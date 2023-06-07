20天測試 確保精準走時 機械計時表 長效動力儲存

顯示3地時間--Sport GMT系列Spring Drive GMT Triple Time zone 3地時間顯示腕表，用上綠色表盤，讓人想起Seiko信州工作坊附近穗高山脈在夏季時的植被。$47,800（黃志東攝）

長動力計時--Grand Seiko今年推出品牌史上首款機械計時表Tentagraph，即使在計時模式下也能持續運作3天，為現今業界中擺輪每秒擺動10次而動力儲存最長的計時表。$108,000（黃志東攝）

【明報專訊】早前記者放假到東京旅行，繁忙時間逼在列車車廂中，職業病發作，下意識望望旁邊打工仔都在戴什麼表？一枚、兩枚、三枚……粗略估計，附近10個人有7個都在戴Seiko，應該是真正的國寶級腕表品牌吧。不少人也認識定位親民的Seiko，相比起來，在2017年正式獨立分設的高價位品牌Grand Seiko卻可能不太熟悉，這次特別跟大家介紹早前抵港的Grand Seiko年度新表。

Grand Seiko去年在日內瓦Watches and Wonders高級鐘表展上，推出品牌首款多功能機械腕表和Evolution 9運動腕表系列，市場反應不錯，今年即再接再厲推出首款機械計時表Tentagraph。腕表以高振頻9SA5機芯為基礎，與9SA5機芯一樣，新款Tentagraph 9SC5機芯擺輪每秒擺動10次（故以Ten名為），確保其測量時間功能及時間顯示精準無誤。腕表配置節能擒縱裝置和雙發條盒，即使在計時模式下也能持續運作3天，令腕表成為現今業界中擺輪每秒擺動10次而動力儲存最長的計時腕表。

表殼表鏈輕而耐刮

與所有品牌的機械機芯一樣，Tentagraph機芯需要經過17天在6個位置和3個溫度下的測試，另再額外以3天開啟計時模式於3個位置測試其精準度。每枚Tentagraph機芯總共經過20天測試，以確保符合每天+5至-3秒誤差的品牌標準。新機芯採用雙脈衝擒縱裝置，可間接通過叉式槓桿及直接從擒縱輪高效地將能量傳輸至無卡度游絲擺輪。微機電技術確保擒縱裝置零件更精確、輕巧且高度耐用，提高擒縱裝置的效能，以實現長時間動力儲存。搭配的垂直離合器，能抵消計時功能運作時的振動或跳動，而導柱輪則能精確控制腕表的計時功能。機芯採用三尖錘設計，以確保按下重置按鈕時，指針立刻同步歸零。

表盤顯示方面，新表採用風格有力的指針和明顯的凹槽刻度，確保容易讀時。計時秒針輕微朝表盤彎曲，令指針尖端盡可能靠近表盤，並延伸至表盤最邊緣的標記，分針同樣呈柔和弧形。表殼和表鏈採用高強度鈦金屬製成，比精鋼輕約30%，卻更耐刮擦，有效提高腕表耐用程度，兩個凸形按鈕也確保計時功能容易操作。

表盤採用了品牌標誌的岩手山圖案，此設計自2006年首次亮相，靈感源自Grand Seiko雫石工作室窗戶外看到的美景：岩手山的山脊輪廓，Tentagraph及所有品牌機械腕表均在此處由人手組裝和調整。表盤柔和的深藍色調，也令人聯想到岩手山上的夜空。

潛水表「藍潮」重臨

除了年度主角Tentagraph以外，品牌今年還有另外3枚矚目新作。其中Ushio Blue「藍潮」潛水腕表屬於Evolution 9系列，以去年推出並大受歡迎的「黑潮」為藍本，Ushio樣式的波紋圖案，今次變成深沉的藍色調，讓人聯想到環繞日本海岸的潮汐洋流，隨着光照角度的變化，表盤呈現奇妙的視覺效果。

寬大指針和時標覆以LumiBrite環保蓄光塗料，即使在水底黑暗環境中也能確保容易讀時。日期視窗和雙色刻度動力儲存顯示分別設於3時和9時位置。機芯上的主板和橋板經過磨砂和倒角處理，並飾有藍鋼螺絲，陶瓷旋轉表圈保護腕表免於磨損。

藍潮腕表直徑為43.8毫米，搭載9RA5 Spring Drive 5日鏈機芯，精準度為月差正負10秒，具備120小時動力儲存。表殼採用高強度鈦金屬製成，經Zaratsu超鏡面研磨拋光和細紋拉絲潤飾，配備防眩目藍寶石水晶表面、旋入式表冠和底蓋，防水深200米。單向旋轉表圈飾有藍色陶瓷嵌件，標註60分鐘潛水刻度。三折式高強度鈦金屬表鏈搭配帶有安全按鈕開關和潛水延展裝置的摺疊扣。

夏季植被、雄獅鬃毛現身表盤

至於Sport GMT系列的新作Spring Drive GMT Triple Time zone 3地時間顯示腕表，用上色彩豐富飽和的綠色圖案表盤，讓人想起Seiko信州工作坊附近的穗高山脈夏季的植被。直徑44毫米的精鋼腕表搭載9R66 Spring Drive GMT機芯，配以藍寶石塗層雙向旋轉圈，可顯示第3個時區時間。

另一枚充滿品牌特式的新表Tokyo Lion腕表，表殼以高強度鈦合金製成，呈現宛如獅爪的堅韌風格。設計稜角分明的厚實表殼和表耳，配襯表盤上的雄獅鬃毛紋理，展現Grand Seiko標誌動物——雄獅的剛強野性魅力。腕表搭載9R65 Spring Drive機芯，平均精準度為每月正負15秒。寬大時標和指針同樣覆以LumiBrite環保蓄光塗料，提高夜間讀時，20氣壓的高防水性能適合戶外運動。●

查詢：2736 0235（通城）

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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