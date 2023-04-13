showcase：傳承Karl Lagerfeld精髓 創造Gen Z熱捧時尚風

【明報專訊】Kim Jones自二○二○年入主Fendi，接替離世的Karl Lagerfeld成為品牌的女裝創意總監後，一直拓展自己為品牌建構的風格。不過珠玉在前，Karl Lagerfeld早於一九六五年開始效力Fendi至二○一九年，他的設計代表着品牌的歷練與成就，因此Kim Jones亦不忘承先啟後，從Karl Lagerfeld於一九九六年至二○○二年間的作品中，取得今個春夏系列的創作靈感。

Fendi女裝創意總監Kim Jones解釋2023春夏系列時說：「系列的主題是『連續』，我集中研究Karl Lagerfeld的作品，從中構思如何在視覺和科技上進一步演繹其精髓。」Kim Jones以Karl Lagerfeld於1996年至2002年的作品為設計的出發點，因此風格順理成章帶有濃厚千禧年代初的影子。Kim Jones此舉既能將品牌過去的經典，演化成現今最受熱捧的千禧時尚風，亦能佔領兵家必爭之地的Gen Z市場。

色彩繽紛 多元風格

系列糅合簡約休閒和色彩繽紛的多元風格，層層疊疊的柯根紗，飾以釉彩刺繡的尼龍平織布，纖巧細緻又展現青春活力；寬鬆的剪裁及修長的T字背設計，不經意散發性感魅力；極貼身的背心和長袖上衣，襯以鬆身的cargo pants或飾以如半邊裙襬的長褲，營造Gen Z追求的極為修長廓形；曾出現於品牌2022秋冬高訂系列的和服腰帶，則化成西裝褸與長外套的優雅細節。系列以各種柔和用色襯以一抹鮮艷的粉紅、矢車菊藍和翠綠，不過仍以那接近熒光的Gen Z green最為搶眼。用料包括茄士咩、皮草、羊絨皮和皮革等有機面料，並與技術布料搭配出豐富的肌理和層次。●

查詢：Fendi 2524 1339 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Layla O.（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：鮮艷Gen Z green手袋

Baguette和Peekaboo都是Fendi引以為傲的It bag袋款，不過其他袋款同樣在女士心目中佔有一席之地。今個春夏季眾多袋款都跟從系列的用色風格，當中焦點卻依然是鮮艷的Gen Z green。例如F字造型的Fendi First、皮草面的X-Tote、半月形的Fendigraphy和手袋兩則綴以皮革蝴蝶結的Peekaboo等。除了既有系列，今季品牌亦推出全新袋款Peekaboo Cut（圖），設計乃革新Peekaboo手袋的經典輪廓與細節，並以硬朗的梯形線條和亮澤光面皮革，為袋款注入強烈的1990年代氛圍。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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