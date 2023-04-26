News：帶着小提琴行李箱走遍世界

【明報專訊】通關後每個朋友都爭着旅行，帶着行李在世界各地打卡，出場率最高的可能是RIMOWA。但除了經典的行李款，品牌也推出不少為特定配件製作的「行李箱」，例如可擺放一支葡萄酒的One Bottle Case，或是可擺放3枚腕表的Watch Case，最近則與擅長製作機械聲學樂器的德國品牌GEWA製作獨一無二的小提琴盒，並特別與專業小提琴家Renaud Capuçon（圖）合作。

「在每次表演，我也尊重原本的作曲，所以當我接觸一首曲目時，會盡量忠於作曲家寫在譜上的樂章，但在演奏時，我會嘗試以我認為最好的方式演繹，加入自己的靈魂和性格。」表演者的身分以外，Renaud也創立了瑞士Gstaad、法國Aix-en-Provence音樂節等，擔任活動總監，「策劃活動、邀請不同藝術家參與，欣賞他們的表演也令我的音樂生命更加豐富，為自己的音樂演繹增加養分」。

Renaud說：「印象中，我自1995年開始已經用上品牌的行李箱，當時我正在柏林進修音樂。後來品牌接觸我，介紹他們最新推出的小提琴盒。因為我本身已認識品牌，也知道為行李箱製作內層的GEWA，所以很高興地接受邀請，用我的音樂向大家介紹這個與別不同的小提琴行李箱。」

德國製造 人手製作琴頸軟墊

經常在世界各地游走，Renaud身邊總是帶着由傳奇小提琴工匠Guarneri "del Gesù"在1737年製作的Panette Stern古董小提琴，所以更需要一個非常「硬淨」的小提琴箱。「RIMOWA×GEWA的小提琴盒非常好，因為行李外殼夠堅硬而且很美觀，內裏既有擺放小提琴的空間，同時提供足夠保護，對於我這樣的旅遊常客來說是個完美的行李箱。」特別版小提琴盒外殼以品牌的標誌溝槽式鉻鎂合金製造，用上Classic系列行李箱的設計元素。小提琴盒在德國製造，人手製作的微纖維內層結合GEWA的琴頸軟墊，可因應小提琴的長度隨意調校。盒身專為4/4或3/4小提琴而設，盒內亦設有實用的濕度計和加濕器、擺放配件的內部間隔，以及保護小提琴的蓋布。手柄以外，盒外亦附有肩帶，能更方便隨身攜帶，盒身設有兩個認證密碼鎖，以確保小提琴在運送途中的安全。

「RIMOWA應該是歷史上首個廣為人知的時尚品牌去製作小提琴行李箱。我覺得那也是種對古典音樂的肯定，就算本身不太熟悉小提琴的人，可能也會因此而對它產生興趣，從而想接觸古典音樂。我覺得任何尊重藝術家和音樂的合作也可以考慮。我相信古典音樂有很多跟不同時尚單位合作的可能，不是利用音樂，而是為音樂出一分力。好像這個合作，它真的能夠幫助古典音樂，是一個雙贏的計劃。作為一個音樂人，在合作中我可以繼續做自己，而不是扮演成其他角色，我認為那是最好的。」●

查詢：2802 9883

文：張曉冬

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