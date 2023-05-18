showcase：回到電影《去年在馬倫巴》情節 重新演繹女主角優雅風姿

【明報專訊】《去年在馬倫巴》（Last Year in Marienbad）是法國導演阿倫雷奈（Alain Resnais）執導的電影。這部被譽為法國新浪潮典範的電影於一九六一年上映，並獲得威尼斯影展的金獅獎，以及奧斯卡金像獎最佳外語片的提名。電影為人津津樂道的，還有Gabrielle Chanel為女主角設計的服裝造型，今個春夏系列Chanel藝術總監Virginie Viard便以此為設計靈感。

《去年在馬倫巴》這部電影以其複雜、神秘和富有想像力的敘述方式而聞名於世界電影史。故事發生在一座宏偉的歐洲城堡內，一個男人聲稱他和一個女人曾在馬倫巴居住了1年，而這個女人卻否認自己曾經認識這個男人。男人開始描述他們之間的情感關係和發生的事件，而女人卻一直否認這些事情曾經發生過。在這個城堡裏，男人和女人之間的關係變得更複雜和混亂，他們開始探索自己的記憶和現實之間的界限。電影的敘述方式非常複雜，片中時間和空間的流動是非線性的，讓觀眾很難確定發生了什麼事情，以及這些事情是否真實。這種模糊和神秘的敘述方式使得電影成為一部富有詩意和哲學的作品，探討時間、記憶和現實之間的關係，以及人類對於現實的感知和理解方式。

Chanel為女主角設計服裝造型

《去年在馬倫巴》既是法國新浪潮電影的其中一套經典，熱愛電影之士固然不會錯過。不過連帶時裝人亦對此電影趨之若鶩，是因為當年Gabrielle Chanel為電影女主角Delphine Seyrig設計的服裝造型。Chanel藝術總監Virginie Viard對此電影的前衛拍攝手法，以及人物優雅靈活的造型念念不忘，從而引發其為2023春夏系列的設計靈感與遐想。她表示：「我們看過的電影、令人迷戀的電影、為自己創作的電影、《去年在馬倫巴》、新浪潮、Gabrielle Chanel奠定的風格、Karl Lagerfeld的創意、迷人的夜色、羽毛裝飾、珠片、高跟鞋，這一切糅合起來令人心醉。」

1960年代風尚

時裝騷的布景讓我們率先看到《去年在馬倫巴》中引人入勝影像（圖），女主角Delphine Seyrig的優雅風姿經重新詮釋再現於天橋上。蝴蝶結、羽毛圍巾、鑲萊茵石皮靴、繡珠片白外套、解構印花圖案、粉色斜紋軟呢，在不同造型中出現。金色天鵝絨連身裙及開側衩黑色連身裙等，讓優雅細膩的動人美態傾瀉而下。代表1960年代風尚的迷你裙，寬身而具垂墜感的中性套裝，以及做工精緻的優雅晚裝，展現整個系列豐富多變的廓形。配飾當然亦同樣豐富，但獨領風騷的卻是推出不久的Chanel 22手袋（圖），其中又以迷你版最為惹人喜愛，無論是小牛皮襯以金屬吊牌款，或是皺紋小牛皮襯以金屬吊牌和水晶珍珠款（$40,00至$42,500），均設有多款顏色，讓人難以取捨。●

查詢：Chanel 3622 5288（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Nicole Peng（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]