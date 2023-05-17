修復古董鐘表起家 Parmigiani豈止表廠咁簡單

日光下做表——Parmigiani售後服務部門的工作枱前方有個大大的玻璃窗，令人想起在電力發明以前，製表師靠在窗邊借助日光製作鐘表的傳統。（張曉冬攝）

【明報專訊】坦白說，Parmigiani以往給人的感覺，是傾向成熟而傳統的。雖然腕表的內外做工也極為講究，兼且在業內獲得很好的名聲，但只停留在腕表insider的圈子中為人熟悉。到2021年，品牌在疫情期間換上新任CEO Guido Terreni，2022年推出Tonda PF GMT Rattrapante腕表，讓人驚喜又耳目一新！疫情3年後，《明報》life&style獲邀參觀品牌位於瑞士的表廠，一睹腕表背後的製作過程。

Tonda PF GMT Rattrapante可說是為Parmigiani帶來了全新面貌。首先是PF系列的外形細節，在保留品牌設計美學的同時，亦增添了一分現代感。在機芯層面上，又將大家已見慣見熟的GMT兩地時間功能，和經常用在計時功能的追針設計「合體」，變化出簡單優雅卻實用的嶄新隱藏式兩地時間顯示方式——以修復古董鐘表起家的Parmigiani對各種機芯結構瞭如指掌，為有約200年歷史的追針賦予饒有趣味的新功能，的確讓人感覺只有這個品牌才想得出，又做得到，當然一切都要歸功於品牌創辦人Michel Parmigiani。

由鐘表修復到建立品牌

品牌在1996年誕生，但真正要數起來，故事要由1974年說起。當時石英機芯大量湧入業界，這種低成本機芯令傳統瑞士鐘表業措手不及，剛畢業的Michel遇上瑞士製表業史無前例的危機。在蕭條環境下，他毅然在1976年開辦製表作坊Mesure et Art du Temps，堅持以傳統製表和修復為核心業務。他認為過去那些奇蹟般的鐘表創作是重要的文化遺產，「想以傳承這些遺產為基礎，我不相信傳統製表業就這樣走向消亡」。他認為摒棄傳統製表工藝才會導致業界滅亡，於是全心全意埋首鐘表修復，以自己對複雜機械的深厚知識為收藏家設計獨特時計。

直至1980年，Michel因鐘表修復認識了Landolt家族。作為Sandoz醫藥集團的繼承者，Landolt家族持有的Maurice-Yves Sandoz鐘表收藏主要在Le Locle鐘表博物館內，其規模和品質在瑞士均首屈一指。當時的修復工作由館長Effrène Jobin負責，而他當時正物色繼承人，並把Michel推薦給Landolt家族。Landolt家族發現Michel在鐘表修復方面的專業知識和製表天賦，成功游說Michel創立自家品牌。

山度士家族基金會（Sandoz Family Foundation）認為，若要建立高級鐘表品牌，不能只是設計機芯，亦要生產機芯及機芯內所有零件，以求品質和工藝水準一致。基金會透過收購一系列優秀小型供應商，讓Parmigiani擁有自家腕表零件、表殼和表盤生產基地。

5間零件廠 嚴格控制品質

Parmigiani的廠房散落在瑞士不同製表地區：Jura地區的Atokalpa廠房主力傳動輪系、齒軸和微型齒輪的生產；Elwin廠房則負責腕表零件的車削工藝，如平衡軸、螺絲等；位於La Chaux-de-Fonds的Les Artisans Boîtiers表殼廠（下稱LAB）採用三維立體化的CAD電腦輔助設計技術，並以CNC電腦數控機切割及生產最複雜的表殼；與LAB相連、品牌自家成立的Quadrance et Habillage（下稱Q&H）則製作表盤；位於Fleurier的Vaucher Manufacture Fleurier（下稱Vaucher）負責研究與開發機芯，並將其他廠房的零件組裝成完整機芯。可以說，除了水晶玻璃鏡片、皮帶和游絲外，品牌所有零件均自家製作。坊間不少聲稱自製機芯的品牌，都會向其他供應商購買零件，當中最常外購的便是齒輪和平衡軸。齒輪和螺絲，與表殼表盤等周邊零件的生產程序一樣，需用到特別的機器和技術，但因為生產成本高而利潤低，大部分品牌均選擇外購而非自家生產，但偏偏Parmigiani執著於自家生產零件，以嚴格控制品質。

一條龍生產表殼表盤

這次參觀的第一站是LAB表殼廠和Q&H表盤廠，前者負責生產不同物料與外形的表殼和表扣，如黃金、鉑金、精鋼等不同金屬表殼，透過特定技術，再經過以電腦機器切割、打磨、焊接表耳等不同工序。Q&H表盤製作跟LAB類似，但因為表盤款式變化多，在電腦機器切割後會經過電鍍過程，在銅製表盤底板加上金屬物料或顏色塗層，塗層厚度可以薄至1微米（即千分之一毫米），非常精細。除了Parmigiani，LAB和Q&H也為其他瑞士和德國品牌製作表殼和表盤。事實上，除了Swatch集團、Rolex及Patek Philippe外，Parmigiani可能是最接近能夠一條龍生產表殼、表盤等腕表外部組件的品牌。

向古董鐘表學習

Vaucher是5間廠房中最重要的一間，因為品牌每枚機芯也是在這裏開始構思及研發，所有零件最後也在這裏收集及組裝。一枚機芯由構思、原形製作到投入生產，按其複雜程度，整個過程可以長達3至6年。廠房沒有直接冠以Parmigiani的名字，因為這裏除了主要製作Parmigiani機芯，也為Vaucher另一股東Hermès和其他瑞士品牌製作機芯。部分機芯零件會以激光切割方法製成，然後以人手修飾打磨。簡單如砂紙也有5種不同粗幼度，務求每個零件也能打磨得細緻完美，打磨後零件便會送往組裝。廠房內的製表師均經過4年學徒訓練，當中包括1年古董鐘表修復，這也是Parmigiani的製表師跟其他品牌的最大分別——從修復古董鐘表中學習。

正式投產前反覆測試

廠房以外，Parmigiani其實還有一個很重要的組成部分，就是在Vaucher廠房附近的總部和古董鐘表修復中心Ateliers Horlogers de Parmigiani Fleurier（下稱Ateliers）。在修復中心，有專責修復古董鐘表的製表師、有古董人偶座鐘展品，以及Michel從各種古董設計汲取靈感而來的創作。

走過Ateliers建築物後方的玻璃橋通道，便來到腕表的最後組裝部門。這裏的製表師會將從機芯廠、表殼廠、表盤廠等製作完成的腕表組件組合成完整腕表，預備出貨。值得一提的是，跟不少品牌的流程相反，Parmigiani早在腕表研發階段，已經會將腕表樣品作撞擊、墜地、加速老化等測試，通過所有測試後才會正式生產，以減少投產後腕表出現的問題，故正式投產的腕表不會再作測試（相反大部分品牌也會在投產後才測試）。

腕表組裝部門另一邊是售後服務部門，如部分腕表出現售後問題，腕表便會送回這裏重新修理。這個部門由品牌最資深的製表師組成，他們對機芯每個部分也瞭如指掌，所以當品牌需要趕工製作新表時，他們也會被安排到不同部門協助大家。

由當初的小作坊開始，Parmigiani藉修復古董腕表、投入腕表創作、培育下一代等，傳承和發展瑞士鐘表技術。令人感動的是近年品牌似乎終於找對了方向，令更多喜歡鐘表的年輕人認識和愛上它。

文、圖：張曉冬

編輯：歐慧兒

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

（鐘表展特刊）

[Men Matters]