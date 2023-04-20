showcase：Alessandro Michele告別作 Twinsburg雙生的奇幻異想

【明報專訊】Gucci Twinsburg 2023春夏季，是去年11月離職的前任創意總監Alessandro Michele主理的最後一個系列。設計師一如既往以時裝為媒介，表達他天馬行空的異想世界。時裝騷中以68對雙胞胎，演繹裝飾極強的極繁主義（maximalism）衣飾，效果震撼至極，可算為Alessandro Michele多年來對Gucci的付出，畫上圓滿的句號，《明報》life&style亦在此為他作簡單回顧。

Alessandro Michele早於2002年已加入Gucci，其間經歷過品牌3任創意總監，包括令Gucci躍升成一線時尚品牌的Tom Ford、接任只有一年便離職的Alessandra Facchinetti，以及之後執掌長達9年的Frida Giannini。不過Frida Giannini任職尾段的表現乏善足陳，Gucci於2015年大刀闊斧將她及其任職品牌CEO的丈夫Patrizio di Marco一起辭退，並大膽內部提拔Alessandro Michele為創意總監，當時外界一片嘩然。不過自Alessandro Michele主理的首個系列發布後，外界即時由嘩然轉向讚歎其破格設計。在短短兩三個季度，便成功將Gucci由帶點陳腔濫調的性感華麗，改頭換面成怪裏怪氣卻又引人入勝的前衛時尚。

1960、1970年代復古風格為主軸

Alessandro Michele的極繁主義設計，由始至終都以1960、1970年代的復古風格為主軸，再加入不同文化、事件等的獨特意象，以超乎想像的大膽混搭，令穿者看似穿越錯亂時空的異人。其外在造型之所以令人為之着迷，更重要的是背後蘊含的奇思妙想。例如2018秋冬季以A Cyborg Manifesto為靈感，探討人、動物和機械之間的模糊界線，模特兒手持以自己面容複製的頭像走騷，詭異畫面依然歷歷在目。2019春夏季的靈感，為1968年發生在法國的學生運動「五月風暴」，系列以離經叛道的衣飾展現反建制的浪漫激情，同時又流露一點青澀的鬱悶與疑惑。2021春夏季的Gucci Ouverture，邀請跨性別演員Silvia Calderoni拍攝7段短片，裏面大玩男女裝大兜亂，並以故事細膩表達性別模糊的概念。紀念品牌成立百年的2021秋冬季Gucci Aria，將品牌經典傾囊而出，還破天荒與Balenciaga聯乘。名為Love Parade的2022春夏季，則將荷李活比喻為一所充滿異教神靈的希臘神殿，衣飾極端華麗。以上例子均說明Alessandro Michele的奇思妙想，能賦予每個系列的主題和靈魂。

來到2023春夏Gucci Twinsburg系列，靈感源自Alessandro Michele的母親及其雙胞胎姊妹——Eralda媽媽和Giuliana媽媽。他形容自己得到兩名母親雙份的恩寵，使之着迷於成雙成對的意象。系列同時帶出，時裝雖然是大量複製和生產，如同雙胞胎即使外形一樣，本質卻可以完全不同，展現迥異的時尚概念。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

fashion news：上海舉行回顧展覽

Alessandro Michele的繼任人Sabato De Sarno的首個系列到今年9月才出爐，Gucci創意總監一職暫時懸空，但作為一個過百年歷史的品牌，Gucci自然有大量經典值得回顧和展望，今年春夏季品牌力推的Gucci Bamboo 1947手袋就是一例。

手工製竹節手挽令每個Gucci Bamboo 1947均獨一無二，同時亦見證1947年戰後傳統原材料匱乏，品牌創辦人Guccio Gucci的大膽創見，決定以輕巧耐用的竹枝作為手袋的手挽，以對比設計打破當時的美學法則。Gucci Bamboo 1947及其典藏原作將於品牌最新大型展覽Gucci Cosmos隆重登場。展覽回顧品牌102年來最具代表、最雋永不朽的設計，首站定於4月28日至6月25日在上海舉行。●

文：溫兆明

模特兒：Clarita（Self Management Hong Kong）

化妝及髮型：Chris Lam、Stephie Lee

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]