香港故宮文化博物館×卡地亞 探索女性與珠寶親密關係

【明報專訊】女人與珠寶，由來已久有着密不可分的關係。

珠寶不純粹是炫富的象徵，還代表女性權力、地位的提升和轉變。作為享負盛名的珠寶商，Cartier自19世紀中期誕生以來一直推出不同珠寶設計，到20世紀初，西方社會對異域風情着迷，品牌也開始受到中國、日本、印度、埃及、波斯等地的藝術啟發。這些珠寶就像一面鏡子，反映每個年代的社會變化和女性欲望。香港故宮文化博物館於4月14日（本周五）至8月14日舉辦的特別展覽「百樣玲瓏——卡地亞與女性」，便藉着一系列品牌典藏珍品，探索女性與珠寶的親密關係。

「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽由香港故宮文化博物館策劃主辦，並由Cartier全力支持，為全球首個以女性在Cartier發展史上的獨特地位與影響為主題的大型展覽，場內展出約300件品牌藝術珍品，包括19世紀至今的珠寶、鐘表、珍寶、配飾及文獻。除了探索女性與珠寶之間的精彩故事，也特別呈現中國藝術及世界各地藝術對品牌在風格、材料和工藝方面的啟發。

品牌首位女性創意總監 改寫珠寶意義

整個展覽分為4個部分：「皇室與貴族女性：優雅與名望」展示王室及貴族女性在19世紀Cartier發展初期扮演的重要角色；「女性新姿：打破傳統」介紹品牌珠寶設計在女性解放潮流背景下創作的新風格珠寶；「好奇尚異：跨文化靈感」探索中國和世界藝術如何激發品牌創作靈感，滿足人們對新事物渴求；「非凡女性：璀璨新傳奇」聚焦品牌珠寶與現代女性的密切關係，展出來自多名舉足輕重女性的珍藏，包括摩納哥王妃Grace Kelly，演員伊莉莎伯．泰萊、林青霞、劉嘉玲，企業家何超瓊等。

在眾多女性與珠寶的故事，其中一大亮點是Cartier首位女性創意總監Jeanne Toussaint的設計。Toussaint是現代珠寶界的革命人物，20世紀初的社會仍是由男性主導，她卻在1933年獲品牌第3代掌舵人Louis Cartier聘用為創意總監。她最具代表的作品是在1949年設計的美洲豹胸針，此胸針亦為溫莎公爵夫人收藏，改寫了珠寶對女性的意義。美洲豹象徵力量、勇氣及自主，從此成為了品牌的標誌動物。她不僅透過珠寶設計支持女性爭取權益，還鼓勵大家追求勇敢堅定和獨立自由的新態度，讓珠寶不但增強女性的外在美，也體現個性與精神。

設計融合中國風特色

20世紀初，具中國風格的紋飾、材料和工藝為品牌帶來不少啟發。當中最能體現品牌糅合中國風特色的是，品牌於1982年依照Louis Cartier與夫人收藏的一件清代康熙五彩庭院仕女圖瓷盤製成的中國風格化妝盒。其他精彩展品如1919年製作品牌歷史上第一件帶中國道家太極紋飾「陰陽」的鏈墜、法國高級訂製時裝行業的首批女設計師之一Jeanne Paquin在1920年獲贈飾有中國傳統紋樣「雙龍戲珠」的品牌胸針，以及美國社交與時尚界名媛Barbara Hutton 1933年結婚時獲贈的品牌頸鏈——當中的翡翠正是中國人喜愛的名貴寶石，也反映中國藝術對女性生活方式和時尚的影響。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示：「『百樣玲瓏』展的策展角度別出心裁，以嚴謹學術研究為基礎，展示環球視野，突顯香港作為中外文化藝術交流中心的地位。期望觀眾可以透過展品和背後傳奇女性的故事，探尋女性由古至今的地位和影響，開啟東西方美學之間的對話。」配合今次展覽開幕，故宮文化博物館將有一系列學術講座、專題電影放映、演藝活動及藝術工作坊，Cartier亦會贊助5000張免費門票予弱勢社群入場觀賞。

●「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽

日期：4月14日至8月14日

地點：香港故宮文化博物館8號展廳

九龍西九文化區博物館道8號

開放時間：周一、三、四、日，上午10:00至下午6:00，周五、六及公眾假期至晚上8:00（逢周二休息）

票價：成人$120，特惠門票$60

（可參觀所有博物館展廳）

網址：www.hkpm.org.hk

備註：即日起可在西九文化區網上購票平台和票務伙伴平台預訂門票

■文物級藏品「周遊」頂尖藝博館

「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽中不少作品均來自「卡地亞典藏」（Collection Cartier）。在1970年代，品牌訂立目標，蒐集和收藏品牌的重要珠寶、鐘表及珍貴器物，作為其歷史和創作藝術發展的證明，在1983年正式創立典藏系列，涵蓋1850年代至2000年代的作品。這些典藏除了是品牌超過170年歷史的資料文物，也提供了19世紀至今的珠寶飾品藝術與社會進化的歷史資料。典藏目前擁有約3500件收藏品，自從1989年於巴黎小皇宮美術館首次舉辦大規模展覽會後，典藏作品曾於紐約大都會藝術博物館、倫敦大英博物館、莫斯科克里姆林宮、巴黎大皇宮美術館、東京國立新美術館、巴黎裝飾藝術博物館等逾30家全球頂尖文化展覽機構展出，包括2009年和2019年兩度於北京的故宮博物院展出。

文：張曉冬

編輯：王翠麗

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