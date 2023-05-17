Montblanc的特調冰茶腕表

【明報專訊】Mont Blanc既是白朗峰和品牌的名字源起，也是法式栗子蛋糕的名稱，而配搭這種甜品的最佳飲品可能是Iced Tea（冰茶）——因為Montblanc近年在市場冒起的Iced Sea表款，便被一眾粉絲暱稱為Iced Tea！

在表展場內，Montblanc的Managing Director Laurent Lecamp興奮地談起「Iced Tea系列」。「之前我們推出藍色、黑色和綠色的Iced Sea表款大受市場歡迎，今年推出灰色設計。這些都是冰川呈現的真實色彩，是系列的重要特點。特別設計的表圈在旋轉時會發出類似海豚的叫聲，讓人能想像置身大海之中。」灰色冰川的靈感來自白朗峰最大冰川「冰海冰川」（Mer de Glace），冰川內封藏了數千年的礦物，在光線映照下呈灰色。Iced Sea腕表配備41毫米精鋼表殼，表盤以gratté-boisé技術製作。底蓋用上雷射鐫刻技術，以霧面和拋光飾面營造對比效果，呈現冰山圖案和黑色潛水員探索冰川水域的情景。品牌另推出首款限量版禮盒套組，集合3款綠色、藍色和灰色表盤的1858 Iced Sea日期顯示自動表。

Iced Sea以外，Laurent特別介紹取材自全世界14座海拔超過8000米山峰的1858 Zero Oxygen 8000 Capsule系列腕表。品牌的兩位傳奇登山家Mark Maker Reinhold Messner和Nimsdai Purja分別是第一位在沒有氧氣輔助情况下攀登14座山峰的人（1970年至1986年間）和攀登全部14座山峰紀錄最快的人（2019年內以6個月6天時間完成）。新表表盤飾以漸變Sfumato深灰色冰川圖案，重現8000米高的岩石與冰晶色彩。「腕表經過無氧處理，能消除高海拔溫度劇烈變化時發生的起霧現象，還可以防止零件氧化，令零件壽命更長，歷經長久時間仍同樣準確。」

文：張曉冬

圖：品牌提供

（鐘表展特刊）

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