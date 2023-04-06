the buzz：經典Monogram大玩色彩 無線耳機變身時尚配飾

【明報專訊】時尚既是潮流，同時亦代表生活態度。不少時裝品牌都希望融入顧客的生活之中，不斷擴張產品線，從服裝配飾、家品，以至餐廳、酒店等，試圖包辦奢侈消費者衣、食、住、行各種需要。超級品牌Louis Vuitton就是例子之一，近年更跨界到智能音響領域，推出無線耳機。新推出的第3代無線耳機Horizon Light Up，單看極至華麗的外觀，有如耳環或太陽眼鏡般的配飾，加上完備的功能，是一眾「鐵粉」夢寐以求的時尚音樂裝備。

都市人的生活總離不開音樂，無論外出、運動，都幾乎耳機不離身。在選購耳機時，除了講求功能，外觀設計也是重要的考慮因素。LV推出的第3代無線耳機Horizon Light Up，在設計上貫徹品牌簽名式元素，耳機外形設計靈感源自品牌Tambour腕表（圖1）的弧形表殼，呈圓形的機身上面是一層經過打磨的圓形藍寶石玻璃，透現底下經典的Monogram圖案，一看便知是出自超級品牌的產品，重新定義無線耳機並非只是一件電子產品 ，也可被視成一件「時裝配飾」。

5色選擇 配備同色充電盒

每當選購耳機時，坊間千篇一律的黑、白、灰、粉色系選擇，總讓人感到悶氣。多變的顏色選擇，亦是新一代Horizon Light Up的賣點之一，總共提供5款顏色，當中除了基本的啞黑色配深灰色、暖金色、櫻花粉紅配玫瑰金外，還有2款限量版色調，包括高調的「紅金色」，以及由亮澤精鋼製造的「紫藍色」漸變設計，滿足不同品味的顧客。每款耳機配以相襯的耳機盒，輪廓設計靈感同樣來自Tambour腕表盒的弧形設計，盒身飾有經典的Connected Monogram圖案，而這並非華而不實的裝飾，而是用來顯示電量的燈號，並會隨着不同功能呈現對應的漸變色彩，充滿玩味，讓人想起當年村上隆為品牌創造的聯乘系列。

便攜耳機盒 方便點綴造型

作為一件時尚品牌的無線耳機，Horizon Light Up當然亦配備了可視為fashion accessories的便攜耳機盒。輕巧簡約的盒身，特別之處在於配有鈎扣，方便用家將耳機掛在腰帶環圈或手袋上，既穩妥也能成為點綴造型的小巧思。便攜耳機盒亦用上先進科技，一如市場上專業品牌推出的無線耳機，每把耳機放進便攜盒後便會關閉，以保留電量方便隨時使用。至於在音效設計上，耳機採用輕盈的鋁製框架，能提供混合主動抗噪功能，並特別與國際知名音響專家Master & Dynamic合作，務求為用家帶來優質的音響享受。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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