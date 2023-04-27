the buzz：向Manfred Thierry Mugler致敬 聯乘系列 結合過去現在未來

【明報專訊】曾幾何時，H&M與各一線時尚品牌的聯乘是時裝迷的天大盛事。當年幾乎每個聯乘系列的開售日，店外均早早擠滿欲購得心頭好的年輕男女。若有幸進店，購買時也需限時限量，例如限時15分鐘、每人每款限購一件等。不過既能以低廉價錢購得大師作品，辛苦一點也是值得。不知在5月11日正式開售的年度重點聯乘——Mugler H&M，能否締造新的搶購潮？

H&M自2004年與老佛爺Karl Lagerfeld的聯乘開始，之後每年均推出一至兩個與時尚大牌合作的聯乘系列，其中令人印象深刻的就有Viktor & Rolf、COMME des GARÇONS、Sonia Rykiel、Lanvin、Versace、Marni、Maison Martin Margiela、Isabel Marant、Balmain、KENZO、MOSCHINO和Simone Rocha等。以上都是時尚界如雷貫耳的品牌和名字，然而H&M與時尚大牌的聯乘企劃也快20年，經歷過這熱潮高峰期的時裝迷也許發現，現在聯乘系列的熱度實不如起初數年，若要令熱潮再起，現在的聯乘品牌必須擁有崇高的時尚地位，風格同時亦要捉緊新世代的喜好。兩個重點似有互相矛盾，但Mugler確又能同時滿足。

突顯女性身體美感

Mugler於1973年由法國設計師Manfred Thierry Mugler創立，風格以強烈的剪裁和未來感著稱，其設計理念是將女性的身體塑造成一個具有強烈視覺效果的形態。作品經常包含冷酷的金屬和皮革、亮片、透視網眼等元素，結合了繁複的裝飾和細節，以及剛烈的輪廓和簡約線條來突顯女性身體的美感和力量。Mugler最受歡迎的年代可追溯到1980和1990年代，當時品牌帶有未來和科幻感的設計風格，對時尚和流行文化的發展有巨大的影響。在一片1990年代時尚回朝的今天，Mugler的風格更重新影響着一大班年輕設計師和時尚愛好者。

據H&M創意顧問Ann-Sofie Johansson表示，這次聯乘合作的討論早在Manfred Thierry Mugler於2022年1月去世前開始，並與現任Mugler的創意總監美國設計師Casey Cadwallader一同促成。因此這次聯乘順理成章把品牌的過去、現在和未來結合一起。Mugler經典的簽名款式，如版型誇張的power shoulder大肩膊、展現苗條腰線的剪裁、Mugler獨有的螺旋形多重縫線等細節，還有代表反叛野性的牛仔衫褲；附帶長圍巾的皮革外套、大褸以及剪裁獨特的裙款，搭配透視的印花上衣、緊身胸衣、緊身連衣褲和鏤空連衣褲等，完全突顯女性的誘惑胴體。男裝單品則包括一系列皮革長褲、西裝外套、誇張廓形的墊膊牛仔短外套，和帶有品牌雕刻鈕扣的大褸。系列另一焦點為部分不分性別的配飾，包括網紋手套和緊身褲、大肩包和圍巾等；銀色和金色的身體鏈飾以及星星形、淚滴形耳環和頸鏈，也是Mugler的標誌設計。

為對Thierry Mugler 1980和1990年代的作品致敬，部分單品由以往復古設計重製而成，全部經由Casey Cadwallader挑選，均體現品牌創始人的設計精髓，包括一件帶有塑形腰身和泡泡袖的黑色天鵝絨連身裙、蕾絲緊身胸衣連衣裙、帶有穿孔細節的裙裝套裝，以及一件熒光綠的西裝外套。復古配飾則包括迴旋鏢形耳環和由鏈條連接的雙胸針，全部附帶Thierry Mugler簽名的專屬標籤。●

查詢：H&M 2337 3400 （銅鑼灣店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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