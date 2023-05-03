香港專門店開張 中國農曆表顯示陰陽五行

鉑金款式--品牌在今年Watches & Wonders表展上，將Tonda PF夏曆腕表，和較早推出的Tonda PF年曆腕表（即西曆，上圖）和Hijri Perpetual Calendar回曆腕表（即伊斯蘭曆法，下圖）換上950鉑金款式，推出曆法文化腕表三重奏套裝。（品牌提供）

【明報專訊】疫情是危也是機，不少腕表品牌在疫下變得保守，但有品牌卻趁此機會大展拳腳。Parmigiani Fleurier（下稱Parmigiani）2021年換上新任CEO Guido Terreni，上任不久即推出設計簡潔突出的全新Tonda PF系列，市場需求大幅升至原本的10倍。早前品牌香港專門店開幕，Guido帶來以農曆為設計主題的新表，分享品牌發展方向。Guido表示中國曆法很難做到「萬年曆」的效果，因為它的周期規律較複雜，「我們抽取了60年甲子循環的其中12年放在腕表中，12年之後我們會為買家作相應的調節」。高級腕表的服務就是如斯細緻恒久。

Guido Terreni在出任Parmigiani CEO之前，曾在其他大型鐘表集團工作。「在大集團和Parmigiani工作，公司的規模不是最大差別。在上一任東家，我的角色主要是將品牌重新定位，由原本珠寶品牌起家，到建立起大家對其鐘表製造商角色的認受，確立腕表系列定位，並定下品牌垂直生產腕表各部分的策略。但在Parmigiani，品牌本身已經是行業內頂尖及具認受的高級腕表品牌，它需要的是突出其美學元素，將品牌早期的經典設計，重新演繹成貼合現代的風格。因為Parmigiani很多工序也是由人手製作（而創辦人Michel Parmigiani正是由鐘表修復起家），我們很重視人的價值，這也是品牌的核心。」

大部分工序由人手製作

他說起，如果沒有COVID-19，品牌未必有這個再生（renaissance）的機會。「因為疫情，2021年我們有機會騰空廠房的產能，才能夠在短時間內推出Tonda PF系列。現時市場對品牌的需求，比起我初入職時升幅達10倍，這令人非常興奮，同時也是意料之外。當然我們不可能在一夜之間滿足到這樣的需求，廠房會嘗試增加產量令顧客不用等太久，但也需要維持質量。 」去年太子珠寶鐘錶提議品牌在港開店，Guido看到品牌的發展潛質，故即拍板開舖。

曆法反映人類歷史文明

慶祝香港新店開張，Guido帶來Tonda PF夏曆腕表。「年曆表一直是Michel Parmigiani鍾情的經典複雜功能，曆法正反映了人類的歷史和文明。在之前推出的格里曆（Gregorian calendar，即西曆）、伊斯蘭曆法腕表後，我們決定製作能顯示中國農曆的夏曆腕表。但中國曆法很難做到『萬年曆』的效果，因為它的周期規律較複雜，於是我們抽取了60年甲子循環的其中12年放在腕表中，12年之後我們會為買家作相應的調節。」 他希望推出的腕表，能吸引到追求純粹設計、高級製表的人，懂得欣賞歷史傳統和精湛工藝；而作為製表商，提升技術和發展品牌，對吸引顧客來說是非常重要的。夏曆腕表可說是品牌近期的代表作。

中國傳統曆法為陰陽合曆，分別以月亮和太陽的活動周期計算，並設置閏月來協調兩個不同周期，大約每3年出現一次的第13個月（閏月）能令兩個周期同步，而按太陽年劃分為二十四節氣，也是農曆的另一重要象徵。在夏曆腕表的細小表盤上，製表師將小時和分鐘、農曆月份顯示、閏月、小月（29天）或大月（30天）、二十四節氣、年份（生肖和五行）、日期和月相，細心地安排在不同部分顯示。複雜的製表功能，正正顯示品牌深厚的底蘊。●

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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