Patek Philippe矚目新作 原創24小時顯示 打簧報時

讀時清晰——Calatrava編號5224R-001腕表備有兩地時間雙時區及原創24小時顯示，正午設於傳統表盤的12時位置，而非慣常的6時位置，確保日間讀時更清楚。（品牌提供）

【明報專訊】由BaselWorld表展過渡至Watches & Wonders，Patek Philippe一如既往不負眾望，今年更推出多達17款新表，各具技術創新與美學特色，重點包括配備原創24小時顯示與兩地時間第二時區顯示功能的Calatrava腕表和一系列報時功能腕表。

以往到BaselWorld表展，Patek Philippe總是記者第一時間爭先參觀的品牌之一，移師至Watches & Wonders之後也不例外。事隔幾年再來到PP展廳前，除了興奮以外，更令人有種時空錯亂的感覺，因為品牌真的將以前在Basel場內沿用的整個展廳結構，搬到表展會場Palexpo重新搭建起來——明明已過了幾年，卻又好像昨日一樣。

一口氣推出5款打簧報時表

年度焦點是Calatrava編號5224R-001新款腕表，備有兩地時間雙時區及原創24小時顯示。31-260 PS FUS 24H 新款自動上鏈機芯別具特色，配備專利校正系統，利用表冠調校當地時間。腕表配備兩枚中央指針，顯示當地及原居地時間。品牌以往也曾在其他款式加入24小時顯示，例如20世紀初為巴西零售商Gondolo & Labouriau製作的一款1905年製成的懷表便用上此設計，現於品牌的日內瓦博物館中展出（藏品編號P-527）。在這次的編號5224R-001新款腕表中，設計師重新演繹這種展示方式，把正午置於傳統表盤的12時位置而非慣常的6時位置，確保日間讀時更清楚。

打簧報時是品牌耍家的高級複雜機芯功能之一，今年一口氣推出5款打簧報時腕表，其中以編號6300GR-001大師報時腕表最為矚目。腕表備有5種響音報示模式，包括按照預設時間打簧響鬧，以及應表主需求打簧報示日期等。這款可翻轉表殼設計的雙面腕表經重新演繹，加入專利旋轉裝置，並首度結合白金與玫瑰金推出雙色調款式，表盤採用啡色乳光外形，其中時間顯示一面綴以巴黎飾釘圖案，搭配古雅深栗啡色鱷魚皮表帶及雙色調摺疊扣。

糅合鐘表珠寶元素

去年品牌曾推出2款寶石鑲嵌腕表，其中一款鑲以長方形鑽石（編號6300/400G-001腕表），另一款綴以長方形鑽石和長方形藍寶石（編號6300/401G-001腕表）。今年品牌則連結高級鐘表與高級珠寶元素，製成編號6300/403G-001大師報時高級珠寶腕表。新表添上118顆長方形綠寶石（7.87卡）和291顆長方形鑽石 （20.54卡），搭配兩枚乳光黑檀木色表盤，其中時間顯示表盤由人手綴以巴黎飾釘圖案。編號5316腕表亦是品牌的打簧報時鐘表傑作。腕表最早於2017年登場，融會三問、陀飛輪及萬年曆裝置；萬年曆配以自動回位日期指針及月相顯示器。今年推出編號5316/50P-001頂級複雜功能腕表，選用獨特鉑金表殼，藍寶石水晶表盤呈現藍色金屬化效果，邊緣漸變黑色，隱約透現腕表機芯。

延續三問經典

市場上能夠駕馭三問功能的品牌不多，Patek Philippe這次也重新演繹了2款三問腕表，壯大品牌現有系列中的三問腕表選擇。編號5531G-001珍稀手工藝世界時間三問腕表是首款世界時間三問白金腕表。表盤綴以全新大明火掐絲琺瑯畫像，展現一艘蒸汽船在日內瓦湖上航行的情景——那是至今仍在日內瓦湖上定期往來行駛的著名蒸汽船之一。

另一新款時計是編號5178G-012珍稀手工藝三問腕表，配搭自動上鏈機芯及「教堂鐘聲」音簧，音色深厚豐滿。新款表盤由人手刻上交錯渦形飾紋，上方添以藍色大明火透明琺瑯，盡顯品牌不同工藝。

文：張曉冬

圖：張曉冬、品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）

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