東京直擊鐘表藝術大展 日本主題限定腕表率先睇

【明報專訊】Patek Philippe約每兩年舉行一次鐘表藝術大展，感覺有點像時裝界的cruise collection。形式上當然不同，但品牌每次找來一個城市作為據點，除了展出歷史和經典傑作，也以當地為主題推出限定時計，跟以不同旅遊勝地為靈感的時裝度假系列相似。這次品牌選來日本作主題，因為日本人對精緻工藝的講究，正正跟品牌如出一轍。

跟表展發布新表有別，Patek Philippe（下稱PP）先後在迪拜、慕尼黑、倫敦、紐約和新加坡舉行的「鐘表藝術大展」，目的是要與眾共賞，讓大家了解品牌作品、文化傳統、製表哲學和專業造詣。因為疫情關係，東京舉行的第6屆盛會延至今年。

品牌跟日本的關係非常深遠，早於江戶時代末至明治維新期間，蹤影已及至日本，在當時的客戶登記冊上可見日本顧客的名字。1873年，特命全權大使岩倉具視率領著名的岩倉使節團遠赴日內瓦，參觀品牌總部，創辦人Patek更親自導賞，當時日本官方刊物《米歐回覽實記》更以3頁篇幅報道此事。當時日本顯要皆直接從歐洲購買，或透過歐洲貿易公司代購PP腕表，至1950年代末，品牌時計正式進口當地發售，到2003年成立日本附屬公司。

這次展覽選址新宿區，三角廣場展會空間是疫情期間才揭幕的新場地，巨型展廳偌大頂部由透射自然光線的玻璃覆蓋，開揚無柱，樓高達25米。展覽空間佔地2500平方米，為歷來最具規模，以日內瓦街道與巿內湖畔景致為靈感，包括當地名勝「花鐘」、位於Rue du Rhône的總部，坐落Plan-les-Ouates的製表綜合大樓，以及品牌時計歷史館等，讓人有穿越時空置身日內瓦的感覺。

雙專利追針計時功能

品牌主席Thierry Stern當然也有現身展覽，他說：「如果是為了賣表，PP根本不用參加表展或是舉行任何展覽。展覽目的不是強調腕表的投資價值，而是向大眾解釋如何實現這些腕表功能。」展覽展出逾400枚時計及100枚精品，亦有工藝師展區展示微型木鑲嵌、人手精雕交錯飾紋、掐絲琺瑯及微繪琺瑯等。

在一系列歷史作品以外，更搶眼的可能是6款全新2023年東京限量版時計。其中限量15枚的編號5308P-010四重複雜功能自動上鏈腕表，結合三問報時、追針計時、瞬跳萬年曆功能，由之前推出的5208R腕表進化而成，雖然看似只是將前作的計時功能改成追針計時，但其首次用到的R CHR 27 PS QI機芯加入了兩項全新專利技術：「可對抗齒隙的齒輪系統」能夠減低計時指針轉動時的顫動，節省動能；在追針停止運作時，「阻隔器裝置」讓追針槓桿跟計時部分分離（一般設計是追針指針顯示部分跟其槓桿分離，追針槓桿仍然會跟着計時部分轉動），有效減少耗能。位於表側2時的單按鈕計時裝置，備有60分鐘與12小時計算器，分別位於表盤3時和9時位置；雙針計時秒針則由表側4時按鈕操作。此表亦是現時品牌恆常製作的腕表中第二複雜的表款。

首創當地日期世界時間腕表

同屬限量版的編號5330G-010世界時間腕表，備有一項首度面世的專利技術：日期顯示與當地時間同步。品牌特別研製240 HU C自動超薄機芯，配備創新及專利差動系統。梅紫色表盤由人手綴以飾紋，日期顯示設於表盤斜邊凸緣，由中央玻璃指針展示，紅色針尖指示日期。在城巿名稱顯示盤上，Tokyo以紅色展示。24小時顯示盤上劃分日夜區域，以日本旭日國徽圖案取代經典太陽符號。用家按下位於10時位置的按鈕，即可以一小時幅度校正世界時間和日期資料。細心留意Auckland和Midway的城巿名稱之間有一小紅點，代表國際換日線。雙層齒輪設計的專利差動系統，讓日期除了能在每天半夜12時順跳一日，當時間設置經過換日線時，也可以逆跳一日，準確顯示當地日期。Thierry指出：「5330G的設計靈感源自我旅行時的需要，看起來只是加入了當地日期功能的兩地時間腕表，但價錢卻有明顯差別，那不是噱頭，而是因為背後的確花了很多時間研究。」

富士山楓樹現身表盤

除了複雜機芯功能，品牌一直保育多種稀有手工藝如微繪琺瑯、掐絲琺瑯、人手精雕、微型木鑲嵌、人手精雕交錯飾紋及寶石鑲嵌等。展覽也帶來約40枚2023年東京珍稀手工藝時計，包括拱頂枱鐘、枱鐘、懷表和腕表。編號995/134G-001「靜岡巿與富士山」懷表表殼底蓋裝飾混合工藝，半透明琺瑯天空透現由人手添上的交錯放射狀飾紋，與人手精工富士山浮雕融合。編號7000/50G-011「紅楓樹上的鳥」女裝自動上鏈三問表由琺瑯大師Anita Porchet操刀，她也親臨現場解釋各種琺瑯技巧。Golden Ellipse編號5738/50G-025「皚皚雪景」腕表的創作靈感，則來自另一幅版畫作品，表盤以約75厘米金絲線勾勒裝飾構圖，並以微繪琺瑯技巧潤飾，非常細緻。●

2023年Patek Philippe東京鐘表藝術大展

日期：即日至6月25日

時間：上午10:00至晚上8:00（最後入場時間晚上7:00）

地址：東京新宿區住友大廈三角廣場

備註：免費入場，需預先登記，每節1小時

6月25日僅開放至下午5:00

（最後入場時間下午4:00）

登記網址：bit.ly/3JesoLf

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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