Watch News：名表拍賣 史上重要力作

【明報專訊】佳士得香港「精緻名錶」拍賣將於5月26日（本周五）矚目舉行，開拍19至21世紀的非凡時計精品，包括一枚Audemars Piguet型號25630 Grand Complication鑲鑽石三問萬年曆追針計時懷表，以及一枚已知尺寸最小的Patek Philippe微型三問懷表。

拍品編號2303的型號25630 Grand Complication鑲鑽石三問萬年曆追針計時懷表，是Audemars Piguet史上的重要力作。懷表表盤編號為「001」，相信只此1枚。根據品牌的檔案紀錄，懷表所用的半成品機芯於1973年從LeCoultre & Cie（即後來的Jaeger-LeCoultre）購入，歷史可追溯至1930年代大複雜功能時計的黃金時代。這枚懷表由Audemars Piguet完成製作，配備JSMCCRVQ機芯，估價為55萬至110萬港元。

至於拍品編號2306則是一枚驚為天人的微型三問懷表，直徑只有24.5毫米（即比5元硬幣還要小一點），不但是目前已知最小的Patek Philippe懷表，更可能是品牌歷來最小的懷表。此微型懷表自1888年製作至今一直銷聲匿迹足足135年，最近才於市場上再次現身，估價為80萬至240萬港元 。連品牌博物館前館長Arnaud Tellier也說：「這枚微型懷表是品牌在19世紀的偉大成就，至今仍是日內瓦鐘表傑作之一！」●

「精緻名錶」現場拍賣

日期：5月26日（本周五）

地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議廳

文：張曉冬

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