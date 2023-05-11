the buzz：上海Cosmos展 見證品牌百年變遷 探索典藏設計 創意超越時間

【明報專訊】歷史悠久的時尚品牌，總喜歡透過舉辦品牌歷史展覽作為一種營銷手段。此舉既能推廣品牌的文化和價值，進而增加人們的認同感和忠誠度，展覽強大的感染力亦能加強與消費者的情感聯繫，為日後更長遠的發展鋪路。Gucci正於上海首辦Gucci Cosmos大型展覽，並以新穎手法呈現品牌102年來的時尚精髓。

時尚品牌的展覽雖屬營銷手段，但觀看像Gucci此等百年品牌的展品，卻會發現其歷史進程其實是見證着時代變遷，並創造出令人讚歎的美藝和設計。這樣的展覽其實已超越品牌純商業的動機，而是有系統地展現其深厚文化和精緻的藝術設計。

薈萃各式珍藏 首次曝光

名為Gucci Cosmos的大型展覽選址於上海西岸藝術中心，總建築面積達10,800平方米，其中一個展覽場地原為上海飛機製造廠廠房，因此擁有難得的深而闊的展覽空間。這次展覽的關鍵人物是負責構思和設計的英國當代藝術家Es Devlin，以及負責策展的意大利時裝理論家兼評論家Maria Luisa Frisa。兩人面對Gucci過百年的豐厚歷史，需以品牌的過去、現在和未來創造令人難忘的展覽旅程，確是一個異常艱巨的任務。Es Devlin曾為國際知名的文化機構及歌手創作藝術裝置及表演作品，這次在Gucci Cosmos中，她將創新的影音及動態科技糅合，既帶來深刻而多樣的體驗，讓參觀者沉浸於Gucci的世界觀之中，亦有大量充滿玩味可供刷流量的打卡熱點。Maria Luisa Frisa則從佛羅倫斯的Gucci Archive檔案館，薈萃品牌的各式珍藏，很多更是首次曝光，透過展品道出創辦人Guccio Gucci當初的雄心壯志、其子Aldo及Rodolfo Gucci的破格精神，以至近代創作總監Tom Ford、Frida Giannini及Alessandro Michele天馬行空的想像和創作力。

由酒店門僮到創立品牌

Gucci Cosmos共有8個展區，拉開序幕的名為「傳送門」（Portals），穿過代表倫敦Savoy酒店的旋轉門，述說創辦人Guccio Gucci由在酒店任職門僮到之後創立品牌的故事，並展出他於1920年代末設計的招牌行李箱、其子Aldo Gucci於1960年代向父親致敬而創作的GG印花帆布行李箱，以及Alessandro Michele於2020年融入流行文化而設計的Epilogue系列迪士尼印花行李等，各展品以不斷旋轉的形式展示，猶如創意的川流互動。第2個展區名為「西洋鏡」（Zoetrope），圓形空間播放馬匹奔騰的影音片段，效果震撼，並隨着馬匹節奏朗誦馬術字句，弧形的壁櫃亮燈後會看見包括1953年Aldo Gucci創作的馬銜扣，以及取材自馬鞍扣帶的經典綠、紅、綠織帶衍生的各種馬術相關產品，如1955年推出並於2020年改良後再登場的Horsebit 1955手袋，出自Tom Ford手筆的掛肩袋，以及由Tom Ford及Alessandro Michele設計的馬鞭及馬銜扣黑色皮革緊身胸衣，顯示馬術設計元素由典雅到前衛的多種面向。

第3個展區「伊甸園」（Eden）佈滿立體的純白動植物雕塑，以突出Gucci的Flora圖案。這個1966年Rodolfo Gucci委託意大利設計師兼插畫家Vittorio Accornero de Testa為摩納哥王妃Grace Kelly的絲巾設計圖案，更於1981年成為於佛羅倫斯彼提宮（Palazzo Pitti）的白廳（Sala Bianca）舉行的Gucci成衣系列時裝展的主題設計。Flora圖案實為品牌最具大自然魅力的設計元素，經典設計包括1969年迷幻醉人的Flora印花真絲連身迷你裙、綴上L'Aveugle Par Amour（為愛盲目）格言的Alessandro Michele招牌長毛羊皮襯裡刺繡牛仔褸，以及各式真絲圍巾和手袋。

接着的展區「成雙」（Two）嚴格來說並不是一個空間，而是以一對10米高的白色塑像巍然而立構成。塑像猶如古廟門外的守護神，同時象徵品牌對中性時裝的破格理念。Gucci今昔男女西裝的影像循環投影在空白的巨型塑像上，包括Tom Ford 1996年為男女裝設計的鮮紅絲絨西裝、出自Frida Giannini手筆的束腰格紋西裝，以及Alessandro Michele於2016年設計的花卉圖案中性西裝和2022年Twinsburg系列西裝等。

走進經典手袋「檔案館」

第5個展區名為「檔案館」（Archivio），放滿陳列櫃的展區沒有一點侷促感覺，因為鏡面天花及充足的光線，營造如同無窮無盡的空間感，陳列櫃一排排地圍繞圓形空間擺放，既營造如迷宮般複雜的走廊，亦刻意令人想到位於佛羅倫斯的Gucci Archive檔案館，陳列櫃部分抽屜可拉開讓人任意窺探，擺放的典藏包括Vittorio Accornero de Testa插圖、工匠的畫冊及技術草圖，以及昔日廣告等各式複製品，讓訪客更深入探索典藏設計。玻璃陳列櫃則展出品牌5款傳世的經典手袋，包括Bamboo 1947、Jackie 1961、Horsebit 1955、Gucci Diana及Dionysus，很多也是珍貴的典藏版本，例如Bamboo手袋就有Guccio Gucci於1960年代設計的彩色大麻材質款、1990年代的小牛皮復刻版。初代的Jackie手袋則配以特色活塞鎖扣及條紋織布，和綴上經典GG圖案的1970年代末版本。另外亦有紅色皮革竹節手挽袋和兩款GG標誌手袋，前者由Alessandro Michele於2020年改造成Gucci Diana手袋，後者分別為綴上圓形Interlocking G標誌（成為2021年推出的Gucci Blondie手袋藍本）的1970年代初黑色皮革手袋，以及Alessandro Michele於2016年設計的初版白色絎縫皮革GG Marmont手袋等。

下一個展區名為「百寶櫃」（Cabinet of Wonders），圓形展廳中央擺放了高3米的巨型深紅漆面百寶櫃，由配合人類呼吸聲自動開關的抽屜及內格組成，陳列的都是吸睛珍品，包括2001年Tom Ford設計配以黑色皮革緊身胸衣的造型、2006年Frida Giannini的金色晚禮服、2018年Alessandro Michele飾以鍍金金屬手掌形袋扣的1950年代黑色絲絨手提包、2019年的龐克風格尖釘皮革球形手袋、1970年代初的銀色鹿形酒杯等，表現3名設計師將天馬行空的意念轉化成珍品的過人能耐。

跨年代造型 創意對話

第7個展區「旋轉木馬」（Carousel）是一個大型玻璃櫃，內置了32套由1979年代至今品牌的經典造型，人體模型在裏面滑動有如時裝騷上模特兒不停貓行。每個完整造型來自不同季度，按照色調及設計靈感而非以年份排列，突顯創意超越時間互相呼應。造型包括1970年代的G Cube圖案真絲恤衫及半截裙，2016年的優雅調皮羊毛大褸上的錯視效果絲帶設計，2012年Frida Giannini設計的飾鏈刺繡復古流蘇裙，1996年Tom Ford的中性西裝等。玻璃櫃表面飾有多名中國藝術家的畫作，代表與不同地域的創意對話。

最後一個展區為「主教座堂」（Duomo），因得到來自佛羅倫斯的主教座堂博物館（Opera di Santa Maria del Fiore）的協助，複製了建築師Filippo Brunelleschi於15世紀為佛羅倫斯聖母百花聖殿（Cathedral of Santa Maria del Fiore）設計的圓頂。其基本結構是兩個圓頂，其中一個倒置於下方，兩者的中間是懸空的觀景台。當參觀者走進圓頂內部，就會被五光十色的視覺盛宴團團圍繞，這些聲光表演以Flora圖案為藍本，繁花亂墜襯托超現實的星際漫遊，以頌揚品牌來自佛羅倫斯的百年美藝旅程，為整個Gucci Cosmos展覽畫上完美句號。●

■info

「Gucci Cosmos」大型展覽

日期：即日起至6月25日

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：上海西岸藝術中心（上海市徐匯區龍騰大道2555號）

門票：人民幣65元

預約：Gucci官方微信公眾號

查詢：www.gucci.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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