showcase：塑造紐約城市魅力 簡約造型盡顯層次

【明報專訊】上季Theory破天荒第一次與設計師Lucas Ossendrijver合作，在Theory Project企劃名下推出聯乘系列。外界對此反應熱烈，於是雙方在今個春季再下一城，並同樣從紐約充滿朝氣的城市魅力中擷取靈感。

可能有些時裝人會詬病，為何像Theory這些走簡約路線的品牌，季復季推出相類似的服飾卻依然能在市場站穩陣腳。若你的穿衣風格是大膽前衛且以鶴立雞群為本，當然會對簡約風格有此看法，而不理解簡約內斂表現的深藏不露，以及細節隱隱散發的魅力所在。當然，偶爾在簡約風格添上適度姿彩，無疑亦會帶來正面效果。Theory的Theory Project在今個春季便再度與設計師Lucas Ossendrijver合作，推出男女裝聯乘系列。

扭曲格紋添玩味

紐約的非凡魅力和城市節奏再度成為系列的靈感泉源，透過柔滑面料、功能細節及富活力的鮮明印花演繹城市的形象風貌。精巧細緻的創新剪裁，以及恰到好處的對比配襯，令基本單品也襯出個性獨特的造型，例如女裝的短身風衣，襯以相同風格但不同顏色印花的連身長裙；剪裁妥貼的企領西裝，則襯以如圍裙的半截裙和裙襬斜裁的A字形連身長裙，令簡約造型變得層次分明。系列推出不少男女同款的單品（圖），用色以藍色、紫羅蘭色和寶石紅色點綴柔和的灰、琥珀色和大地綠色調。印花則以格紋為主，卻在一些部分刻意做成扭曲效果，隱約透現玩味。Theory亦為系列推出首款運動鞋（圖），款式以經典運動鞋為基礎，綴以科技感的跳脫線條和反光物料細節，並採用淡紫至干邑色調，特製橡膠鞋底，適合輕鬆於城市游走時穿著。●

查詢：Theory 3527 3728（太古廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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