由Andreas Kronthaler一力承擔，他解釋系列是一個透過「室內世界」而延續的旅程：日常生活中的每個空間，都反映人們的歸屬感和對家的感覺。衣飾包括復古皮草和人造皮革、塗鴉絲綢、絎縫氈子、古老的荷李活剪裁及17世紀輪狀縐領襯衫、花卉印花和提花布搭配印花天鵝絨柔軟西裝，還有多樣的紋理如蕾絲、格仔、豹紋和撕裂的牛仔布，配飾則有肯尼亞人手製作的回收拼湊格紋袋，Madras Tartan和Vivienne Clompers厚底鞋等，系列就似隨時間在世界各地收集而成的服飾組合，讓人懷念曾經到過的地方、遇過的以及穿過的著裝。●

Anteprima

玩味叛逆注入經典優雅

今年是Anteprima品牌創立30周年，品牌在去年發布的2023春夏系列已將意大利的設計藝術作為靈感。來季則聚焦品牌的發源地米蘭，創意總監荻野泉從這個歷史悠久卻同具摩登氣息的城市借鑑，設計一個集摩登叛逆與經典優雅於一身的秋冬系列。

系列主題名為Glow in The Dark，是寄意每個人都能找到自己的光芒，正如Anteprima回首過去30年，正是一個尋找真正價值並創造未來的過程。系列設計從1990年代的Grunge文化視角切入，將玩味叛逆的元素注入經典優雅的風格。受建築線條啟發的立體感大衣、超闊肩膀、泡泡袖、大碼西裝、落地長裙，以及飾有Love LED燈字樣的Wirebag等，均令系列充滿戲劇性與利落的時尚感。●

Stella McCartney

騎術學校行騷 小馬助陣

Stella McCartney之母Linda McCartney曾說過：「若能從心所欲，我只願策馬前行。」此話成為品牌來季主題核心，繼而以母女、姊妹、大自然、人與動物間的「愛」延展。來季騷場設於法國最古老的騎術學校Manège de l'École Militaire，場地一邊讓模特兒走騷，另一邊則由著名的馴馬師Jean-François Pignon帶來的7匹小馬表演，它們時而團團轉圈，時而轆地沙，可愛得差點奪去系列的焦點。衣飾包括極具雕塑感的極簡廓形剪裁，男友風西裝外套、禮服外套和大衣採用誇張的墊膊與收腰設計，點綴薑黃色基調的英倫風格紋圖案。黑色低胸連身衣和及地連身裙的流蘇設計靈感來自馬術和韁繩，polo上衣的馬匹提花則來自Stella McCartney的姊姊Mary McCartney的攝影作品。雙排扣毛絨大衣、圍巾和披肩毛衣的材質均為粗毛線紗，其大地色靈感則源自Stella McCartney的第一匹馬Harmony。本季也是品牌有史以來最具環保意識的冬季系列，採用高達92%的負責任材料。●

Valentino

Black Tie叛逆顛覆

Black Tie是一種男士的dress code，大概由8件單品組成，分別為黑色禮服外套及西褲、襯衫、馬甲或腰封、黑色漆皮鞋、方巾、袖扣，當然還有必不可少的黑色領帶。Valentino的2023秋冬系列就以Black Tie為主題，啟發品牌創意總監Pierpaolo Piccioli的不是別人，而是他15歲的女兒。話說一天Pierpaolo Piccioli放工回家，看見女兒穿上自己的一套禮服和結上領帶正準備外出，因而令他靈機一觸，想到Black Tie這個主題。

簡單理解Black Tie只是一種dress code，但它卻同時被視為一種文化記號，代表一些固有權力和價值觀，而Pierpaolo Piccioli不止要解放這種傳統的穿搭規則，而且還要將它代表的男性權力刻板印象掃除。系列大膽將黑西裝裁剪成露肩迷你裙、白恤衫變成短版的露臍裝、黑西褲裁成超短褲。巨型的間條和波點圖案，羽毛、薄紗和閃片等物料點綴系列，令每個造型中的同一條黑領帶也顯得具顛覆意味。Valentino於2010年首次推出的Rockstud鉚釘系列，成為整個騷場的亮點，這個punk味甚濃的設計元素，亦為系列帶出不一樣的叛逆感覺。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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