the buzz：首爾直擊 韓風下時裝騷 速度與流動交織賽車元素

【明報專訊】以「旅行的藝術」為品牌核心價值的Louis Vuitton，經常在世界各地的指標城市舉辦時裝騷。品牌的2023早秋女裝系列就選擇到訪韓國首爾，並於當地知名地標漢江潛水橋（Jamsu Bridge）舉行實體時裝騷。這聯繫江南、江北的橋樑，既是人們往來的通道，亦象徵着一趟文化交流，時裝騷透過品牌不斷發展的設計語言，把法國的永恒時尚經典糅合到急速發展的首爾中。

隨着韓流娛樂文化潮流席捲全球，一眾K-pop偶像、韓星近年都成為國際奢侈品牌的寵兒，獲爭相合作。Louis Vuitton女裝創意總監Nicolas Ghesquière長期關注韓流，不但與韓國女星兼品牌大使裴斗娜建立友誼，由裴斗娜主演的《韓流怪嚇》亦是其喜愛的電影之一。這部電影中的海怪亦正正在漢江大橋下出現，這次時裝騷的選址，似乎是Nicolas Ghesquière的「私心」選擇。

潛水橋下層舉行 鄭浩妍開場

時裝騷在潛水橋的下層舉行，當晚漢江面上颳起陣陣強風，不過卻無阻一眾模特兒的專業態度。憑《魷魚遊戲》走紅的品牌大使鄭浩妍（圖）擔任開場模特兒，她以鮮藍色防風外套配搭A字裙造型亮相，以堅定的步伐抵抗強風，傳遞一種自信與現代感，這種感覺亦貫穿整場時裝騷。

系列予人一種速度與流動感覺，也許受騷場附近的流動河流影響，亦因為衣飾上出現了大量的F1賽車元素，例如有緊貼身體的連身衣、以賽車場圖案裝飾的皮革外套、如賽車終點旗幟的黑白格子短裙（圖）等。系列亦少不了招牌monogram元素，一款佈滿標誌的Deep V連身衣，更是讓人眼前一亮。時裝騷尾段，交替出現不同的黑、白、灰、啡色造型，當中有幹練的西裝、毛衣配搭皮革長裙、長毛絨背心配搭雪紡長裙等造型，飄逸裙襬則呈現出流動的輪廓。系列以一件oversized襯衣（圖）作結，當中綴有珠片花卉，配搭寬鬆的運動風格長褲，極具街頭味道，呼應着首爾的狂熱與潮流氣息。

SEOUL字樣走上巴黎路牌

要數造型中的亮點配飾，必然是模特兒腰間的腰帶。起初出現的皮革腰帶，以巨型的扣飾為亮點；隨後的造型則在腰部繫上一條幼細的腰帶，下方垂着優雅的金屬花卉細節，瀰漫浪漫氣息。至於品牌的拿手好戲——手袋，亦是系列的重點，模特兒手挽不同大小的手袋交替出場，當中包括曾在2016年推出的Atlantis袋款，這季捲土重來，變得更為簡約、柔軟。為配合時裝騷的舉行城市，品牌特別在一款經典硬箱手提袋上加入SEOUL字樣（圖），如巴黎路牌的設計不但充滿玩味，亦成為這場文化交流時裝騷的「紀念品」。 ●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

文：劉詩言

fashion news：《魷魚遊戲》導演 黃東赫設計場景

這場時裝騷的一大焦點，相信是請來《魷魚遊戲》導演黃東赫設計場景。他把整道漢江潛水橋的下層搭建成一個臨時騷場，並透過投射橙色和藍色燈光，塑造波光粼粼與燈光交錯的視效，為橋身注入戲劇效果。

時裝騷舉行當晚，不幸遇着惡劣天氣，現場的狂風吹得觀眾、明星的頭髮亂飛，當大家以為「天公不作美」，卻又剛好「成全」了黃東赫的心願。他接受訪問時表示：「這座橋是自然和城市之間和諧共存的象徵，而強烈的天氣則有助於表達出這種感覺。」起初，黃東赫還擔心狂風暴雨會為時裝騷造成破壞，但當他看到模特兒出場時，大自然對她們造成的不便，讓她們不得不抵擋着狂風前行，那種受大自然影響的不安感，正達到他構想的感覺。時裝騷結束後，大橋突然噴射水柱作水舞表演，以氣勢滂礴視效來完結整場時裝騷，為現場觀眾帶來「彩蛋」。

在背景音樂選擇上，黃東赫刻意先以一段韓國民俗音樂作開場音樂，隨着模特兒出場，現場換上了多首流行音樂，當中既有1960、1970年代的懷舊K-pop，亦有西方流行電子音樂，編織出充滿活力的氣氛，同時強調時裝騷連接東、西的主題信息。 ●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com