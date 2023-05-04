showcase：粗糙觸感 模擬生活痕迹 仿紙質裙 撕裂效果衝破束縛

【明報專訊】Prada的二○二三春夏系列主題是Touch of crude（粗糙的觸感），發布系列的時裝騷場光線昏暗，以紙製成的牆上撕出如牢窗的框框，用意是將騷場比喻為牢獄，而牢窗外的影像卻是色彩濃艷。Miuccia Prada和Raf Simons像要透過時裝去鼓勵人們，即使面對生活種種束縛，還是要勇於衝破枷鎖。

Miuccia Prada和Raf Simons構想的Prada 2023春夏系列，聲稱從原始與感性、細膩與粗糙之間，發現彼此千絲萬縷的關係，對比和矛盾在箇中融和。品牌邀請電影導演 Nicolas Winding Refn和AMO設計及研究工作室合作，為系列構建一場獨特體驗，將時裝騷場化成一個沉浸式的裝置設計（圖），以黑色紙張構造成圓形牢獄，以此比喻一種社會實况的昇華體現，這與服裝亦互相呼應，並呈現一系列由仿紙質面料所製成的連身裙，剪裁沿身體線條撕裂，貼身的裙裝隨着穿者的行動如為衣服注入生命，帶來一種掙脫束縛、破繭而出的感覺。

基於這個想像，其他服飾亦刻意營造了裂痕、扭曲、褶痕和縐褶等細節，這些「粗糙的觸感」，模擬生活的痕迹而塑造了服裝的形態，既是用衣服捕捉身體扭動而自然流露的片刻，亦有如將美好記憶鑲嵌於面料之上。細緻的手法偶合無意的觸感，象徵創作的自由，以及姿態的解放。

日與夜裝相互交融

系列亦將日與夜裝相互交融，彼此代表的意象也變得挪移不定，女性化的opera外套以硬朗的皮革製成；私密而性感的睡衣與外出服融為一體；以府綢恤衫為靈感的連身衣，像極1920年代的男性貼身內衣，襯以剪裁優雅的西裝；之前提及的仿紙質面料連身裙，除了撕裂效果觸動人心，其燦爛多彩的圖案亦成為系列焦點。手袋用上仿古的納帕皮革（nappa），表面經過壓制和起縐處理，配合與服裝概念相近的處理，同樣帶來精美的外觀和粗糙的觸感。●

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Sin Yan（Self Management Hong Kong）

化妝及髮型：Chris Lam、Stephie Lee

editor's pick：弧形手袋 多色輕巧

Prada今季的仿古納帕皮革手提袋版型方正，起縐效果帶來獨特質感，是簡約風格愛好者的不二之選。不過品牌剛推出的另一個袋款Prada Moon Bag，卻有截然不同的風格。

Prada Moon Bag重塑自2002春夏系列推出的弧形腋下袋款，置於中央的誇大金屬袋扣乃其設計特色，現以搪瓷金屬三角形標誌注入更強辨識度，取材自航海世界的金屬索環。手挽接駁位和袋角位置的包邊，既是結構的一部分，亦是別具一格的裝飾。除黑色用上Re-Nylon再生尼龍（$17,900），其他顏色包括白、藍、松綠、粉紅、鮮黃和焦糖色，均以加工處理的納帕軟皮製成（$19,900），並特別塑造薄墊外觀，令手袋感覺輕巧。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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