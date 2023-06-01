showcase：高端訂製巡迴展 頂尖華麗衣飾傾囊而出

【明報專訊】自去年Alessandro Michele離開Gucci，可能至今仍有時裝人感到若有所失，而接替藝術總監一職的Sabato De Sarno又還未上任，在要職懸空期間若品牌發展有所減緩亦可以理解。不過事實上Gucci這段時間非但沒有半點怠慢，一連串的大型展覽、時裝騷、全新系列發布等更是馬不停蹄。早前品牌在港舉辦了Gucci高端訂製巡迴展，便將品牌最頂尖華麗的衣飾傾囊展出。

Gucci近個多月舉辦的活動，以及眾星穿上品牌衣飾出席大型場合的曝光率均非常驕人。（圖1左起）例如今年4月底在上海舉辦的Gucci Cosmos大型展覽，眾多藝人參與開幕典禮，其中舒淇以一身閃爍縷空晚裝現身，艷壓群芳；5月初的Met Gala 2023眾星雲集，飾演《小魚仙》的年輕女星Halle Bailey，穿上Gucci一件訂製白色蕾絲亮片刺繡晚裝和一件如巨型斗篷的荷葉邊外套，顯得格外光芒四射；5月中在韓國首爾舉辦2024早春度假系列的大型時裝騷，日本女星三吉彩花身穿質感亮澤而剪裁優雅的裙裝，襯以同色系的Gucci Bamboo 1947手袋，散發一股獨有東方仙氣；荷李活女星Salma Hayek Pinault既為開雲集團主席François-Henri Pinault之妻，在出席第76屆康城影展時，便佩戴了一組Gucci高級珠寶；在同一場合，新進女星Julia Garner亦穿上Gucci的一件訂製雪紡晚禮服，並襯以Gucci高級珠寶的一雙祖母綠耳環。

以上與Gucci有關的活動中，女星們穿上品牌高端的衣飾不但令人歎為觀止，女士看見也必羨慕不已。不過品牌早前於置地廣場專門店舉辦的Gucci高端訂製巡迴展，當中作品分分鐘比以上女星所穿的有過之而無不及。其實Gucci每年均推出兩個專屬系列，並會在世界各地舉辦高端訂製巡迴展，繼3月於日本及4月於北美幾個城市後，香港早前亦成為一站。

私人訂製女裝 獨一無二

在港展出的包括晚裝、套裝和其他特定女裝設計，可供私人訂製。其中以晚裝最能彰顯Gucci極致的破格巧思，其設計圍繞1940年代的時髦精緻設計，也帶點1990年代的離經叛道。不少設計也強調品牌的精湛工藝，例如雞尾酒裙裝胸前的刺繡皮革花簇中間飾有精細羅緞環、令身體曲線若隱若現的層層裝飾褶縐晚裝、由迷你亮珠連接而成的花卉圖案，以及由淺粉紅到深紫色蕾絲構成的華麗長裙等。以上提及的禮服裙製作需時，約需要10多至20周，有些款式甚至只限生產一次，堪稱獨一無二。配合Gucci Lionhead和Flora的高級珠寶系列，效果更絢麗華貴，恰如一場略帶叛逆卻精緻華麗的時尚盛宴。

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Nicole Peng（Primo）

化妝及髮型：Tifa Tai

編輯：陳淑安

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