showcase：傳承與創新之間的平衡 時尚「綠洲」 穿出輕盈自在

【明報專訊】Zegna的面料舉世聞名，其毛紡廠位於意大利北部皮埃蒙特（Piemonte）的阿爾卑斯山區，因而令該區為人所知。自一九三○年代起，品牌創辦人Ermenegildo Zegna就想到要在毛紡廠四周原本荒蕪的山坡大舉種植樹木。事隔多年，現在這個達一百平方公里的地區稱為Zegna綠洲（Oasi Zegna），今個春夏季，品牌藝術總監Alessandro Sartori的設計靈感亦來自於此，並將系列取名為Born in Oasi Zegna。

Zegna的創辦人Ermenegildo Zegna意識到，其毛紡廠既生產精美面料，品牌在謀求發展的同時，亦需致力美化當地的環境和自然景觀。因此由1930年代起至今，品牌在毛紡廠附近的100平方公里種植了50多萬棵樹木。到1993年，家族第3代倡議下創建了Zegna綠洲項目（圖），目的是將商業、環境和當地發展結合起來。品牌對社會和大自然的回饋，亦代表了一種理念，推而廣之，就是促進人與人、機器與自然、過去與現在、傳承與創新之間的協調和平衡。品牌藝術總監Alessandro Sartori對於時尚探索之路也所見略同，他認為對功能提出新的需求，就會孕育出全新的造型和質感，由此締造一種新的時尚語言。

實用設計源自工裝和運動服

Zegna的2023春夏以輕盈感覺貫穿整個系列，並將源自工裝和運動服的實用設計，與制服的精準剪裁結合，展現無拘無束的個性，亦為都市生活帶來源自Zegna綠洲的輕盈自在氣息。衣服以寬鬆的解構輪廓為主，例如和服式外套、無領休閒外套、飄逸大衣以及可作外套穿著的襯衫和上衣，長褲則採用無骨及挺身的圓筒版型。

所用材質亦是塑造輕盈感的要素，包括結構獨特的針織面料、以科技加工的桑蠶絲、網紗巧妙轉變成的織物、羊毛、毛巾布、漆面納帕皮（nappa），以及膠化（rubberized）尼龍和皮革等。膠化過程能令物料更柔韌耐用，同時保持其自然外觀和觸感。系列清新優雅的用色則以質樸的大地色為主，再綴以粉白色、金鳳花黃色、灰玫瑰色、蜂蜜色、駱馬紅棕色、摩卡啡色、核桃啡色、木炭色、硫磺色和黑色。如奔放筆觸的嵌花圖案、提花細節和絲網印花，為系列添上靈動之感。●

查詢：Zegna 2295 0828（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Nick R.（Primo）

化妝及髮型：Rebecca

editor's pick：強韌纖維運動鞋 應對惡劣環境

Zegna對Zegna綠洲引以為傲，品牌亦積極向可持續方向發展，推出專為享受野外活動而設的衣飾就變得順理成章。

品牌戶外系列（the Outdoor Collection）的宗旨是在與自然和諧共處的同時，以創新理念實現高質量設計，製作出可抵禦嚴苛條件的高科技服飾。今個春夏季，品牌更與來自加拿大的越野跑鞋品牌norda合作，推出全新Zegna×norda戶外聯乘系列運動鞋（圖，$5300），材料採用Dyneema生物基纖維，此材質被譽為世界上最強韌的纖維之一，同時具備超輕防水功能，因而成為應對惡劣條件的最佳運動裝備選材。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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